Lucha contra la diabetes: "Hay quien cree que el embutido o la tónica no tienen azúcar... ¡y una lata lleva casi 7 terrones¡"

La diabetes es una enfermedad de nuestro tiempo que avanza sin descanso y cuyas consecuencias pueden ser mortales si no se le presta atención. Recientemente tuvo que ser auxiliado por los bomberos un conductor que quedó atrapado en su vehículo en Huesca al sufrir un coma diabético. Por suerte, en su caso se recuperó, pero se trata de una enfermedad que requiere reducir la ingesta de azúcar a la mínima expresión.

Para sensibilizar sobre la necesidad de poner coto a esta enfermedad, el próximo lunes se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Adelantándose a esta jornada, las enfermeras del Centro de Salud de La Almozara de Zaragoza, entre ellas Carmen Noguero y Mariví Oliete, facilitaron este jueves a quienes iban llegando al centro información sobre la cantidad de azúcar que llevan los alimentos para que los ciudadanos sean conscientes de los terrones que ingerimos sin apenas advertirlo. Para ello, contaron con la ayuda de alumnos de Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge, quienes han elaborado los trípticos informativos que entregaban.

"Ofrecemos información interactiva y muy visual", explica Carmen Noguero, que destaca que a quienes se prestan a ello les sacan las cuentas de los gramos de azúcar ocultos que suelen ingerir. "Muchos se quedan sorprendidos de la gran cantidad que toman", asegura. Pone por ejemplo que hay quien piensa que la miel no tiene azúcar, pese a que lo es un 80% de su composición, incluso más en el caso de las industriales. "También hay quien cree que el embutido o la tónica no tienen azúcar... ¡y una lata lleva casi 7 terrones¡", afirma. Y apunta que la pizza, el tomate frito, los zumos envasados y, en general, todos los productos procesados llevan mucha azúcar. "Hay madres que creen que están dando algo muy sano a sus hijos ofreciéndoles el brick de zumo y se sorprenden al saber que no es así".

Por eso, piden al consumidor que lea el etiquetado de cada producto para ser conscientes de lo que toman. Y, sobre todo, animan a huir en la medida de lo posible de los alimentos procesados y tomar alimentos frescos, principalmente verduras, frutas y legumbres.

En esta iniciativa para desenmascarar "el azúcar oculto en los alimentos", también ofrecen consejos para ir reduciendo progresivamente la ingesta de sacarosa. Por ejemplo, a quien toma habitualmente una conocida marca de cacao le aconsejan que rebaje la dosis poco a poco hasta pasar a cacao puro, que tiene muchísima menos azúcar. También instan a rebajar el consumo de sal, dadas las complicaciones que puede entrañar para la salud un alto consumo. "La sal y el azúcar lo que hacen es enmascarar el sabor de las comidas", destacan estas enfermeras que llevan ya una década trabajando en la educación para la salud.

Otras equivalencias que muestran son las siguientes: cuatro galletas rellenas de chocolate equivalen a 33,6 gramos de azúcar o 8,4 terrones; 100 gramos de golosinas son 56 gramos de azúcar (14 terrones).

En los trípticos se recuerda que la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre y resistencia a la insulina. Recuerdan que los factores de riesgo modificables son el sedentarismo y la alimentación inadecuada. Uno de cada tres diabéticos tiene sobrepeso y uno de cada diez obesidad.

Los síntomas son: sensación de fatiga, hambre y sed excesiva, en ocasione pérdida de peso, micción frecuente, dolor o entumecimiento de pies o manos, visión borrosa, más proceso infecciosos y curación más lenta.

Tras el paréntesis pandémico que les ha obligado a vacunar contra la covid-19 a unas mil personas al día (500 por la mañana y 500 por la tarde) cuando más necesario era, las enfermeras siguen informando sobre la diabetes o sobre otros temas como la hipertensión y la violencia de género, y también ofrecerán talleres de memoria para los más mayores, explican.