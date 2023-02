Seis alimentos altos en carbohidratos que no engordan

Es uno de esos mitos tan extendidos, que parecen haberse convertido en una verdad irrefutable para muchos. Pero lo cierto es que no, los carbohidratos no deben eliminarse de la dieta. Cada vez son más los que cuidan lo que comen y tratan de ser conscientes de qué alimentos son más adecuados para mantener una buena salud. Aunque hay quienes creen que lo mejor es no tomarlos, estos deben formar parte de una alimentación equilibrada ya que, consumiéndolos de manera moderada y en las cantidades recomendadas, resultan muy beneficiosos para el organismo. Tal es así, que hay seis alimentos altos en hidratos de carbono que no engordan.

Lo primero que hay que hacer cuando se habla de hidratos de carbono es distinguir entre los simples y los complejos. Los simples son aquellos que el organismo absorbe rápidamente: proporcionan energía al instante y elevan los niveles de azúcar. Pero, dentro de este grupo, no solo se encuentran los azúcares refinados o la bollería industrial, sino también las frutas y las verduras, alimentos que los expertos recomiendan consumir con frecuencia.

Por su parte, los hidratos de carbono complejos están presentes en alimentos como los cereales integrales, los frutos secos, la pasta de trigo integral o las legumbres. Estos tienen una estructura molecular más compleja que hace que el organismo los absorba más lentamente, por lo que no eleva tanto los niveles de azúcar.

Frutas que no engordan

Una fuente imprescindible de vitaminas, minerales y antioxidantes son las frutas. Aunque contienen una gran cantidad de hidratos de carbono, gracias a su alto contenido en fibra y azúcares naturales, son perfectos para complementar dietas cuyo objetivo es adelgazar.

Pese a que son muy diversas las frutas con menos carbohidratos, hay algunas más adecuadas que otras, como es el caso del aguacate, la granada, el limón, la frambuesa, las fresas, la sandía, la papaya, la guayaba o el pomelo.

Legumbres

Las legumbres son alimentos ricos en fibra, proteínas y bajos en calorías. Estas no solo sacian el apetito: también ayudan a controlar el peso. A su vez, aportan la cantidad de hierro y minerales que se necesita para garantizar el correcto funcionamiento del organismo.

Algunos ejemplos de legumbres ideales para quemar grasa y, por tanto, ayudar a perder los kilos que sobran son la soja, las habas, las judías o los frijoles.

Verduras y hortalizas

Como sucede con las frutas, las verduras y hortalizas son una fuente imprescindible de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

Debido a su bajo aporte calórico y a su ausencia de grasas, estas ayudan a mantener el peso ideal, además de combatir la obesidad. Pero esas no son todas sus ventajas: también son perfectas para reducir el colesterol y los triglicéridos, prevenir la hipertensión y eliminar la retención de líquidos.

Pasta

Otro de los alimentos que se ha “demonizado” en los últimos años es la pasta, ya que muchos dejan de consumirla por miedo a engordar. Como suele ocurrir con todos los alimentos, un consumo excesivo no es recomendable pero, si se ingiere de forma consciente, ayuda a saciarse para evitar comer más cantidad.

No hay que olvidar que la pasta contiene un 15% de la cantidad de hidratos de carbono que necesita el cuerpo para realizar su actividad diaria. Asimismo, no tiene grasa, por lo que debe borrarse la creencia de que es “mala”.

No obstante, una posible alternativa es la pasta integral si se desea reducir la cantidad de carbohidratos, dado que esta ayuda a ralentizar la digestión.

Cereales integrales

Uno de los alimentos altos en carbohidratos que menos engordan son los cereales integrales. Es por ello por lo que, si se desea perder peso, es mejor optar por estos y dejar fuera de la diera los refinados.

Los cereales integrales son muy ricos en hierro y vitaminas, ayudan a acelerar el metabolismo y, por ende, a quemar grasa y adelgazar más rápido.

Algunos alimentos con la avena contienen fibra soluble, lo que ralentiza la digestión y produce una sensación de saciedad duradera que permite controlar el apetito entre horas, evitando así la tentación de “picar”.

Pan integral

Quienes no puedan hacer una comida sin incluir el pan, pero quieran perder peso, no tienen por qué quitar este alimento de su dieta: pueden decantarse por el pan integral. Este está elaborado con harinas integrales de cereales como, por ejemplo, el trigo, el centeno o la espelta.

La harina integral contiene menos hidratos de carbono y cuenta con más nutrientes -como proteínas, fibra, luteínas y fosfocolina-, vitaminas y cereales, que son muy beneficiosos para cuidar la salud.

Aunque no ayude a perder peso, el pan integral es un alimento muy saciante que permite controlar el apetito y, por tanto, evitar posibles atracones.