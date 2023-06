Ánchel Belmonte: "Intento coser en un mismo paño lo geológico y lo humano"

Anchel Belmonte Ribas, encargado de descubrir ‘La vida de las piedras’, es doctor en Geología y docente vocacional en secundaria. Se define como "pirineísta del siglo XXI" y desde 2009 trabaja como coordinador Científico del Geoparque Mundial de la Unesco Sobrarbe-Pirineos, "donde se da cita casi todo lo que me gusta: ciencia, educación, divulgación y la montaña pirenaica". Ha escrito varios libros, principalmente de divulgación geológica, pero también científicos y de texto. "En realidad –dice–, me gustaría ser pastor".

En 2017 viajó a Nepal para mirar con ojos geológicos el valle del Khumbu, al pie del Everest. "Mi primera colaboración con TM fue una crónica de esa mirada geológica que trataba de comparar el Himalaya y el Pirineo". De esa colaboración surgió la sección mensual ‘La vida de las piedras’. "En ella trato de acercar una visión geológica del planeta (no es tan difícil, al fin y al cabo no es más que una gran piedra) al público en general. De una manera que todo el mundo –por ajeno que se sienta a la geología– pueda entender y disfrutar. Coser en un mismo paño lo geológico con lo humano es generalmente el modo en que lo intento".

Su artículo favorito es ‘Los bienes geológicos de Sijena: la otra historia del monasterio’. Reconoce que "transmitir que la geología impregna todo (o casi) lo que nos rodea es casi una pequeña obsesión. Y el monasterio de Sijena constituye un ejemplo magnífico. El lugar es fascinante y, entre otros tesoros históricos, contiene también el de su historia más antigua escrita en las rocas que lo forman. Esas rocas, sus mecanismos de alteración y las formas de relieve resultantes fueron parte de mi investigación científica hace años".

Considera que "es imprescindible que haya puentes entre las personas que se dedican a la investigación científica y quienes la sufragan con sus impuestos. Es imprescindible que la ciencia se explique bien, que el conocimiento no quede recluido tras las murallas de universidades y centros de investigación. Y TM juega un papel clave sirviendo de vehículo a una divulgación científica atractiva, rigurosa y de calidad a través de un medio, como es HERALDO, de gran alcance".

Personalmente, divulga "para compartir la emoción que yo mismo siento ante la naturaleza. Para avivar ese invisible hilo que conecta la víscera con el cerebro. Para que cuando quien me lee o me escucha se ponga de cara al paisaje no solo sienta el goce estético, sino también el inmenso placer intelectual que viene al comprenderlo. Y para ello me gusta trenzar la geología con lo cotidiano, con otros elementos culturales y usar el humor y la ironía, a veces a granel".