Pilar Ventura dimite como consejera de Sanidad tras las protestas de los sanitarios

Pilar Ventura ha anunciado este martes su dimisión como consejera de Sanidad tras sus polémicas declaraciones en la Comisión de Sanidad de las Cortes, donde dijo que confeccionar material de protección con bolsas de basura “estimulaba” a los sanitarios, y las encendidas protestas de los profesionales de la Comunidad. “No puedo estar al frente de la Sanidad cuando los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan. No quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo”, ha asegurado en la sala del Pignatelli, donde ha comparecido junto al presidente de Aragón, Javier Lambán.

Este último ha asegurado que “jamás” habría cesado a Ventura, de quien ha destacado su “impecable” labor desde el día en que tomó posesión en sustitución de Sebastián Celaya. “No la hubiera cesado jamás, es una decisión enteramente suya que acrecienta su altura moral y ética”, ha aseverado. El líder autonómico ha agradecido “de todo corazón” que Ventura haya querido dar un paso atrás para “facilitar la gestión de los meses que quedan por delante” en esta crisis sanitaria. “Dudo mucho de que al frente de la Consejería de Sanidad pueda haber nunca una persona de la altura ética y moral, del compromiso y de la dedicación al cargo que ha tenido Pilar Ventura”, ha añadido.

La ya exconsejera, por su parte, ha admitido que se equivocó en sus palabras. “Pero jamás ha sido mi intención ofender a los sanitarios”, ha aclarado. “Mi equipo y yo hemos hecho todo lo que ha sido posible hacer. He trabajado con dedicación y empeño, hemos evitado el colapso del sistema sanitario y se ha podido contener la transmisión de la enfermedad”, ha afirmado.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, funcionaria de la escala de administración superior de Aragón desde 1991, y consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad entre 2008 y 2011, Ventura accedió a la consejería de Sanidad en julio de 2018 tras la dimisión de Sebastián Celaya, que dimió meses después de cumplir los 65 años. Hasta entonces, era secretaria general técnica del Departamento de Sanidad.

Lambán no ha querido anunciar aún a su sustituto “para homenajear” a Ventura, aunque ha adelantado que se pondrá al frente de la Consejería entre mañana y el jueves.

Rueda de prensa de dimisión de Pilar Ventura

Pilar Ventura ha comparecido junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, y el Gobierno de Aragón ha emitido en directo en su canal de Youtube la rueda de prensa conjunta.

En los breves minutos que ha durado su comparecencia, la hasta ahora consejera, ha asegurado "no querer ser un estorbo"

