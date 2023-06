Miguel Barral: "Un peculiar humor impregna lo que escribo"

La firma de Miguel Barral es un clásico en las páginas de Tercer Milenio desde 2002. Se estrenó con un reportaje sobre los colores del otoño y actualmente está al timón de las secciones ‘Ciencia de andar por casa’, ‘Desafíos globales’, ‘Ciencia que alimenta’ y ‘Gazapos de ciencia y cine’. Se define como "cocinero antes que fraile. O, lo que es lo mismo, científico antes que divulgador". Es licenciado en Ciencias Químicas con un máster en Comunicación Científica y, dice, se dio "a la ‘mala vida’ de la divulgación seducido por el influjo de Moncho Núñez, por cuya obra y gracia ya llevo años como técnico responsable de exposiciones del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología", pero si sigue considerándose "más divulgador que otra cosa, esto es por ‘culpa’ fundamentalmente de TM".

Con ese espíritu divulgador, le sale decir que su artículo preferido publicado en el suplemento de ciencia de HERALDO es "el que aún no he escrito". Destaca "el primer ‘Gazapo de ciencia y cine’ o el primer ‘Experimenten’ que saqué, porque son secciones muy personales y, para ponerlas en marcha, tuve que recurrir a todas mis dotes de persuasión". En cuanto al resultado a posteriori, se queda "tal vez con una doble página central que escribí sobre el Teorema de Poincaré y topología; sintetiza mi visión de la divulgación y cómo afrontarla y plasmarla: conseguir convertir un tema a priori abstracto y poco asequible para el lector en una lectura amena y amable que consiga transmitir y aclarar al menos un par de ideas y conceptos de ciencia". Que finalmente el artículo obtuviese una mención en los Prismas le llenó de satisfacción "porque era una demostración de haber alcanzado el objetivo, en un momento en el que no tenía tanta experiencia ni tanta confianza en poder lograrlo".

¿Su secreto? "Procuro escribir sobre temas que concitan mi interés y sobre los que me apetece saber más, que me incentivan a investigar y profundizar en la cuestión. A partir de ahí, algo que considero clave es encontrar analogías en el mundo real, a poder ser en el día a día, que permitan al lector entender y visualizar el concepto o principio científico que se aborda". La otra clave es "arrancar siempre con una anécdota, un guiño o una ‘baza’ que atraiga y enganche al lector y salpicar el texto con más guiños. Pero tampoco es que lo busque, como buen gallego soy muy retranqueiro y no puedo evitar que ese peculiar sentido del humor impregne todo lo que escribo –¡y mira que me esfuerzo por contenerlo!–".

Además de describir Tercer Milenio como "una referencia para disfrutar y leer la divulgación científica que yo busco y que me gusta", reconoce que "mi sentimiento es algo mucho más visceral: TM es una segunda casa, un medio donde me dan cariño, me cuidan y me miman mucho".