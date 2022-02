El kiwi también tiene una cara salada

Algunos alimentos, como el kiwi, están encasillados en la cocina. Y para romper con esa idea, la empresa bilbilitana Taisi, dedicada al procesamiento de fruta, auspicia el Concurso de Recetas ‘Pasión por la Fruta’ en el que estudiantes de cocina y restauración exprimen su imaginación en busca de nuevos usos a estos productos. Este año era el turno para el kiwi, sobre el que se han ideado 36 platos. La semana pasada se anunció la propuesta ganadora, ‘Sinfonía del kiwi’, elaborada por el madrileño asentado Fran Reina de Santos. En síntesis, se trata de una pechuga de pollo asada al horno con una salsa de ave con reducción de amontillado y kiwi, verduras risoladas con mantequilla y caldo de la carcasa del pollo, kiwi confitado en almíbar y chutney de kiwi picante. En total, seis elaboraciones y mucho trabajo.

«Empezó como una afición, pero poco a poco me lo he ido tomando en serio hasta que a finales del año pasado me animaron a participar. Y como en todas las cosas en las que participo y tengo pasión, me implico al 100% y busco ganar», detalla Reina. No contento con un planteamiento, lanzó un total de tres: un principal, que ha sido el ganador; un entrante y un postre. «Quería salirme de lo habitual y la que ha ganado no es muy común. Sé que había mucho nivel y propuestas muy serias», reconoce desde Valencia, donde gestiona un negocio que compagina con su formación culinaria.

En el podio, como accésits, han estado presentes el ‘Canelón de mango relleno de brandada de bacalao, kiwi y espuma de piquillos’, presentado por Alejandro Pérez (Cifp La Flora, Burgos); la ‘Tostada de sardinas ahumadas, kiwi y queso con jengibre’, de Nadezhda Abramova, del Mediterráneo Culinary Center, y las ‘Delicias de soletillas de Calatayud con crema de kiwi bañadas en chocolate negro’ de Fernando Martín Bueno, del mismo centro.

En años anteriores el turno fue de las rodajas de naranja confitadas, el cardo, el yuzu, la mermelada de garnacha, la brisura de limón y el relleno de arándanos, entre otros. «Surgió porque no teníamos un contacto directo con el consumidor final y es una forma de visibilizarnos y que nos conozcan los futuros profesionales», reconoce Ruth Lázaro, directora de Taisi. La empresa edita Taisi edita un libro digital con las 30 recetas finalistas, disponible en su web.