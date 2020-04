El atasco en la tramitación de expedientes de regulación y la gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores está poniendo en dificultades a muchas familias. "Llevamos sin ningún tipo de ingreso desde el 28 de febrero. Después de toda la vida trabajando me estoy viendo obligado a ir al banco de alimentos", confiesa Pablo (nombre ficticio), un zaragozano con cuatro hijos menores. Su empresa fue de las que primero solicitaron un ERTE tras tener que cerrar con la declaración del estado de alarma, pero todavía no han cobrado el ‘paro’. Su mujer está en la misma situación.

Él lleva más de dos décadas de profesión y afirma que "el trabajo no me ha faltado nunca", pero su situación actual ha puesto su economía familiar al límite. Se ha pasado varios días llamando por teléfono a primera hora de la mañana al Servicio estatal de empleo (SEPE) para preguntar por su expediente, pero le han dicho que llame en dos semanas. Y si entonces ya está en marcha, aún pueden tardar otros 7 u 8 días, por lo que teme que igual no cobre hasta primeros de mayo. La fecha que le han dado es el 10 de mayo.

"Si no me ingresan ya el paro me dejan en la pobreza absoluta", lamenta. "Ahora no puedo pagar la luz, el gas, el alquiler de casa, ni internet para que hagan los deberes mis hijos", confiesa. Aunque sabe que el Gobierno ha aprobado que las eléctricas no puedan cortar el servicio ni se produzcan desahucios, está preocupado porque "en el momento en que pase el estado de alarma voy a tener una pelota de facturas que me va a hacer imposible hacer frente a todas".

De momento, han acudido a los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre los que no tiene más que buenas palabras. "Nunca he tenido que echar mano de ellos y se están portando muy bien. Nos acaban de conceder una tarjeta de alimentación para ir al supermercado".

Cuentan también con cobrar la devolución del Impuesto sobre la Renta, que han presentado, pero aún no les ha llegado el ingreso. "No sabemos cuándo nos van a ingresar el ERTE. Ni yo ni el 99% de la gente. La gente está totalmente perdida", lamenta.

Un mes más tarde de lo normal

"Hasta primeros de mayo no se ingresarán las primeras prestaciones por desempleo", calcula Miguel Poveda, presidente de la Asociación Empresarial de Asesores Laborales de Aragón (AEAL), con la vista puesta en el día 10 del mes que viene. En una situación normal, los afectados por un expediente de regulación deberían haber cobrado el pasado 10 de abril.

La avalancha de expedientes llegó primero a las direcciones generales de Trabajo de las Comunidades Autónomas tras la declaración del estado de alarma y ahora ha taponado también los servicios de empleo estatales encargados de gestionar las prestaciones. En Aragón, hay 51.724 trabajadores inmersos en ERTES. Las empresas han presentado unas 14.000 solicitudes de expedientes desde el inicio de la crisis y estaban en tramitación o ya tramitados 5.721 ERTE, según los últimos datos de la consejería de Economía, Planificación y Empleo. El 93,01% se han presentado por fuerza mayor y de ellos el 87% son de empresas del sector servicios.

"El problema fundamental es el atasco", apunta Poveda sobre la situación actual, que tiene también "desbordados" a los profesionales que los presentan. Trabajo tiene 10 días para resolver un ERTE, después de ampliarse en algunas comunidades como Aragón el plazo desde los 5 días que marcó el Estado, pero no ha sido suficiente. La mayoría se resuelven por silencio positivo. Si Trabajo no responde en 10 días, se da por admitido.

La actualidad del coronavirus, minuto a minuto.

Toda la información sobre la enfermedad, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.