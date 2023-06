Estos son los artículos más leídos de Tercer Milenio

*

Ciencia para vivir

El interés eterno por ciertos temas se reactiva estacionalmente. Por ejemplo, cuando llega época de exámenes vuelve a triunfar este artículo de Elena Sanz que muestra cómo estudios científicos demuestran que los resultados de un examen dependen mucho de lo que hacemos la noche de antes. "El examen es mañana. Estás nervioso, porque te juegas mucho. (...) El reloj marca las 23.30 y tienes toda la noche por delante. ¿Es mejor estudiar o dormir? Si le preguntas a un neurocientífico no hay duda: mejor dormir. La memoria funciona mucho mejor tras una noche de descanso que después de todo un día despiertos". La sección ‘Aquí hay ciencia’, además de enlazar con la actualidad, proporciona evidencias científicas que ayudan a tomar mejores decisiones. Otro artículo de Elena Sanz muy bien posicionado es ‘Por qué se me seca la boca si me pongo nervioso’, de su sección ‘Por qué me pasa’.