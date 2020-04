¿Vermú en casa? Recetas fáciles para darle un toque diferente

UN TOQUE FRESCO Y SANO

Susana Casanova regenta, junto a Fernando Solanilla, el bar La Clandestina, en la calle San Jorge de Zaragoza. Casanova, además, ha ganado la última edición del Concurso de Tapas de Zaragoza con su creación Cruz de Navajas. En espera de volver a la cocina de su negocio, nos ofrece esta alternativa, natural y fácil, para tapear en casa.



Mejillones en salsa de mostaza

Ingredientes:

1 Kg de mejillones frescos o 2 latas de mejillones al natural

2 cucharadas de mostaza de Dijon

1 cebolla tierna o cebolleta

2 dientes de ajo

1/2 limón

1 taza o 250 ml. de vino blanco

1 taza o 250 ml. de agua

1/2 cucharadita de jengibre molido

1/2 cucharadita de comino en grano

2 cucharaditas de harina de trigo

2 cucharadas de aceite de oliva



Preparación:

1. Limpiamos los mejillones: eliminamos todas las barbas y cualquier resto de conchas que tengan pegadas. Quitamos también los que estén muertos o rotos. Reservamos, ( si elegimos la opción en lata, separaremos los mejillones del su agua y reservaremos todo por separado)

2. Picamos los ingredientes: metemos en una picadora la cebolla cortada en trozos grandes, los ajos enteros, el jengibre molido y la mitad del comino en grano (el resto lo reservamos para más tarde). Trituramos bien hasta obtener una papilla.

3. Cocinamos la salsa de mostaza: calentamos el aceite en una cazuela y vertemos la papilla anterior, la cocinamos a fuego medio y removemos de vez en cuando para que no se pegue. Agregamos la ralladura y el zumo de medio limón, movemos y añadimos la harina.

Cocinaremos la mezcla con cuidado de no quemarla y para que pierda el sabor a harina. Cuando veamos que ha espesado, le añadimos el vino y movemos con una varilla para que no se formen grumos. Incorporamos el agua y la mostaza, y dejamos hervir unos minutos.

(Si hemos elegido la opción lata, añadiremos también el agua de los mejillones)

Incorporamos los mejillones a la salsa: una vez que la salsa ha hervido, añadimos los mejillones y el resto del comino, y tapamos la olla para que se abran. Una vez abiertos, los sacamos y los colocamos en una fuente. Dejamos reducir la salsa hasta que espese un poco más. (Si hemos elegido la opción lata, los mejillones los incorporamos cuando la salsa ya haya espesado, tener en cuenta que estos mejillones de lata ya están cocidos). Una vez que se abran los mejillones, sácalos de inmediato; de lo contrario, se harán demasiado.

5. Presentamos el plato: cubrimos los mejillones con la salsa y que no falte un buen pan. ¡Se va a necesitar!



Rubén Martín añade dos ideas más:



Tartar de espárrago blanco

Espárragos blancos (de lata), sardinillas, huevo duro, tomate natural, alcaparras y un toque de salmón marinado que Rubén tenía por la nevera. Se mezcla todo y se le pone un toque ali-oli.



Humus de guisantes y borraja.

Triturar garbanzos de lata cocidos y hojas de borraja (también escaldadas). Para untar tostaditas de pan o verduras cortadas en palitos.