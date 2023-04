Qué es la dieta keto o cetogénica para adelgazar: en qué consiste y qué alimentos incluye su menú

Una dieta keto es siempre motivo de atención entre quienes pelean por bajar de peso de una manera eficaz, y su popularidad se debe sobre todo al gran número de personas famosas que la siguen y recomiendan, o han experimentado con alguna de ellas. Entre esas celebridades figuran la modelo Adriana Lima o la televisiva Kim Kardashian, además del jugador de la NBA LeBron James.

No obstante, la opinión profesional es siempre la más recomendable a la hora de emprender un cambio drástico en la alimentación, por muchas razones: cuidar la salud en general, no incurrir en prácticas que puedan pasar factura a corto y medio plazo y no generar situaciones que pueden llevar al temido efecto rebote.

La dietista y nutricionista aragonesa Laura Reviejo explica para empezar que “no existe la dieta perfecta y tampoco existe la distribución de macronutrientes ideal (proteína, grasas, hidratos de carbono). Por ello la dieta cetogénica o keto, tan de moda en los últimos años, es una estrategia más a tener en cuenta”.

La especialista, que es además vocal del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón (CPDNA), explica que “el objetivo de esta estrategia es obtener la energía que necesitamos para vivir, y para el buen funcionamiento de nuestro cerebro a partir de unas sustancias llamadas cuerpos cetónicos producidos en el hígado, debido a la oxidación de los ácidos grasos y que suplen la falta de azúcar (glucosa), ya que la dieta no la aporta. Esta liberación de cuerpos cetónicos es lo que permite entrar en un estado de cetosis controlada; la finalidad es obtener el aporte de energía a partir del tejido graso”.

Beneficios y riesgos de la dieta keto

La colegiada aragonesa apunta sobre la dieta keto o cetogénica que “se han estudiado beneficios en personas con resistencia a la insulina, trastornos neurológicos como párkinson y alzhéimer, crisis epilépticas en niños, algunas cardiopatías o determinados tipos de cáncer. También puede favorecer junto al ejercicio la pérdida de peso, ya que mejora la flexibilidad metabólica, favoreciendo la quema de grasa”.

Después de detallar los ‘pros’, Reviejo no olvida la ‘cara b’ del asunto. “A largo plazo es una pauta muy restrictiva e innecesaria, ya que podría variar el perfil lipídico de la persona, aumentar el cortisol e impactar en la tiroides. La reducción de los hidratos de carbono y de la fibra puede producir alteraciones en la microbiota. De hecho, estaría contraindicada en los embarazos y en determinados deportes”.

Reviejo explica que el recurso no es malo en periodos cortos: no se trata de una herramienta indicada para un cambio absoluto de paradigma alimenticio pauta continuada. “Una dieta keto, siempre que este bien estructurada, podría ser una estrategia para llevar a cabo un par de veces al año, unas 3-4 semanas cada vez, y luego introducir de nuevos los hidratos de carbono, pero no sería una estrategia para realizar de forma continuada en el tiempo”.

Ingredientes de un menú keto

La guía profesional es lo mejor para configurar un menú equilibrado en cualquier dieta. A la hora de pensar en una planificación en clave keto hay que tener en cuenta los alimentos que corresponden a este esquema, y que detalla Laura Reviejo. “Esta dieta potencia el consumo de grasas saludables, que se encuentran en alimentos como el aceite de oliva, aguacate, aceite de coco o frutos secos; también están los aportes de proteínas de calidad que traen los huevos, carnes y pescados, sobre todo los azules, así como los mariscos”.

La especialista puntualiza que “no debemos confundirla con una dieta alta en proteínas, ya que se deben consumir vegetales, sobre todo los de hoja verde; eso sí, se limita el consumo de fruta, ciñéndose a frutos rojos en cantidad controlada, y se eliminan los cereales, tubérculos o legumbres”.