Fernando Gomollón: "Es fundamental entender la ciencia para poder explicar fenómenos cotidianos"

Fernando Gomollón Bel es químico y divulgador científico. Ha trabajado en la Royal Society of Chemistry, el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), la Universidad de Cambridge, entre otros. Además, colabora habitualmente en prensa y medios, incluidos Aragón Radio, Aragón TV (donde copresentaba el programa 'En Ruta con la Ciencia'), Principia y, por supuesto, Tercer Milenio. Ha recibido premios de la Facultad de Ciencias y el CSIC por su trayectoria y actualmente reside en Reino Unido, desde donde acaba de lanzar, recientemente, su propia empresa de comunicación científica, Agata.

Echando la vista atrás, nos cuenta que "si no recuerdo mal, todo comenzó gracias a mi querido amigo José Ignacio García Laureiro, quien propuso en unas Jornadas D+I hacer una yincana química para localizar e identificar moleculicas escondidas y, de paso, hacer divulgación de química. Esto se tradujo, al poco tiempo, en una sección de Tercer Milenio. Y, quizás sorprendentemente, funcionaba fenomenal".

Le ha sorprendido descubrir que el artículo sobre 'La química de los incendios' está entre los más leídos de TM. Esta pieza, enmarcada dentro de la sección 'Aquí hay ciencia', simplemente pretendía resaltar, una vez más, que la ciencia está en todas partes, y por tanto es fundamental entenderla para poder explicar fenómenos cotidianos". Además, apunta lo importante que es hablar de los incendios, "por desgracia estos eventos extremos serán cada vez más frecuentes debido a la crisis climática". Pero añade algo más: "Además de intentar entenderlos para, eventualmente, evitarlos, es interesante descubrir cómo la química detrás del fuego tiene tanto en común con la química que nos mantiene vivos, la oxidación, la respiración. Creo que ayuda a comprender que somos todos parte de un mismo todo, la naturaleza, algo que olvidamos a menudo cuando estudiamos los ecosistemas".

Desde Reino Unido, donde reside, comenta que "a menudo en Aragón nos menospreciamos a nosotros mismos. Siempre nos consideramos menos importantes que el resto de regiones... quizás son la humildad y honestidad baturras que nos caracterizan. Pero en realidad tenemos cosas únicas y maravillosas, como Tercer Milenio". Destaca que "no solo es un suplemento científico pionero, es además uno de los más longevos del país, que acumula premios y reconocimientos. Es una iniciativa que conecta a la ciencia aragonesa con la sociedad, algo importantísimo no porque paguemos la ciencia con nuestros impuestos, sino porque la ciencia es cultura". La ciencia "muchas veces está escondida en secciones oscuras de los periódicos, apenas sale en los telediarios (a no ser que tengamos una pandemia de coronabicho... entonces ay, la ciencia). Pero en el Heraldo está siempre presente, cada semana (y cada día, en internet) gracias a Tercer Milenio. Y no puede haber algo más maravilloso que tener ciencia, todos los días, gratis, de forma accesible. La ciencia es cultura".

