Dónde llevar a comer a tus amigos 'foranos' cuando vienen de visita a Zaragoza

2

Disfrutar del tapeo zaragozano

No hay barrio en Zaragoza que no cuente con, al menos, una referencia dónde disfrutar del tapeo en todas sus versiones; aunque las propuestas más populares son las que salpican el casco histórico de la capital aragonesa. El Tubo y sus inmediaciones y la extensa red del Juepincho son dos de los planes gastronómicos que no deben faltar en la hoja de ruta de cualquier 'forano', ya que podrán degustar las tapas y raciones más famosas, desde el jamón con chorreras hasta el Guardia Civil, pasando por las croquetas, las madejas, los rotos o las tostadas de jamón batido.