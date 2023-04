Los seis alimentos que ayudan a adelgazar y rejuvenecer la piel

Con el buen tiempo instalado en España, son muchos los que empiezan a preocuparse por llegar en un buen estado de forma al verano. Aunque llevar una vida sana, que combine ejercicio y una alimentación equilibrada, no parece una tarea sencilla, lo cierto es que sus múltiples beneficios para el organismo hacen que merezca la pena el esfuerzo. De ahí la importancia de seleccionar de forma adecuada los productos que se consumen, ya que algunos no solo ayudan a adelgazar sino que, además, afectan de forma directa en la salud cutánea y permiten rejuvenecer la piel. Hay seis alimentos que son especialmente buenos para ello –por supuesto, no pueden faltar los vegetales-.

Evitar el exceso de sol y el estrés, descansar las horas necesarias y la alimentación es incluso más importante que usar tratamientos y cremas regeneradoras para minimizar los signos de la edad. Es por ello por lo que se deben incluir en la dieta diaria productos antiinflamatorios y antioxidantes que mejoran la apariencia general y la salud cutánea, lo que favorece tener un rostro más luminoso y un aspecto rejuvenecido. Y es que estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y componentes buenos para mantener una piel joven y libre de arrugas.

Kiwi y fresas

Si hay algo por lo que es ideal comer kiwi y fresas es porque contienen vitamina C, que influye en la síntesis del colágeno, un antioxidante que lucha contra los radicales libres, que son los causantes del envejecimiento celular. Esto, además, contribuye a la absorción del hierro, por lo que es fundamental combinar estos alimentos con otros ricos en hierro, como las legumbres.

No obstante, hay que tener en cuenta que el cuerpo absorbe con más facilidad el hierro de los tejidos animales que el de los vegetales por lo que, si se consumen pocos productos de origen animal, hay que procurar que la dieta tenga un aporte correcto de este mineral, que es necesario para diversas funciones del organismo.

Tomate

Una amplia mayoría de españoles no pueden empezar el día sin su tostada con tomate y, aunque en muchos casos lo desconocen, este es un gran aliado para la salud y la belleza, puesto que tiene uno de los antioxidantes más potentes: el licopeno, que es vital para detener el daño oxidativo.

Pero eso no es todo, dado que el tomate también ayuda a mantener la piel joven, al actuar como protector solar, activar la producción de colágeno, aumentar las defensas de la piel y depurar el organismo de sustancias tóxicas.

Aguacate

Sin duda, el alimento estrella para luchar contra el paso del tiempo es el aguacate: cuenta con ácidos grados esenciales, vitamina B, que actúa como nutriente para la piel, vitaminas A y C, y antioxidantes, esenciales para combatir la degeneración celular. Por tanto, esta fruta tiene la capacidad de combatir los daños oxidativos y mantiene un estado de la piel saludable.

A su vez, tiene un alto porcentaje de vitamina E, que protege la membrana de las células para que la piel cumpla su función de defensa natural y pueda prevenir enfermedades cutáneas.

Y quienes sean fan de las mascarillas, pueden prepararse una con la pulpa del aguacate, con la que podrán prevenir la aparición de arrugas y nutrir y suavizar la piel.

Zanahoria

La zanahoria es el alimento más rico en betacarotenos, antioxidantes que están presentes en los vegetales de color amarillo y anaranjado y que el organismo convierte en vitamina A, muy importante para la salud ocular, de las mucosas, de la piel y del sistema inmunitario.

Gracias a sus propiedades antioxidantes, la zanahoria tiene el poder de neutralizar los radicales libres que resultan tan dañinos para las células y que, al mismo tiempo, reducen la sensibilidad de la piel frente al sol y activan la creación de melanina, por lo que le dan a la piel un tono bronceado.

Pescado azul

La sardina, la caballa, el bonito, la trucha o el salmón son pescados azules que tienen muchos beneficios, ya que disponen de un alto porcentaje de ácidos grasos esenciales Omega 3. Se trata de unos nutrientes vitales para la salud cutánea, al formar parte del manto hidrolipídico, que mantiene en su nivel óptimo la hidratación de la piel. Asimismo, tiene un efecto antiinflamatorio.

Chocolate negro

Para alegría de unos cuantos, y en contra de lo que otros pueden creer, el chocolate negro puede ser muy útil para mejorar la apariencia de la piel: las sustancias que tiene el cacao ayudan a contrarrestar el envejecimiento y la fatiga, que son clave en la salud de la piel. No obstante, si se busca adelgazar, hay que comerlo con moderación y este ha de ser, como mínimo, del 85%.

Además, el chocolate negro tiene un alto contenido de antioxidantes, lo que hace que la piel se vea más tersa y tonificada. Por si esto fuera poco, proporciona un extra de hidratación y la prepara para la exposición solar.