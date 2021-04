Mayte Mazuelas: "La marca Aragón empieza a estar ahora en primera clase y las empresas saben valorarlo"

Mayte Mazuelas, presidente de la Asociación de Trabajadores Autñonomos de Aragón, destaca la situación actual en la pandemia para los asociados: «Seguimos en negociaciones con el Gobierno de Aragón, pero aún son declaraciones de buena voluntad. Necesitamos que cuantifiquen las ayudas y que lleguen ya, ágiles y sin burocracia»

¿Qué importancia tienen los autónomos para la economía aragonesa?

Aragón es una tierra que crea carácter y unas raíces muy fuertes. Con nuestra climatología, nos adaptamos a cualquier ciudad o país. La marca Aragón empieza a estar en primera clase y las empresas saben valorarlo ahora. Hace treinta años siempre había que traer gente de fuera para cursos de formación.

¿Cómo se ve fuera la marca Aragón en este año tan duro con la pandemia?

En Madrid tengo que contar que Aragón es de las comunidades que no han destinado ayudas a su tejido empresarial, desde pymes a autónomos. En otras comunidades no solo reciben del Estado sino de su propio gobierno, como Madrid, País Vasco, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Islas Canarias o Castilla y León. El Ejecutivo aragonés no ha tenido esa sensibilidad especial para miles de empresarios autónomos o pymes que son miles de familias. Lideramos en España los que más han cerrado.

¿Qué ha supuesto la pandemia para los autónomos en Aragón?

Somos autónomos el 97% del tejido empresarial en Aragón, personas físicas con empleados, y pymes. La fatídica pandemia ha impactado tanto en la sanidad como en la economía. En 2020 empezamos con más de 100.000 autónomos y ahora estamos por 99.400, pero las cifras reales se verán el 1 de junio, porque la víspera se acabarán las ayudas de prestación por cierre. El 80% de esos 99.400 no reciben nada y pueden cerrar.

¿Llegarán las ayudas de 11.000 millones?

Estas ayudas del Gobierno ya llegan tarde. En Aragón el cuatripartito no ha abierto líneas que no supongan más endeudamiento o un préstamo que hay que devolver. Si no ingresamos, no podemos pagar.

¿Cuándo revivirá la economía aragonesa?

A partir de 2022. Cuando se terminen los ERTE veremos que los datos del paro estaban hasta ahora maquillados. Los empresarios tendrán que traer a los trabajadores o echarlos porque hay mucha gente que lleva un año a pulmón y no tiene dinero. Veremos muchas quiebras y cierres por desgracia.

¿Reclaman la reacción de otros países aquí?

Mi presidente nacional, Lorenzo Amor, pide que el Consejo de Ministros ayude a los autónomos porque el 60% de distintos sectores se han quedado sin nada. Un local de apuestas puede recibir apoyo del Gobierno y una tienda de ‘souvenirs’, no, los peluqueros o los fotógrafos de estudio... Los autónomos fijamos población, creamos empleo y no nos deslocalizamos. Sobre todo en los pueblos, porque allí si se cierra el bar se acaba todo.

¿Cómo se han reconstruido y reinventado?

Hemos tenido que reinventarnos constantemente y discurriendo para emprender, que es una actitud en la vida. Si no podían dar de comer en el restaurante se han llevado a las casas y han sobrevivido, sin ganar dinero o dejar de perderlo.

¿Cuantos autónomos se han ido al paro?

Alrededor de 1.800 autónomos en todo Aragón se han dado de baja y somos de los que más en España porque no ha habido políticas activas de empleo. Al menos, el Ayuntamiento de Zaragoza sacó unos microcréditos que nos dejaban dinero para pagar alquileres o impuestos al 0% de interés.