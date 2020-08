Huesca amanece de blanco y verde y con almuerzos en las terrazas, pero con las calles semivacías

Huesca se ha despertado hoy a un 9 de agosto inusual. No ha habido lanzamiento del cohete y la plaza de la catedral se ha blindado para evitar chupinazos alternativos. Sin embargo, los oscenses no olvidan el sentimiento laurentino y por las calles semivacías de la ciudad, en comparación con cualquier otro San Lorenzo, se les ha podido ver paseando vestidos de blanco y verde y con la pañoleta.

A las 12 en punto se ha oído el estallido de numerosos cohetes lanzados por los ciudadanos en torno a la catedral, donde otros años se concentraban 6.000 personas y esta vez totalmente vacía, salvo la presencia del alcalde, Luis Felipe, el concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa, los periodistas, los policías y las brigadas municipales. Muy pocos curiosos se han acercado hasta la plaza donde comenzaría la fiesta y que estaba vallada.

Poco antes, los que han tenido suerte de conseguir una reserva para almorzar han respetado el máximo de 10 personas por mesa. Y en las terrazas de los bares el aforo sigue siendo muy limitado, como corresponde a un municipio en fase 2. Algunos establecimientos de hostelería incluso permanecen cerrados para evitar aglomeraciones en la primera mañana de las ‘no fiestas’

Cualquier otro 9 de agosto, antes del mediodía, la ciudad bullía y una riada humana se dirigía hacia la plaza de la Catedral y las calles adyacentes. El movimiento en la estación de autobuses ha sido nulo, cuando lo habitual era la llegada de cientos de personas desde distintos puntos de la provincia y sobre todo de Zaragoza.

En la terraza del bar Bachimaña, en la calle Zaragoza, Marisa Izuel tenía mesa reservada desde enero. “Somos 12 amigos y nos hemos dividido en dos grupos de seis para estar en mesas separadas, cumpliendo así la normativa”, ha comentado Marisa Yzuel mientras come huevos fritos con longaniza.

Este domingo no ha acudido a la plaza de la Catedral porque hizo el día anterior el recorrido Laurentino: la basílica de San Lorenzo, “donde hoy se debía poner la pañoleta al santo”, la ermita de Loreto donde nació el patrón de Huesca, la plaza de la Catedral... En su casa también se ha respetado el ritual de preparará la ropa blanca y planchar las pañoletas. “Yo trabajo en Zaragoza y cada 9 de agosto voy allí de blanco y verde. Este año no iba a ser menos, aunque no haya fiestas”. Destaca que la ciudad está vacía. “Muchos oscenses se han ido y los de fuera no han venido. En mi calle sobran aparcamientos, algo poco habitual un 9 de agosto”.

La noche ha sido tranquila, asegura el inspector de la Policía Nacional Manuel Mariño, que forma parte del dispositivo desplegado en la plaza de la Catedral. “Sin incidentes destacables”, dice, al margen de 19 denuncias por no llevar mascarillas, beber en la calle o formar grupos de más de 10. Otras dos a establecimiento de ocio nocturno que no han cumplido con el cierre a la 1.00 y 11 por asuntos no relacionados con la covid.

La manaña es “de absoluta normalidad”, según el inspector, “sin aglomeraciones”. Ha explicado que se han montado controles “para evitar fiestas privadas en las pedanías y zonas rurales”, ante el temor de que los oscenses celebren fuera de la ciudad chupinazos alternativos.

El alcalde se ha mostrado tremendamente orgulloso de sus conciudadanos, "por la responsabilidad que están demostrando ante la difícil situación que vivimos". Ha hecho una mención especial para un sector "que está sufriendo mucho", la hostelería. "Muchos de los hosteleros de esta ciudad han cerrado sus puertas de manera muy responsable en un día importante en el que los almuerzos eran una seña de identidad de Huesca. Este sector, que pasa por momentos muy difíciles, está sacrificando sus economías y sus negocios por el bien de todos". Huesca les debe una, ha dicho, y también a todos los sectores del mundo del folclore y la cultura que propician más de 300 actos en las fiestas de San Lorenzo en una semana, "y tampoco han podido participar". "A todos ellos, y a la ciudad, gracias por este comportamiento". Ha confirmado que la jornada ha transcurrido sin incidentes. "Es un día tranquilo".