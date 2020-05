El SEPE guía a las empresas ante posibles errores en los ERTE

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están en funcionamiento, pero aún no abren al público. Este servicio ha recibido en los últimos días numerosas críticas por los retrasos en los pagos de la prestación derivada del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al que han recurrido muchas empresas españolas; esta fórmula, activada a raíz del estado de alarma, extiende su vigencia hasta el 30 de junio tras el acuerdo al que llegaron Gobierno, patronal y sindicatos de trabajadores. Este miércoles, el SEPE ha publicado una guía rápida para que se puedan identificar los posibles errores, así como su vía de solución, cometidos en el reconocimiento de las prestaciones de un ERTE. Esta guía, no obstante, está más dirigida a las empresas, ya que en el transcurso del estado de alarma la gestión de esta prestación se tramita entre la empresa y el SEPE.

Medidas extraordinarias para las empresas

En el contexto del estado de alarma motivado por la covid-19 se suspenden los plazos en la presentación de solicitudes, y no se recortan los derechos por presentar solicitudes fuera de plazo. El SEPE aclara que “se está recibiendo un volumen de expedientes que hace difícil su tramitación electrónica y conducen a una saturación de los sistemas disponibles en la Administración General del Estado (Registro Electrónico Común), y en el propio SEPE. Por tanto, nos encontramos ante una situación en la que el incumplimiento de los plazos está originado en causas ajenas a la voluntad de la empresa, por lo que se ha de entender que este retraso no debiera ser constitutivo de infracción”.

El organismo también explica que “desde el SEPE se procederá a ir tramitando las solicitudes que se vayan recibiendo, y se hace hincapié en la necesidad de que se sigan las instrucciones y se completen adecuadamente las solicitudes. Es importante evitar los errores que podrían dificultar la tramitación de las solicitudes colectivas”. Las solicitudes se envían a través del Registro Electrónico Común; los certificados de empresa, a través de la aplicación Certific@2.

Otros aspectos

El momento socioeconómico también afecta a desempleados recientes en ciertos casos. Por ejemplo, pueden solicitar la prestación quienes hayan sido cesados en periodo de prueba, con posterioridad al 9 de marzo de 2020, así como quienes hubieran cesado voluntariamente a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de contratación con otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada de la covid-19.

En caso de no disponer de DNI electrónico o Clav@, fórmulas habituales para cualquier tipo de solicitud o reclamación a la administración pública, se puede rellenar en la web del SEPE un ‘formulario para realizar una pre-solicitud de prestación individual por desempleo durante medidas covid-19’. En caso de ser necesario, el SEPE contactará con el solicitante por teléfono o por correo electrónico para completar la información o requerir documentación indispensable.

ERRORES Y SOLUCIONES

En el caso de que nadie de la empresa haya cobrado el ERTE

Las causas para identificar este error pueden ser que no se haya remitido el excel, que el código de cuenta de cotización sea incorrecto o que los trabajadores pertenezcan a otro código de cuenta de cotización (CCC). Para solucionar este problema se debe remitir el excel en el primero de los casos y corregir el excel para remitirlo de nuevo en los otros dos errores.

Cuando solo algunos trabajadores de la empresa no han cobrado

Si el DNI contiene errores, se ha incluido en el excel el DNI de otra persona, la entidad de crédito incluida no existe o el número de la cuenta corriente contiene errores pueden ser causas para que no se haya cobrado todavía. Para solucionar estos errores se debe corregir el excel y remitirlo de nuevo, solo el del trabajador afectado. Si por otro lado, el trabajador no figura en el excel, directamente hay que presentar un nuevo excel (solo con el trabajador damnificado).

Algún trabajador ha cobrado sin tener derecho o han cobrado un importe incorrecto

Estos errores han podido ser causados porque se ha incluido en el excel sin tener que estar, porque figura su DNI en lugar del de otro compañero o su número de cuenta se ha asignado a otro. También, puede ser que haya números de cuentas intercambiados. Para poner solución a estos errores el trabajador debe devolver el ingreso y presentar un escrito. Si un empleado trabajaba en más de una empresa y todas están en ERTE el SEPE lo solucionará de oficio y no hay que presentar nada. Si la prestación está cortada a 30 de marzo habría que comunicar los periodos por Certific@2 durante el mes en curso.

Si no se han tenido en cuenta los hijos, tampoco habrá que hacer nada ya que el SEPE actuará de oficio.

Si lo que hay es un error en la base de cotización, habría que contactar con la empresa para que corrija las bases. Si el error está en el porcentaje de reducción de jornada, hay que contactar con la empresa para que corrija porcentaje