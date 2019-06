El calor en Aragón no ha hecho más que empezar y ya se prevé que en Zaragoza podría llegar a alcanzar los 44 grados. Así, las tardes interminables de piscina (o debajo del aire acondicionado) se antojan como la única respuesta posible ante las alarmantes temperaturas de los termómetros urbanos, que parece que no nos van a dar tregua durante los próximos meses. No obstante, en este sinvivir estival son fundamentales la hidratación y la alimentación, por lo que conviene tener a mano un amplio recetario de temporada que nos ayuda a sobrellevar los sofocos del verano sin aburrir al paladar. Y es que, ¿quién dijo que las ensaladas y el gazpacho son las únicas recetas aptas para el mes de julio?

Tres recetas veraniegas para cenar