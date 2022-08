"Los garbanzos serían un superalimento, pero como no son exóticos, no salen en la lista"

La moda de los superalimentos ha generado un debate entre defensores de la vida sana, profesionales de la nutrición y escépticos ante el supuesto carácter mágico de algunos productos naturales. Uno de los más nombrados es el açai, fruto originario del norte de Brasil, que sale de un tipo concreto de palmera y que según sus seguidores más devotos, no solo ayuda a la eficacia de las dietas de adelgazamiento, sino que regenera la piel y alivia el estreñimiento.

La dietista Andrea Cañas tiene una opinión formada sobre el calificativo de superalimento que limita un poco el concepto. “No hay superalimentos como tales. Superalimentos serían todos aquellos presentes en dietas saludables, libres de procesamiento, sobre todo frutas y verduras. Sí que puede decirse que ciertos alimentos tienen más concentración de algún nutriente, o mayor capacidad antioxidante, pero no hay uno súper que sustituya a una dieta variada y compensada”.

Cañas va un poco más allá en el desarrollo de esta idea. “Por ejemplo, se llama superalimentos a muchos frutos secos… y no, son uno más de muchos, que no van a cambiar tu vida. Se puede comer muy bien sin probar la chía, y si comes chía no debes sacrificar otros alimentos porque supuestamente la chía ya te da lo que ofrecen los otros. Por esa regla de tres, los garbanzos serían un superalimento si atendemos a sus valores nutricionales, pero como no son exóticos, no salen en esas listas. El limón, la calabaza, el brócoli… lo mismo, también serían súper, y ya lo descubrieron nuestros tatarabuelos”.

La dietista apuesta por una alimentación con presencia destacada de frutas y verduras, grasas saludables, cereales integrales y proteínas de calidad. “Todos los alimentos son imprescindibles y prescindibles a la vez, hay mucha variedad para ir alternando productos concretos dentro de una categoría. Es decir, nadie debería asegurar que hay que comer peras o kiwis por encima de cualquier otra fruta; sí es importante comer fruta”.

Lista de alimentos considerados como superalimentos

Algunos de los alimentos que suelen ser considerados como súper, y que en su mayoría son relativamente recientes en el gusto de los españoles, son los siguientes: aceite de coco, ajo negro, el mencionado açaí, aronia, bayas goji, chlorella, cúrcuma, espirulina, hierba de trigo, kale, mangostán, mesquite, moringa o semillas de cáñamo, entre muchos otros. Todos tienen propiedades interesantes y, según Cañas, ninguno debería ser sustitutivo de una comida con el balance adecuado de nutrientes.