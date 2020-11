José Luis Jiménez, investigador de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos) y experto en aerosoles, se ha prestado a aclarar las dudas de los lectores de HERALDO sobre cómo protegernos mejor ante la covid-19. A través del correo electrónico de este chat, estos días hemos recibido interesantes preguntas, llegadas incluso desde Chile. Así respondió a ellas el investigador zaragozano:

Las principales rutas de contagio por covid-19 son a través de la nariz, boca, ojos y contacto dermal, pero ¿es posible el contagio por los oídos? (Luis Alonso Díaz Robles, Chile)

Que se sepa, no. En los oídos no están los receptores que el virus necesita. Y si el coronavirus lo tienes en la piel, no se sabe que infecte tampoco. Tiene que entrar por los ojos, el sistema respiratorio o la boca, en esas mucosas.

"Recomendaría dejar de lavar la compra con lejía y simplemente lavarnos las manos y usar esa energía y ese tiempo para ventilar, medir CO2... hacer las cosas que nos protegen del contagio por el aire"

Algunos artículos científicos demuestran que el virus se detecta en superficies como tejidos, billetes, plásticos o mascarillas pasado un tiempo, en algunos casos de hasta 7 días. ¿Son convenientes medidas como ducharse cada vez que se llega a casa, utilizar la ropa de la calle solo para la calle y la de casa solo para casa o desinfectar la compra, los móviles, los pomos, la suela de los zapatos... con disoluciones etílicas o lejía siempre que volvamos de la calle? (Sandra)

La supervivencia del virus es de una a dos horas en aerosoles, al cabo de dos horas ya ha perdido infectividad. En las superficies parece que pueden mantenerse infectivo un poco más. En lo que ya está todo el mundo de acuerdo es que el contagio por superficies es ineficiente, lo dicen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) muy claramente y lo dicen todos los científicos. Contagiarse tocando el pomo de una puerta y luego tocándonos los ojos es posible, pero así no es como se está contagiando la mayoría de la gente. Todo el mundo está de acuerdo en que es a través del aire, de las gotas o de los aerosoles. Los expertos en superficies si traen la compra y la ponen en la despensa, simplemente se lavan las manos y tienen cuidado de no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Yo recomendaría dejar de lavar la compra con lejía y simplemente lavarnos las manos y usar esa energía y ese tiempo para ventilar, medir CO₂... hacer las cosas que nos protegen del contagio por el aire.

"En todos los espacios públicos debería haber un medidor de dióxido de carbono para darnos cuenta de dónde está la mala ventilación"

Los bancos, centros médicos, colegios, universidades y en general las empresas ¿deberían medir la calidad del aire interior para verificar y asegurar una buena ventilación y reducir contagios por covid-19? (Luis Alonso Díaz Robles, Chile)

No solo para esta pandemia, sino de aquí en adelante; es una asignatura pendiente por razones históricas. Se ha hecho mucho esfuerzo en los dos últimos siglos para quitar los patógenos del agua y beber agua del grifo no nos pone enfermos ni pillamos el cólera. Y lo mismo con los alimentos, hay un sistema de inspección y es raro que los alimentos transmitan alguna enfermedad, pero para el aire no se ha hecho. Porque en 1910, un investigador muy importante de salud pública, a la vez que hacía otro descubrimiento, dijo que la transmisión de enfermedades por el aire era casi imposible. Esto se aceptó y hasta esta pandemia no se ha destapado el pastel. Hay muchas enfermedades que se transmiten por el aire, pero como se asumía que no, no se ha puesto esfuerzo en ventilar, por eso las aulas y muchas oficinas están tan mal ventiladas, porque no era importante. A partir de ahora todos los espacios públicos deberían ponerse las pilas sobre la calidad del aire. Y lo que estamos recomendando es que en todos los espacios públicos haya un medidor de dióxido de carbono para darnos cuenta de dónde está la mala ventilación. La calidad del aire es compleja, pero uno puede ver que si un sitio está a 900 partes por millón (ppm), está mal ventilado, y si está a 2.000, está muy mal ventilado y es más peligroso.

"Esta es la situación que hay que evitar: respirar mucho tiempo el aire que exhalan otros en gran cantidad"

¿Qué número máximo de ppm (partes por millón) de CO₂ previene de contraer la covid por aerosoles? (Isabel)

Si compartes el aire con otras personas en un espacio interior no hay una probabilidad de infección cero, que solo se da si te quedas en tu casa. De lo que se trata es de disminuir el riesgo. Si tú estás en un aula con un nivel de CO₂ de 4.500 ppm y puedes conseguir abriendo las ventanas que eso baje a 700, has bajado el riesgo 20 veces. Al aire libre hay 400 ppm: de cada millón de moléculas en el aire, 400 son de CO₂. En el interior, en un aula bien ventilada estamos indicando no pasar de 700 ppm. Si no ventilas, rápidamente llegas a 2.000 o 3.000. Una cifra de 4.000 ppm quiere decir que el 10% del aire que respiras lo estás respirando por segunda vez, alguien ya lo ha respirado antes y lo ha exhalado, por lo que podría contener virus. Esa es la situación que hay que evitar: respirar mucho tiempo el aire que exhalan otros en gran cantidad.

