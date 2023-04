Los seis alimentos que debes evitar en la cena si quieres adelgazar

Todas las comidas son importantes. Y, por supuesto, la cena también lo es, por lo que no hay que prescindir de ella. Son muchos los que ahora empiezan a preocuparse por adelgazar de cara al verano pero, para ello, solo hay un ‘truco’: apostar por una vida saludable, que combine la práctica de ejercicio con una alimentación equilibrada. Aunque la mejor opción siempre es consultar con profesionales y nutricionistas, lo cierto es que hay seis productos que conviene evitar ingerir en las últimas horas del día si se busca perder los kilos de más que se han cogido durante el invierno.

La cena es una comida fundamental cuando se desea bajar de peso ya que, en ese momento, el cuerpo se prepara para el descanso nocturno y, por ende, no conviene llenarlo de calorías o grasas porque el organismo no va a quemarlo. De ahí que se aconseje evitar alimentos con mucha grasa o muy pesados, y optar por cenas ligeras que sacien el apetito, al tiempo que nutran de vitaminas y minerales, sin que dificulten las digestiones e impidan dormir bien.

Alimentos fritos

Si hay un alimento que no debería consumirse por la noche son los fritos, ya que son muy calóricos. El cuerpo no necesita este aporte y, al no poder quemar las calorías, las guardará como reserva de energía, esto es, como grasas saturadas que harán que se engorde.

Legumbres

En contra de lo que muchos creen, uno de los alimentos prohibidos en la cena son las legumbres, puesto que contienen un 50% de proteína y un 50% de carbohidratos, y suelen ser pesadas de digerir.

Así, los garbanzos, alubias o lentejas es mejor no incluirlas a esas horas, aunque sí deben formar parte de la dieta, por ejemplo, en las comidas. Además, pueden provocar gases o hinchazón estomacal que impida conciliar el sueño.

Hidratos de carbono

Aunque los carbohidratos son saludables y esenciales para el organismo, no se recomienda comerlos por la noche porque es un alimento muy calórico, que puede aumentar la reserva de grasa saturada y no quemar el exceso calórico. Por eso, es un error decantarse por bocadillos, pizzas o arroz si se quiere conservar la línea.

Carne roja

Pese a que quizá no es necesario eliminarlos por completo de las cenas, sí conviene tener un consumo moderado de carne roja: solo un par de veces por semana. La mayoría de las grasas que tienen son saturadas que, ingeridas en exceso, pueden aumentar el nivel de colesterol malo. Por el contrario, es mejor decantarse por las proteínas que aportan las carnes magras o los pescados.

Embutido

Tal y como sucede con la carne roja, el consumo de embutido ha de ser esporádico, por lo que no puede convertirse en la cena diaria. En ese grupo no solo se incluye el chorizo y el salchichón, sino también el jamón o el pavo cocido, entre otros.

Dulces

En general, cuando se tiene como objetivo bajar de peso, no se deben ingerir con frecuencia dulces o bollos, al tratarse de alimentos muy calóricos, con mucho azúcar y grasas saturadas.

No obstante, si no se puede evitar tomarlos, lo mejor es hacerlo con tiempo suficiente para que el cuerpo pueda quemarlo, y no irse a dormir con ese exceso de azúcar en la sangre.