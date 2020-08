La réplica del cohete personalizada con foto y nombre

Hoy, 9 de agosto, no se oirá en el cielo oscense el ruido del chupinazo que cada año hace estallar la fiesta en Huesca. Gonzalo Hernández, de la Pirotecnia Oscense, no podrá encender esta vez la mecha del cohete, una tradición con la que llevaba cumpliendo de forma ininterrumpida desde 1977. "Me da rabia porque el culpable no es el cohete, sino nosotros mismos", afirma Gonzalo Hernández, que anticipa una sorpresa para este domingo: "Hoy se oirá un trueno en algún lugar".

Su empresa ha lanzado este año una edición especial con una réplica del chupinazo (con carga y sin carga) que se puede personalizar con la foto y el nombre. Son uno de los sectores afectados por esta crisis ya que la suspensión de las fiestas patronales ha provocado una caída de la demanda de fuegos artificiales. "Menos mal que aún nos quedan las de Navarra y Francia", dice aliviado.

Entre las anécdotas que ha vivido desde su privilegiada posición en el balcón del Ayuntamiento está el susto vivido el 9 de agosto de 2017 con el fallido disparo del chupinazo. El cohete debía alcanzar los 60 metros de altura, pero en su trayectoria se encontró con el alero del Ayuntamiento de Huesca, rebotó y acabó estallando junto al balcón en el que estaban medios de comunicación y empleados municipales, con el consiguiente estruendo y la humareda que provocaron los 9 gramos de explosivo fulminante que portaba.

Él se encarga también de prender la traca que el 15 de agosto a la medianoche pone fin a las fiestas. En este acto sí faltó una vez a la tradición. Fue en el San Lorenzo de 2012. Entonces no hubo pasacalles, ni despedida al santo, ni traca en señal de luto por la muerte de Diego Page, un joven de 16 años al que embistió una vaquilla aquella mañana, tiñendo de luto el último día de San Lorenzo.