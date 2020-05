El Gobierno cifra en 46.000 los afectados por ERTE que aún no han cobrado

De los 300.000 prestaciones por ERTE que quedaban por tramitar la semana pasada, ya solo faltan por resolver 46.000. Así lo aseguró este jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su participación en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y protagonizado por el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. En este foro también anunció que el próximo miércoles el Gobierno, junto con la patronal y sindicatos, comenzarán a definir los sectores que necesitarán prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio, en el marco de esa comisión tripartirta creada para ello en el último Real Decreto ley, y apuntó que se necesita «rapidez» para salir de esta crisis. «Veremos el alcance de los esfuerzos que tenemos que hacer para proteger a las empresas y a los trabajadores», precisó.

La ministra aprovechó para elogiar la "heroicidad" de los trabajadores del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que han hecho "lo que nunca se había hecho en la historia de España". Así, avanzó que han reconocido y pagado 3,3 millones de beneficiarios que se sumaban a los 2,1 millones de paro estructural que ya había. "En estos días este tema estará resuelto", prometió Díaz, ante las críticas que hacen desde algunos colectivos por ese retraso en el pago de las prestaciones por desempleo y que incluso ha llevado a que estos funcionarios sufran algún episodio de acoso en las puertas de las oficinas.

Sin embargo, desde el SEPE muestran su desconfianza en que todos los beneficiarios reciban sus pagos en junio, ya que aún "hay muchas cosas pendientes", así como consideran que no puede cuantificarse el número de prestaciones que a día de hoy faltan por reconocer y que desde el Ministerio estiman en 46.000. "No estoy de acuerdo, no es cierto", asegura Manuel Galdiano, coordinador de CSIF en el SEPE, que calcula que aún faltan por tramitar alrededor del 20% de los expedientes de ERTE y de otras medidas excepcionales puestas en marcha por este Gobierno con motivo de la pandemia, pese a que están trabajando a doble turno e incluso los siete días de la semana (festivos incluidos) para sacar el trabajo adelante. En esta misma línea, Pilar Seone, directora de una oficina de empleo en La Coruña y representante de CC. OO., considera que "no se puede asegurar totalmente" el número de expedientes que faltan.

Los datos oficiales que maneja el SEPE es que hasta el pasado 12 de mayo se han reconocido mas de 4,3 millones de prestaciones y se han atendido más de 700.000 llamadas telefónicas. Y es que si ya el ritmo de trabajo del SEPE es habitualmente frenético, porque tienen que abonar cada mes más de 2,1 millones de prestaciones por desempleo, ahora puede calificarse de titánico, hasta el punto de que han llegado a tramitar en apenas una semana casi un millón de nuevas prestaciones. Y eso que su plantilla apenas cuenta en la actualidad con 7.130 trabajadores en activo, tras la incorporación de más de 700 interinos de los 1.000 prometidos por el Gobierno.

Falta una respuesta internacional

Por su parte, el director general de la OIT tachó de "insuficiente" la reacción internacional a esta pandemia y criticó al G20 por "no haber estado a la altura", ya que cada país está actuando por su cuenta. Por ello, pidió una coordinación internacional y un mayor esfuerzo por parte de Europa. A su vez, recomendó seguir el consejo del FMI, que instó a los países a gastar "los recursos que tienen y un poco más", y abogó por no "caer en la trampa de una austeridad exagerada".