Me gustaría saber si los medidores de CO₂ tienen que estar colocados a alguna altura especial. (Isabel)

En medio de la habitación, pero no muy cerca de las personas, porque medirías el aire que exhalan, ni muy cerca de las ventanas, porque si no, mides el aire que está entrando. La altura es menos importante, puede ser la altura a la que respiramos o más cerca del techo. El profesor Ballester de la Universidad de Zaragoza, mide en diferentes sitios del aula y se ve que la diferencia es pequeña porque el aire se mezcla.

En un aula bien aireada, ¿colocar un filtro HEPA adecuado sería un añadido más para evitar contagios o no sería necesario? (Isabel)

Depende, si el aula se puede ventilar bien en todo momento y en todas las condiciones atmosféricas, el filtro no haría falta. Siempre tener el filtro va a bajar un poco más el riesgo. Si tienes 700 ppm de CO₂ ventilando y lo consigues bajar a 600 has bajado el riesgo, si tienes 700 y pones un filtro, también bajas el riesgo. La cuestión es cuánto lo estás bajando y si merece la pena ese gasto. En sitios donde siempre puedes ventilar por las condiciones del tiempo o porque se ha tomado la decisión de que todo el mundo va a ir con abrigo y vamos a aguantar siempre ventilando, entonces diría que el filtro no es necesario. Pero en un lugar donde hay algunos días en que hace muchísimo frío y ese día se cierran las ventanas, los filtros ayudan. Los filtros HEPA funcionan muy bien, pero tienen un problema, un problema serio, y es que son caros. Los que he regalado para la escuela de mi hijo funcionan muy bien, pero cuestan un dineral, unos 500 dólares para una clase. Estamos proponiendo hacer estos dispositivos con un ventilador y un filtro de los de aire acondicionado comercial; funciona igual de bien que un filtro HEPA, pero en lugar de costar 500 dólares o 500 euros, cuesta 30 o 40. Un informe del catedrático de Unizar Javier Ballester lo demuestra, así como estudios en China y Estados Unidos.

¿Cómo podría limpiarse el aire de un furgón sin ventanillas donde conviven diariamente seis personas durante su jornada laboral? ¿Existen depuradores de aire con filtro HEPA lo suficientemente efectivos como para poder enchufarlos dentro de la furgoneta? ¿Consumen mucha energía estos dispositivos? (J. O.)

Deben llevar la mascarilla bien puesta y, aunque no pueda haber ventilación natural porque no hay ventanillas, todos los vehículos tienen algo de ventilación, pero es importante no tener el aire en recirculación, sino entrando de afuera. Medir el CO₂ te da la pista. Además, recomendaría poner un filtro HEPA o de los fabricados con un ventilador y conectarlo a la batería del coche a través del enchufe del mecheros. No consume mucha energía, los filtros HEPA grandes consumen unos 65 watios, como una bombilla de las antiguas.

"En una oficina, poner mamparas para separar mesas es un gasto inútil"

En algunas oficinas los trabajadores se sientan a distancia y no es obligatorio llevar mascarilla. ¿Sirven de algo medidas como las mamparas de separación, en un interior donde se comparte el aire? (Pilar)

No, las mamparas solo sirven para la situación del cajero del supermercado que habla todo el día con gente, para que los aerosoles, o si hay alguna gota, se choquen y se dispersen. Pero en una oficina, poner mamparas para separar mesas es un gasto inútil. Es igual de absurdo que pensar que si alguien estuviera fumando, las mamparas conseguirían que no olieras el humo. Me da pena que se esté gastando mucho dinero en cosas inútiles. En mi universidad todas las que pusieron antes de preguntarnos se las han donado ahora al departamento de arte para que hagan proyectos con todo ese plexiglás.

