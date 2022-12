Ana Moradell: "El ejercicio es medicina, pero solo andar no es suficiente"

Resumiendo su tesis en tres minutos ha conseguido un premio.

Me apunté un poco de casualidad, porque siempre he tenido un poco de vergüenza, pero me animó una de mis directoras de tesis. Ha sido un reto muy divertido y he conseguido un accésit en el certamen ‘Tesis en tres minutos’ del Campus Iberus. Lo recomendaría a otros doctorandos porque te hace salir de tu zona de confort.