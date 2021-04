José Luis Rodrigo Escrig: "El reto de la movilidad sostenible es el más importante para Aragón"

La pandemia está cambiando el mundo.

Hay dos elementos que han acelerado su transformación: la digitalización de la sociedad y el desarrollo de una conciencia social mucho más solidaria. No podemos ser sostenibles si no somos solidarios, y esto va a cambiar la sociedad. La sostenibilidad es un problema de todos, no es suficiente confiarla a la acción pública. Por eso la Fundación Ibercaja motiva y colabora con las empresas, principalmente pymes, en su gestión de sostenibilidad.

En octubre cumplirá cuatro años como director general de la Fundación Bancaria Ibercaja. ¿Qué balance hace?

Nos marcamos el objetivo de que la actividad de la fundación impactase en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) marcados por la ONU. Y lo hacemos en 15 de los 17. Pero esto no es nuevo, lo llevamos haciendo 145 años. Antes se llamaba obra social, responsabilidad social corporativa... Intentamos dar respuestas a las necesidades de la sociedad en el momento en que vivimos.

Muchas necesidades, hoy.

Cierto, aunque las líneas de trabajo son las mismas de siempre. Lo único que cambia es que ponemos el acento en una u otra, según las circunstancias de cada momento. Ahora se nos demanda más acción social, que es una de las cosas que ha estado siempre en nuestro ADN. Pero no descuidamos ni el desarrollo personal a través de los programas formativos; ni el apoyo al emprendimiento; ni la cultura, en la que Goya y su museo son referentes. Pero no solo Goya: estamos trabajando también para convertir el Espacio Joven de la calle de Fernando el Católico en un espacio de referencia dentro de la cultura de vanguardia.

Con esas cuatro líneas de trabajo se está incidiendo en el desarrollo del territorio. Y contribuyendo a la Marca Aragón.

Y lo hacemos con actuaciones propias. Como explica a menudo nuestro presidente, Amado Franco Lahoz, Ibercaja siempre ha estado detrás de los grandes proyectos de Aragón. En los años 50 creamos la Escuela de Capacitación Agraria de Cogullada, la más importante del país. A fines de los 70 pusimos a disposición de GM los terrenos para instalarse, como hicimos luego para la Expo de 2008. Estamos en Aramón, cuando la nieve es un sector importante del PIB aragonés y mitiga la despoblación... Contribuir al desarrollo de Aragón es nuestra naturaleza.

Mobility City, en el Pabellón Puente, es una de sus apuestas.

La movilidad sostenible es el gran reto de Aragón, y de toda España en el futuro más cercano. Y podemos crear un debate importante sobre la nueva movilidad y la transformación de las industrias y sectores asociados, como el automóvil, las telecomunicaciones o los servicios públicos. La movilidad va a cambiar las ciudades y nuestra forma de vivir en ellas. Todo va a ser muy distinto cuando los vehículos estén conectados con las infraestructuras y entre ellos.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Aragón?

Tenemos buenos centros de formación, una universidad excelente, estructuras de conectividad a internet y una gran calidad de vida. Desde Benasque se puede diseñar ‘software’ para la NASA. Solo tenemos que creérnoslo y saberlo comunicar al mundo. Y para ello se necesita una estrategia común de administraciones públicas, entidades y sociedad civil.