"Nunca se debería compartir el aire sin mascarilla en un interior, es muy peligroso, por este tipo de errores no podemos controlar la pandemia"

¿Sentarse a distancia es suficiente? (Pilar)

Hace falta la mascarilla. Absolutamente. La analogía del humo es la más útil: imagínate que alguien empieza a fumar en su mesa, los primeros 2 minutos ves el humo cerca de esa mesa pero no lo hueles, pero al cabo de 10 minutos, una hora o un día entero, tú entras a esa habitación y huele a humo porque los aerosoles, en unos 5 o 10 minutos se van mezclando por la habitación. Nunca se debería compartir el aire sin mascarilla en un sitio interior, es muy peligroso, por este tipo de errores no podemos controlar la pandemia: hay un caso contagioso, la gente comparte el aire y se contagia. En interiores, hay que llevar mascarilla en todo momento, siempre que estás compartiendo el aire con alguien que pudiera estar infectado. Incluso en tu propia casa, donde diferentes personas van a trabajar a diferentes sitios donde se pueden contagiar, deberías llevar mascarilla cuando estas compartiendo el aire, y a la vez ventilar; y una vez que estás en tu habitación, ya no haría falta.

"En una terraza, con personas que no son de nuestro núcleo familiar, hace falta la mascarilla"

¿Qué función tienen las mascarillas en el exterior y cuándo son adecuadas y necesarias? (Teresa)

En el exterior hay una situación en la que se dan contagios: hablando, cerca de alguien, sin guardar la distancia y sin mascarilla. Si estás ya a más de dos metros, ya se ven menos contagios y no haría falta. Pero si estamos en una terraza, con personas que no son de nuestro núcleo familiar, en el que nos protegemos igual, sí que haría falta la mascarilla; si estás en un parque, lejos de otras personas, te la puedes quitar.

Hay que pensar que el contagio por el aire no es un contagio de Hollywood, que el aire viene desde un kilómetro, o lo que pensaban en 1900, que la gripe podía salir de Estados Unidos, cruzar el Atlántico e infectar a alguien en Inglaterra. Estas cosas no pasan, el virus es mucho más mundano, para que infecte se lo tenemos que poner mucho más fácil: o hablar cerca de alguien sin mascarilla o compartir el aire en una habitación bastante tiempo.

"Se necesita un filtro suficientemente grande para renovar el aire de una habitación cinco o seis veces por hora; en general, la gente está comprando filtros demasiado pequeños"

¿Qué filtros HEPA debo comprar para mis padres, que son mayores? No sé si todas marcas del mercado sirven. (María José)

Los filtros HEPA más baratos no funcionan bien. Hace falta cierta calidad, pero sin hacer un estudio no puedo recomendar una marca u otra. Cuando le compré un filtro a mi madre, acudí a una marca conocida. Lo que hay que mirar es la capacidad, cuántas veces por hora está ese filtro filtrando el aire de esa habitación. Si no puedes ventilar, porque tus padres son mayores y tienen frío, toda la limpieza del aire la tienes que hacer con un filtro. La OMS está recomendando ahora que el aire se limpie seis veces por hora; Harvard recomienda cinco veces por hora. Si tus padres están en un cuarto de estar que tiene 30 m³, necesitas un filtro que filtre cinco o seis veces ese número, 30x5=150 m³/h, 30x6=180 m³/h. Sube bastante, varios cientos de euros para una habitación normal. A veces la gente dice: “Ya tengo mi filtro HEPA, es chiquitín, pero es como un talismán, ya no me contagio”. No es así: necesitas un filtro suficientemente grande. En general, la gente está comprando filtros demasiado pequeños.

Trabajo en un hospital y llevo mascarilla FFP2, mi duda es, como las habitaciones son pequeñas y los familiares desgraciadamente no cumplen las normas y se quitan sus mascarillas, si el virus podría, vía aerosol, entrar por vía conjuntiva. (María José)

Hay casos en que la deposición del aerosol en el ojo puede llevar a contagio. Pero se piensa que es bastante menos probable que al respirar, porque al respirar, es una gran cantidad de volumen de aire la que está entrando constantemente y está en contacto muy íntimo con una gran cantidad de tejidos internos nuestros, mientras que al ojo tiene que, por casualidad, llegar allí un aerosol y depositarse, que no es tan fácil. Es mucho más importante llevar mascarilla y ajustársela bien porque de llevarla bien ajustada o no puede variar la eficiencia del 50% al 90%, mientras que el ojo es una zona más pequeña. Pero para gente en situaciones de riesgo, para alguien que, como esta lectora, trabaja en un hospital donde la gente no respeta las normas, recomendaría unas gafas cerradas que bloqueen el aire lo más posible, como las gafas de esquiar o las de laboratorio, que aquí se consiguen por 8 dólares; impiden que el aire llegue a la zona de los ojos. Para gente que está expuesta a otras personas mucho tiempo, como quienes trabajan en un supermercado, también las recomendaría; para ir por la calle, no.

