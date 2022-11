Auxilian en Huesca a un hombre con un coma diabético encerrado en su coche

La colaboración conjunta entre la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos y sanitarios del 061 han permitido auxiliar este jueves a un hombre que había quedado inconsciente en el interior de su vehículo después de que al parecer sufriera un coma diabético en pleno centro de Huesca. Los equipos de emergencia han tenido que actuar con rapidez ya que es un trastorno que puede poner en riesgo la vida del afectado.

El suceso se ha producido alrededor de las 17.30 en la calle Cavia. Según han informado fuentes policiales, la alarma ha saltado cuando el turismo que conducía el hombre se ha quedado parado en mitad de la vía. Al acercarse los agentes, han visto que el afectado no se movía y no podían auxiliarle porque el vehículo tenía los seguros echados. Pese a los reiterados golpes que han dado en la ventanilla tanto los policías como los sanitarios, el hombre no ha reaccionado ya que se había quedado inconsciente.

Por ello, han tenido que solicitar la presencia de los bomberos, que han desplazado rápidamente un vehículo de intervención rápida y un camión. Finalmente, han roto una de las lunas del coche y han podido quitar los seguros y abrir la puerta para sacar al hombre, introducirlo en una camilla y llevarlo de inmediato al interior de la UVI móvil, donde ha sido asistido por el personal médico. Posteriormente ha sido conducido al Hospital Universitario San Jorge.

Durante las labores de auxilio, los agentes de la Policía Local han tenido que cortar la vía al tráfico en algunos momentos puntuales, desviando la circulación por la calle Antonio Angulo en dirección a la estación intermodal. Pese a ello, no se han producido retenciones de tráfico importantes.