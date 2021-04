Silvia Plaza: "Tenemos que apostar para que se quede aquí todo el talento que existe y no sabemos retener"

Es abogada y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Afirma que el progreso del territorio pasa por "abandonar posiciones restrictivas para lograr un objetivo común".

Visita de los Reyes, Año Goya, nueva estación en Canfranc, Amazon, ministros cada dos días ... ¿Aragón está de moda?

Está de moda y no este año, siempre. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Creo que reúne unas condiciones que no se dan en otras comunidades autónomas. Vienen empresas, se recluta nuestro talento y somos número uno en patentes en España. En Aragón existe una cierta paz social, que en otros sitios no hay y eso la convierte en escenario perfecto para el desarrollo empresarial.

¿Qué representa la marca Aragón en España, en Europa?

Muchas cosas. Lo primero que evoca son sectores muy representativos de nuestra comunidad, como el agroalimentario, el artesanal..., pero también el industrial. Tenemos que esforzarnos porque haya una identificación y apostar para que se quede aquí todo el talento que estamos desarrollando y que muchas veces no sabemos retener. Las últimas cifras reflejan que estamos por encima de la media nacional en exportaciones y la marca Aragón tiene muchas vertientes: los sectores clave, Motorland, la cultura.... Tenemos que fomentarla y unirnos para que todos la reconozcan.

Además de la paz social, ¿cuáles son las fortalezas de Aragón?

Como en cualquier empresa, hay que hacer un plan estratégico para determinar qué queremos y hacer una hoja de ruta con las acciones necesarias para ello. Aragón puede ser un referente a nivel logístico. La formación y el talento también son atractivos para captar empresas y la paz social me parece muy importante. Podemos ser un gran ejemplo del trabajo conjunto de instituciones y agentes sociales. Más allá de la diversidad y el pluralismo político, siempre enriquecedor, tenemos a veces que abandonar posiciones restrictivas para conseguir un objetivo común.

¿Cómo será el tejido empresarial de la Comunidad cuando se supere la pandemia?

Creo que cambiará. Desgraciadamente, cerrarán microempresas y pymes que no podrán aguantar porque llevamos mucho tiempo sin facturar y llegarán los problemas de insolvencia. Y también, el cansancio y el desánimo de las personas que hay detrás. Hemos de tratar de que sean las menos posibles y de que haya apoyos porque la pandemia está acelerando procesos que antes eran más lentos. Hay negocios que, de manera ingeniosa y creativa, han sabido adaptarse e incluso crecer de la mano de la innovación y la digitalización, donde se ha pisado el acelerador. Las empresas que se salven de esta crisis saldrán reforzadas porque han demostrado que han podido superar estas dificultades.

¿Se atreve a decir cómo estará Aragón dentro de diez años?

Tenemos territorio, infraestructuras y localización. Si hacemos un buen trabajo ahora, estará muy bien posicionada, como una fuerte potencia empresarial dentro y fuera de nuestro país: centro logístico, de producción y como un lugar atractivo para que se establezcan grandes empresas. Creo que dentro de diez años habremos conseguido ser el referente de un trabajo en equipo, bien hecho, con sentido común y que la Marca Aragón estará vinculada a esa capacidad de desarrollo. Por parte de AJE y, me consta, del resto de organizaciones empresariales, vamos a poner toda la carne en el asador para que esto sea así. os a poner toda la carne en el asador para que esto sea así.