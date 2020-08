"Pido a San Lorenzo que la pandemia provoque el menor daño posible"

La decisión de instalar una webcam en la capilla de San Lorenzo de Huesca, ¿se debe a la suspensión de las fiestas o estaba adoptada con anterioridad?

Hacía tiempo que rondaba la idea, pero no llegaba a cuajar. Este año, con la suspensión de las fiestas y la colocación de una webcam en la capilla del Santo Cristo en la Catedral, hemos hecho la instalación y hemos pedido a esta cofradía que nos dejara la suya para estos días, hasta que coloquemos la nuestra, que será en septiembre.

¿Estará fija? ¿Se podrá contemplar al patrón de Huesca todos los días y a todas las horas?

Funcionará todo el año y a todas las horas. Se verá en tiempo real. Cuando la iglesia esté cerrada la imagen se verá en blanco y negro y cuando se abra, en color. También se podrán seguir las misas que celebran en la capilla, que son las de diario a las 12 y a las 20. Se puede acceder a través de la página web del templo, ‘www.sanlorenzohuesca.org’, haciendo clic en el enlace que aparece en la parte superior.

¿Cómo prepara la Cofradía de San Lorenzo la fiesta de 2020?

Empezamos en junio, con el ejercicio de los tormentos, todos los viernes. Es un rezo que se hace a San Lorenzo por la tarde y no hemos tenido problema por el aforo porque ha habido poca asistencia. Los actos religiosos serán igual que siempre. Lo único, se han cambiado algunos horarios. Se ha celebrado el triduo, y la oración de las completas del día 9 será un rezo de vísperas porque no se permite una coral.

¿Cómo se organizará la misa del 10 de agosto, festividad de San Lorenzo?

El día 10 se hará el mismo número de misas que otros años, pero la pontifical, como no hay procesión, se celebrará a las 12 en vez de a las 10.30. Será televisada por HTV para quien no pueda asistir. El aforo de la iglesia será del 50%. Solo se cursará una invitación, que se hará al Ayuntamiento, y esperamos que, como mucho, vengan 10 personas. Al no haber fiestas, no habrá representantes del Gobierno de Aragón ni de la Diputación de Huesca. El año pasado hubo 65 asistentes por protocolo. También se reservará sitio para los expriores de la Cofradía de San Lorenzo.

Y el resto de los fieles...

El resto de los asistentes, hasta completar las 180 plazas permitidas, entrarán según vayan llegando, hasta completar el aforo.

Puede ser complicado ¿no?, teniendo en cuenta que la hermandad es numerosa y que hay mucha devoción hacia el santo.

Sí. Somos 750 cofrades. Desde primeros de agosto hay voluntarios de la parroquia o de la cofradía que están al tanto de que no se acumule gente, se mantengan las normas higiénicas ordenadas, como la limpieza del calzado en las alfombras, el hidroalcohol, la mascarilla… Pero el día de San Lorenzo la iglesia está abierta desde las 7 hasta las 21.

¿Cuántas personas pasan por el templo un 10 de agosto?

Nunca habíamos hecho ningún control, pero este año sí que tendremos que saberlo. La gente entra, reza, sale... Lo mismo es en un día normal porque no hay oscense que pase delante de la iglesia y no entre a ver al santo.

¿Este año, al suspender las fiestas, se incrementará la asistencia a los actos religiosos?

No sabemos. Puede que al no haber fiestas una mayoría de la gente se vaya y se reduzca la presencia de otros años o al revés, que al no haber otra cosa acudan más. Esto es algo nuevo. La cofradía tiene roldes antiguos y en ellos figura la fiesta del santo, no sabemos si con procesión y misa, solo con misa... pero de suspender todo, no hay constancia.

¿Qué le pide a San Lorenzo para las fiestas de 2021?

Que haya pasado todo, que esta pandemia haya provocado el menor daño posible en todo el mundo, especialmente en Huesca, y que podamos vivir las fiestas como las conocemos.