Me gustaría saber cuántas horas de uso pueden tener las mascarillas FFP2, pues se dicen cosas muy dispares (he oído unas veces que 24 horas, otras que hasta 72 horas...). (Javier Peiró)

Tienen una vida limitada porque son como una tela de araña y los aerosoles se quedan ahí, en la mascarilla. Una vez que se ha pegado el virus, es muy difícil que vuelva a salir. Las FFP2 tienen una carga electrostática: además de ser como una tela de araña, tienen como un imán. Esta carga se va perdiendo en unos cuantos días. Esto es más importante en los hospitales, porque puedes tener gente cerca que te está tosiendo y la mascarilla se puede ensuciar de patógenos más rápido. En mi caso, una persona que no hace cosas de riesgo y que solo va al restaurante a por comida para llevar o al supermercado, tengo una N95, una FFP2 que tenía en casa, y la llevo usando desde marzo porque los otros mecanismos de filtración siguen funcionando. Para situaciones de riesgo hay que prestarle más atención a esto, para ir por la calle o para cosas más breves, es menos importante.

"Pondría un letrero en todos los ascensores: ‘Por favor, mantenga la mascarilla y no hable en el ascensor’"

¿Cómo podría aumentarse la ventilación del interior de los ascensores, ya que el reglamento no admite la apertura permanente de puertas? (Ana)

Los ascensores modernos suelen estar bastante bien ventilados. Los que se han medido en centros comerciales tienen 15 cambios de aire por hora. Si uno va a entrar en un ascensor y acaba de salir alguien, puedes mantener un poco abierta la puerta para que se cambie el aire. Se pueden hacer bastantes cosas: ir por las escaleras; evitar subir con otra persona; llevar la mascarilla bien ajustada y no hablar, porque al hablar salen muchos más aerosoles. Yo pondría un letrero en todos los ascensores: ‘Por favor, mantenga la mascarilla y no hable en el ascensor’.

Sustancias del aire exterior, productos de la combustión como el dióxido de azufre o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, así como el ozono ¿destruyen o matan el SARS-COV-2? (Luis Alonso Díaz Robles, Chile)

Es un virus que se puede matar con desinfectantes, como el ozono. Aquí en Estados Unidos ponen lejía en el aire; esto es una barbaridad si hay personas presentes. No lo recomendamos. Tampoco consideramos que los aparatos de ozono sean útiles. El ozono o estos desinfectantes matan al virus, que está hecho de proteínas, grasa y ácidos nucleicos, lo mismo de lo que estamos hechos nosotros. Entonces, por la misma razón que estas reacciones químicas le hacen daño al virus, nos hacen daño a nosotros si estamos expuestos. Y el ozono se sabe que mata casi a medio millón de personas al año en el mundo porque es un contaminante peligroso. Es muy peligroso poner ozono donde hay gente y que la gente lo respire. El ozono sirve para desinfectar superficies porque mata a los patógenos, pero sabemos que este virus casi no se contagia por superficies, entonces no vale la pena hacer ese teatro de desinfección, pero a lo mejor en un hospital donde hay otros patógenos o bacterias resistentes a los antibióticos, esto puede ser útil. No se compre una máquina de ozono, cómprese un filtro, un filtro HEPA o constrúyase un filtro de los baratos; esto sí que quita el virus del aire y ahí es donde tenemos que invertir.

"Hay muchos casos que no se sabe cómo se han contagiado y yo estoy convencido de que son gente que ha compartido el aire, pero como esto no se rastrea, nos crea una sensación equivocada de cómo se está contagiando la gente"

Con que lo que vamos sabiendo, ¿habría que cambiar la definición de contacto estrecho para rastrear mejor? (P. M.)

Es una asignatura pendiente. Se considera que solo se puede producir el contagio cuando la gente ha estado cerca durante un cierto tiempo, 15 minutos dice la CDC, pero en realidad se ve que hay muchos contagios cuando se comparte el aire en una habitación. Te das cuenta cuando hay muchísimos contagios, como en el caso del coro que hemos investigado, donde de 60 se contagiaron 52. Pero ¿qué pasa si es un caso más leve, que de 60 se contagian 2? Igual no se dan cuenta de que ha sido en el coro, aunque hubieran compartido el aire de la misma manera. Habría que ampliar la definición de contacto estrecho y rastrear también a gente que ha compartido el aire durante un cierto tiempo, por ejemplo una hora sin mascarilla o dos horas con mascarilla en un sitio cerrado. Y esto está creando un problema, porque como solamente se rastrea a la gente que ha hablado cerca, esto crea la impresión de que toda la gente se contagia hablando cerca, y hay muchos casos que no se sabe cómo se han contagiado y yo estoy convencido de que son gente que ha compartido el aire, pero como esto no se rastrea, nos crea una sensación equivocada de cómo se está contagiando la gente.

