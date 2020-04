¿Cuánto voy a cobrar si mi empresa ha pedido un ERTE?

La avalancha de expedientes de regulación de empleo (ERTES) tras la declaración del estado de alarma para frenar la pandemia de la Covid-19 ha provocado el atasco de las administraciones encargadas de su tramitación. En Aragón, ya son más de 10.000 expedientes que afectan a unos 80.000 trabajadores, según los últimos datos semanales del Gobierno de Aragón. En toda España se han presentado más de 520.000 ERTE que afectan a 4,1 millones de trabajadores.

El retraso en la tramitación del ingente volumen de casos ha hecho que sigan entre las principales dudas de los afectados cuándo y cuánto van a cobrar durante el periodo que permanezcan en el desempleo.

"Todavía no sé de ningún trabajador con ERTE que haya cobrado el desempleo y las empresas llaman constantemente a ver si sabemos algo, por lo que nosotros recomendamos tranquilidad", confiesa Ana Rubio, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón. Reconoce que "es muy difícil no cobrar nada en todo el mes". Sin embargo, desde este colectivo de profesionales creen que "pasará como con el pago de la prestación por cese de los autónomos que se tardó pero, en cuanto estuvieron grabadas las solicitudes, las Mutuas respondieron rápidamente".

Pese a la incertidumbre, reconoce que "para alivio de empresas y trabajadores, muchos ERTE de fuerza mayor son ya firmes", aunque no haya sido por obtener respuesta de la Administración sino por "silencio positivo", ya que "si a los diez días hábiles desde su presentación la Administración no ha contestado se entiende estimado" el expediente.

En cuanto al importe, si el parón en la empresa se prolonga durante varios meses, durante los seis primeros se cobra el 70% de la base de cotización del promedio de los seis meses anteriores, explica Javier Lázaro, asesor laboral. Además, aclara que "por mucho que se haya cotizado" se fijan unos topes en función de que el trabajador tenga hijos o no.

Más si se tienen hijos

El máximo que se puede cobrar será de "1.098,09 euros al mes si no se tienen hijos a cargo; de 1.254,86 euros si se tiene un hijo o 1.411,83 euros si se tienen dos o más", apunta Lázaro, que también es presidente de la sección territorial de Aragón del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo.

En cuanto a "cuándo" se podrá empezar a cobrar el paro, recuerda que "la gestión de realizar el reconocimiento de la prestación y pago corresponde al Servicio de Empleo Público (SEPE), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, que ha anunciado que procederá al primer pago a la mayoría de trabajadores el próximo día 10 de mayo".

En su caso, aunque entiende que ha habido una "avalancha" de expedientes, cree que "se podía haber intentado simplificar los trámites, como hicieron otros organismos". En este sentido, critica los cambios que se han producido en cuanto a los criterios de remisión de documentación con plataformas o páginas web que se colgaban y había que empezar a realizar todo el trámite de nuevo.

Recalca que "al SEPE se le han facilitado requisitos que con anterioridad al estado de alarma no se hacían en ningún ERTE", como el envío por parte de los profesionales de una hoja Excel con todos los datos de los trabajadores, cuenta bancaria y base de cotización diaria "con lo cual se les facilitaban sus trámites para proceder al reconocimiento de la prestación y pago".

Al principio "mediante una circular interna se planteó pagar a todos como si no tuvieran ningún hijo a cargo, lo cual a algunos trabajadores les podía suponer dejar de percibir hasta un 30% menos", destaca. Eran los trabajadores los que posteriormente tendrían que aportar los justificantes de los hijos y se procedía a su regularización. "Muchos trabajadores intentaron remitir estos documentos, y ante las protestas, el SEPE cambió de criterio y anunció que tendría en cuenta a los hijos y que lo haría por sus propios medios", relata.

Sin embargo, afirma que "ha vuelto a cambiar de criterio y sin darle mucha publicidad ha comenzado a difundir entre los asesores laborales que sería conveniente que se hiciera otra Excel con los nombres de los hijos, sus D.N.I., etc.".

Ahora es más optimista sobre la gestión porque el SEPE ha ido introduciendo otros cambios que han ayudado a reducir la inquietud de trabajadores y empresas. Por ejemplo, cuando un trabajador afectado por un ERTE consultaba el estado de su prestación y la cuenta bancaria no era la misma (por ejemplo, tras una fusión bancaria), el sistema informático le indicaba que "el número de cuenta no es correcto". Sin embargo, a petición del colectivo de Graduados Sociales afirma que se ha cambiado por "es posible que su prestación aún no se encuentre recogida en nuestra base de datos".

Tramitación "laboriosa" de los ERTE

"La tramitación de los ERTE ha sido muy laboriosa", coinciden desde el colectivo de gestores administrativos. "La tramitación de los de fuerza mayor es más sencilla, pero los de causas económicas, organizativas, técnicas o productivas han sido realmente complicados tanto por los plazos como por los cambios constantes en el procedimiento", señala Ana Rubio. Las empresas han tenido que facilitar todos los datos de los trabajadores al SEPE para que fuera más fácil y rápida la gestión y el pago del desempleo, pero ello "ha supuesto un trabajo añadido para las empresas y en plazos muy cortos".

Desde el colectivo de gestores administrativos son conscientes de que "son muchos los ERTE presentados y en muy poco tiempo por lo que es normal la tardanza en su gestión. Aunque a todos nos gustaría su resolución de forma inmediata, una avalancha como esta es muy difícil de gestionar".

"Es cierto que si el atasco inicial y la gestión por parte de la Administración fue, en un principio, caótica, poco a poco se van resolviendo los ERTE", asegura Rubio. Este lunes han recibido, por primera vez, "llamadas del SEPE para confirmar algún dato como el número de cuenta de trabajadores, por ejemplo, lo que significa que están resolviendo". Por ello entienden que "la Administración está trabajando e intentando acelerar las grabaciones para resolver lo antes posible".

Y los profesionales creen que el grueso de los expedientes ya está presentado. "A día de hoy se han tramitado la mayor parte de los ERTE, las empresas que continúan trabajando, en principio, no creen que necesiten hacer ninguno, especialmente si el estado de alarma no se alarga demasiado", afirma la vicepresidenta de los gestores administrativos.

