David Lozano: “En la Comunidad hay materia prima de primer nivel. Tenemos soñadores y, sobre todo, talento”

El 275 aniversario del nacimiento de Goya, el triunfo de ‘Las Niñas’… La Marca Aragón brilla este año a pesar de todo…

Sí, es curioso, porque Aragón, como comunidad autónoma, tiene un peso muy limitado a nivel nacional, pero en cultura, en realidad, es referencia en muchos ámbitos. Es verdad que ahora tenemos con especial brillo el cine por ‘Las Niñas’, pero hemos de recordar que Aragón es, desde hace años ya, una potencia nacional en literatura infantil y juvenil y en literatura en general. A nivel de artes escénicas también tenemos a actores y actrices que están funcionando muy bien. La pandemia ha provocado un daño terrible, pero la Marca Aragón se ha mantenido sin duda.

¿Qué imagen se tiene de Aragón y su marca fuera de la región?

Aragón es una comunidad que normalmente pasa muy desapercibida, pero en Madrid tenemos auténticas colonias de ‘exiliados’. El aragonés es leal a sus raíces y allá donde va hace piña. Aragón exporta cultura y tiene una visibilidad mayor que en otros ámbitos. Podemos estar orgullosos.

¿Qué ha supuesto para la cultura esta última crisis? ¿Oportunidad o amenaza?

El profesional de la cultura es por naturaleza un luchador. En nuestro país, vivir de la actividad cultural y de la creación siempre ha sido dificilísimo y tiene muchísimo mérito. Pero es verdad que la pandemia ha obligado a buscar nuevas fórmulas para dirigirse al público. Dentro de todas las debilidades, ha hecho despertar a todo el mundo.

¿Hay cosas que han cambiado para siempre? Para el Pilar no hubo actos multitudinarios...

Las Fiestas del Pilar son fiestas de calle y eso no puede cambiar. No se concibe y se sigue sin concebir vivir las Fiestas del Pilar en espacios cerrados. Las plazas con sus conciertos volverán, otra cosa es que se tengan que hacer con unas nuevas medidas. Este año estamos trabajando ya con diferentes escenarios. ¿Que en las primeras etapas serán unas fiestas de calle pero con medidas? Sí, eso está claro, pero poco a poco recuperaremos los espacios abiertos. Con respecto a la cultura en general, el disfrute tiene mucho que ver con lo presencial. Creo que la pandemia no va a provocar un cambio radical en los hábitos de la ciudadanía. Al final, volveremos a los niveles que teníamos, que tampoco eran maravillosos.

¿Cómo ha cambiado la programación por parte de Zaragoza Cultural y en qué medida afecta a la Marca Aragón?

Frente a otros lugares de España, el nivel de programación que se ha mantenido en Zaragoza ha sido bastante alto. Incluso durante 2020, excluyendo los meses de confinamiento, aunque por supuesto hay que hacer mucho más. Somos muy conscientes de lo vulnerable que es el sector de la cultura y de que su situación es la que es.

¿Hay cantera en Aragón?

Sin duda. Lo cierto es que en cualquier ámbito hay no solo nombres propios ya consolidados, sino jóvenes promesas. Tenemos una cantera de soñadores. Hablamos de gente que está dispuesta a emprender un camino que implica mucho sacrificio. Tenemos soñadores y además, talento, una combinación muy potente. En Aragón tenemos una materia prima de primer nivel. Es verdad que hay que luchar el doble. Cuando uno vive en Barcelona o Madrid lo tiene más fácil. Aragón es una tierra más complicada para despuntar, pero la materia prima la tenemos.