La escuela de cocina La Zarola busca la mejor torrija de Aragón

La Semana Santa no es lo mismo sin salir de casa, sin las procesiones, sin la pasión y sin el ambiente, pero tampoco sería lo mismo sin las torrijas. Son el postre por excelencia durante estas fechas, no faltan en casi ningún hogar de España y casi siempre las asociamos a las reuniones familiares que tanto echamos de menos estos días, así que la escuela de cocina La Zarola ha decidido mantener vivo este espíritu, aunque sea desde casa, organizando el concurso virtual #LaMejorTorrija. Aunque, dadas las circunstancias, no podremos probar las propuestas, serán los propios usuarios de Instagram los que podrán votar las fotografías de sus torrijas favoritas para que se clasifiquen para la siguiente ronda y lleguen a la gran final, en la que las dos mejores torrijas competirán por convertirse en la mejor de Aragón.

Pese a que durante estos días La Zarola, igual que la mayoría de establecimientos, permanece cerrada, "esta escuela quiere seguir incentivando el amor por la cocina, igual que ha hecho durante los últimos cinco años a través de sus cursos, aunque en esta ocasión tenga que ser a través de las redes sociales", aseguran desde la escuela de cocina. Aquellos que quieran participar deberán subir la foto de su torrija a Instagram Stories mencionando a La Zarola antes del viernes 10 de abril a las 14.00 y entrarán en la fase de eliminatorias para intentar ir logrando más votos que su adversario y pasar a la siguiente ronda.

El autor o autora de #LaMejorTorrija de Aragón recibirá un bono de dos plazas para el curso de cocina que elija cuando todo vuelva a la normalidad. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades que, bajo el lema #Yococinoencasa, la escuela de cocina La Zarola está programando durante estos días para promover que los ciudadanos se queden en casa y ofrecerles contenido relacionado con la cocina.