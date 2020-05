Beamonte: "La dimisión de Ventura es la muestra de que la gestión sanitaria de la pandemia ha sido errática"

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha señalado este martes que la dimisión de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, es "la muestra de que la gestión sanitaria de la pandemia en nuestra Comunidad Autónoma ha sido errática de principio a fin y eso es grave, muy grave". Beamonte ha puesto de manifiesto que esta dimisión marca la necesidad de un cambio de rumbo: “Un cambio que debe significar escuchar más a los profesionales, dotarlos de los medios que necesitan, sin que se produzca un solo error más y reforzar los medios de atención a los aragoneses”.

El presidente del PP de Aragón ha lamentado esta situación: "El presidente Lambán debía haber actuado antes, a él le corresponde llevar el timón, no debía haber consentido que se llegase a esta situación. Los profesionales estallaron ante unas palabras desafortunadas, pero estallaron porque la gestión había sido mala, porque se han sentido desprotegidos y no se les ha escuchado. Por eso, nos entristece que, en su declaración de esta tarde, el presidente Lambán haya dicho que él jamás hubiera cesado a la consejera, eso significa que no ha entendido la magnitud del problema".