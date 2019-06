Cinco recetas de verano para sacar partido a la despensa de Aragón

En menos de diez minutos se puede preparar esta deliciosa ensalada de inspiración italiana, pero 'made in' Aragón . El protagonista es, en este caso, el tomate rosa de nuestra huerta, que habrá que cortarlo en rodajas y disponerlas en una fuente, alternándolas con mozzarella o burrata. Para el aliño , en lugar de optar por el clásico AOVE y vinagre de Jerez, hay que preparar un pesto casero a base de aceite de oliva, hojas de albahaca frescas, un diente de ajo, queso parmesano al gusto, piñones y sal. Tras rociar la salsa por la fuente con el tomate rosa, solo queda disfrutar de este bocado saludable y muy veraniego .

El azafrán del Jiloca es conocido por la calidad de sus propiedades organolépticas, desde el aroma hasta el sabor que confiere a cualquier plato, incluyendo las propuestas más dulces. Así, se puede preparar en casa un helado casero muy aragonés si hervimos leche con azafrán, mientras se mezcla en un bol azúcar, yemas y aceite de oliva; después se unen ambas preparaciones y se congelan, removiendo de vez en cuando la mezcla para que no cristalice .

5

Helado de chocolate y AOVE

Para los que no entienden el postre si no hay chocolate, este helado casero potencia lo mejor del cacao gracias a su mezcla con aceite de oliva de las almazaras del Bajo Aragón. Y es que este oro líquido trabaja como grasa en esta receta, dándole una textura cremosa y fina y, además, potenciando los sabores. Así, solo hay que infusionar la leche con vainilla y azúcar, para, después, mezclar con el AOVE montado con la nata y el azúcar glas. Solo quedará congelar la mezcla, removiéndola cada hora para que no cristalice, y ya estará lista para disfrutar y acompañar cualquier plato de la repostería tradicional.