Recetas fáciles y originales desde Guayente para pasar una "sabrosa" cuarentena

Como el resto de los centros docentes del país, la Escuela de Hostelería de Guayente, en la Alta Ribagorza, ha echado el cierre estos días de confinamiento generalizado por la crisis sanitaria del coronavirus. Pero esta paralización temporal del curso escolar no ha supuesto la interrupción de su actividad profesional ya que profesores y alumnos siguen en contacto a través de internet mientras que, por otra parte, en sus redes sociales propone distintas actividades específicas para su comunidad educativa y otras abiertas a todos los ciudadanos.

En este último apartado se encuadra la propuesta gastronómica 'Recetas Guayente', una serie de recetas sencillas explicadas pormenorizadamente para poder elaborar en casa y disfrutar cocinando que la decana de las escuelas hosteleras aragonesas va a ir colgando todos los miércoles para intentar hacer algo más llevadera la situación de quienes no pueden salir de su hogar.

Se pueden consultar gratuitamente a través de la web y de los perfiles de Facebook e Instagram de la 3scuela y que animan –sobre todo- a los legos en el arte de los fogones a ponerse el delantal y aprovechar estas extrañas jornadas de confinamiento para probar con propuestas culinarias algo más elaboradas de lo habitual pero muy sencillas de llevar a la práctica.

Inaugurando la sección, el profesor José Miguel García Escudero proponía un ‘Parmentier con huevo poché y salteado de frutos secos y beicon’ o, como lo traducía al lenguaje coloquial, "básicamente, un puré de patata con un huevo cocido al que le hemos dado una cocción corta (6 minutos) y un salteadito de beicon y frutos secos para darle un poco de alegría". García, eso sí, recomienda a los cocineros nóveles y no tan nóveles que no se pasen con el salteado "que estos días no os estáis matando a quemar calorías".

La receta se explica con todo lujo de detalles en cuanto a los tiempos de cocción de los diferentes ingredientes, las técnicas utilizadas –muy básicas-, los parámetros nutricionales o los alérgenos que tienen los diferentes elementos que la componen y está acompañada por algunos consejos y trucos de cocina para hacerla todavía más fácil.

En próximos días, la escuela colgará nuevas recetas que tendrán en común su sencillez, su excelente sabor y la utilización en su elaboración de productos habituales en una despensa para no obligar a nadie a salir de casa.