Elena Sanz: "La ciencia está en todas partes"

Cuando Elena Sanz decidió hacerse periodista científica, "pensé que lo primero que necesitaba para conseguir un trabajo era, paradójicamente, tener algún trabajo que enseñar". Así que montó "una página web propia, una revista digital a modo de escaparate, y empecé a ejercer la profesión que soñaba". Meses después, "Pilar Perla me dio la oportunidad de escribir un reportaje en el que, ya por entonces, despuntaba como el mejor suplemento de ciencia de la piel de toro. Y desde entonces, me he mantenido unida a Tercer Milenio". Aquí se publicó su primer reportaje en papel, en el año 2002: ‘Una farmacia en el fondo del mar’, dedicado a biotecnología marina.

Han pasado dos décadas, y Elena Sanz, periodista científica con especial interés por los temas de salud y neurociencia, ha escrito en ‘Muy Interesante’, ‘El País’, suplemento ‘Papel’ (‘El Mundo’), Tercer Milenio, Sinc y la Sexta, entre otros medios. Su trabajo ha sido reconocido con el premio Prisma de la Casa de las Ciencias y el premio Boehringer. Actualmente es redactora jefa en The Conversation España. Es autora del libro ‘La ciencia del chup chup’.

Su artículo propio preferido se publicó en 2018. "Recuerdo perfectamente el día en que me encontré con un ‘paper’ que analizaba cómo de terrible sería vivir sin sentir dolor. No, no es ninguna errata: la ausencia de dolor sería una auténtica pesadilla. Y sin embargo, puede que más de uno piense que eliminarlo de nuestras vidas sería un bálsamo. Así que cogí papel y lápiz y me puse a anotar: ¿de cuántas cosas nos gustaría prescindir, convencidos de que viviríamos mejor, y sin embargo son importantes para nuestra supervivencia? ¿El aburrimiento? ¿El llanto? Y completé la lista: ¿cuántas cosas nos parecen insignificantes pero no lo son? ¿Podríamos vivir sin llorar? ¿Se nos complicaría la vida sin aburrimiento? ¿Y si desapareciesen las mentiras de la faz de la Tierra?". El resultado fue: 'Diez cosas sin las que la vida se hace cuesta arriba'.

Tercer Milenio es, en su opinión, "un suplemento que pretende cautivar al lector con cada tema que publica. Lo pretende y lo consigue, sin duda. Aunque lo que realmente lo convierte en referente es esa capacidad de conectar, de unir, de relacionar lo que vemos y experimentamos en nuestra vida cotidiana con los conocimientos científicos. Para mí, como periodista científica, TM ha sido el espacio en el que dar rienda suelta a mi creatividad, conectar ideas, combinar ciencia con arte, con literatura, con cocina o con cine con absoluta libertad, poniendo en práctica una de mis máximas profesionales: que la ciencia está en todas partes".