Ana Sánchez Delgado: "Ser un nudo estratégico y que la industria tenga más peso en el PIB son ya de por sí fortalezas"

¿Piensa que a Aragón le costará menos que a otras comunidades dejar atrás la crisis?

Estoy convencida de que sí, porque la pandemia sobre todo ha paralizado sectores vinculados a los servicios, el ocio y los viajes. Sin embargo la industria ha mantenido básicamente el empleo con los ERTE. El hecho de que la industria tenga un porcentaje mayor dentro del producto interior bruto de Aragón solamente por eso ya tiene una fortaleza. Además, ser un nudo geográfico importante permite que la logística tenga un papel destacado.

Sin embargo, la industria sufre ahora un grave problema de falta de suministro

Sí, es muy preocupante. Y nos lleva a pensar que tenemos que ser autónomos en elementos estratégicos como la energía, donde no lo somos, pero vamos hacia ello, y en procesos industriales donde desde luego no tenemos que tener tantísima dependencia de Asia.

¿Saldremos más reindustrializados de esto?

La pandemia ha supuesto un giro en las políticas de la Unión Europea. Tenemos que hacer una Europa fuerte, no dependiente tecnológicamente, y ser capaces de jugar en primera división, en línea con lo que son EE. UU. y China. En Europa han tomado conciencia de ese declive industrial visualizado durante la pandemia y por eso la receta es inyectar dinero a los países. Y eso les va a hacer a las industrias coger un tren que de otro modo no habrían podido coger al no poder pagar el billete.

¿Permitirá esa inyección económica atraer a Zaragoza una fábrica de baterías?

La fábrica de baterías es importante, pero también que haya innovación. El problema de las baterías eléctricas no es el montaje sino tener la materia prima necesaria para fabricarlas o sustitutos del litio. Investigar en eso es el futuro, tengamos o no la fábrica en Aragón. Igual de importante sería tener centros de desarrollo que nos hicieran potentes, que es lo que han tenido siempre países como Alemania.

¿Estamos preparados para afrontar el reto?

Tenemos todos los actores. No falta ninguno. Y como recuerda muchas veces el Gobierno de Aragón, hay un clima de colaboración más allá de la ideología que tengamos cada uno que nos hace perseguir un objetivo común, que es el de que Aragón coja impulso.

Junto a la industria del automóvil ¿a qué otros sectores les ve más potencial?

Junto al sector del automóvil, el que tendrá un gran futuro, pero no lo acabo de ver despegar, es el agroalimentario. Tenemos aquí muchas empresas que se dedican en general al cerdo, pero necesitamos no solo ser el matadero de Europa sino que ese producto se elabore aquí, se transforme aquí y se le de un valor añadido. Esa es la parte que se tendrá que desarrollar y desde luego también habría que aprovechar para dar a los trabajadores del sector el rango que merecen.

¿Serán las empresas capaces de remar juntas para conseguir proyectos europeos?

Sí. Es esencial que cooperen entre sí. El hecho de que haya clústeres importantes te da el nivel industrial de una sociedad. Y a Aragón lo podemos medir por sus clústeres.

Y en empleo, ¿va a costar más recuperar el que se destruya que en la crisis anterior?

Creo que vamos a poder volver al camino donde lo dejamos. Y lo vamos a recuperar con cierta celeridad. Yo lo que pido es que no se deje atrás a las trabajadoras y trabajadores. Es imposible hacer una sociedad más industrializada, digitalizada y avanzada sin que se cuente con las personas. No puede crecer solo una parte de la sociedad sino que los trabajadores y trabajadoras tienen que crecer al mismo nivel. No podemos estar en una sociedad donde vayan los taxis por el cielo y el salario mínimo interprofesional no se esté cumpliendo.