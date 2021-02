Zaragoza estrena nuevas restricciones frente al coronavirus desde este viernes: estas son las medidas

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la Orden SAN/65/2021, de 24 de febrero, sobre niveles de alerta sanitaria y modulación de medidas aplicables en diferentes ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón, y su contenido refleja la sensibilidad gubernamental acerca de la evolución de la pandemia en el ámbito autonómico. El poso de la orden es sin duda positivo, dentro de la precaución; la orden confirma, eso sí, que la provincia de Zaragoza continúa en el nivel de alerta 3 agravado, pese a constatarse una buena evolución que permite una flexibilización ponderada de las medidas acordadas. La preocupación en los indicadores sobre la presión asistencial, como la ocupación de ucis, hace que no sea posible pasar de nivel de alerta a un escalón ordinario, algo que sí ha ocurrido en la provincia de Huesca. No obstante, se han aliviado las medidas de reducción de horarios durante el fin de semana, manteniéndose el resto de las medidas en tanto no se avance de manera positiva en el conjunto de indicadores. Estas nuevas restricciones fueron anunciadas con la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, en rueda de prensa, donde detalló todas las novedades aragonesas en el contexto de esta cuarta ola.

El municipio de Zaragoza, que concentra la mayor parte de la población de Aragón, tiene un comportamiento similar al del conjunto de la comunidad autónoma. El cuarto pico epidémico ha sido, sin embargo, de menor afectación en la capital aragonesa y su área de influencia administrativa: la incidencia semanal máxima alcanzada fue de 344 casos por 100.000 habitantes en la semana 2 (del 11 al 17 de enero) y ha tenido un descenso similar al del conjunto de Aragón, llegando a los 119 casos por 100.000 en la semana 7. En las últimas jornadas, las incidencias de siete días anteriores muestran también que el descenso no es tan pronunciado, lo que sugiere una nueva situación de meseta.

NUEVAS RESTRICCIONES EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

En cuanto a las nuevas medidas que afectan a los municipios de la provincia de Zaragoza destaca la posibilidad de poder abrir todas las actividades no esenciales hasta las 20.00 todos los días de la semana. El resto de las medidas son las siguientes:

Confinamiento perimetral en la provincia de Zaragoza

Se mantiene el confinamiento perimetral de las tres provincias aragonesas y de la comunidad hasta después del puente de la Cincomarzada, por lo que no se podrá salir ni entrar de la provincia sin una declaración responsable -que se puede descargar aquí- y únicamente por alguno de los siguientes motivos:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. o legales.educación infantil.personas especialmente vulnerables.

Toque de queda en Zaragoza

Únicamente se podrá circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades: Desde este viernes se alarga hasta las 23.00 en todo el territorio aragonés.

Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores. necesidad.previstas en este apartado.discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Restricciones en la hostelería y bares en Zaragoza



Prohibido el consumo en barra

Prohibido fumar en terraza

Aforos máximos: 50% en terraza y 30% en interior.

Cuatro personas por mesa como máximo en interior y seis personas por mesa como máximo en exterior.

Actividad nocturna prohibida.

En los municipios de la provincia de Zaragoza se podrá abrir hasta las 20.00 los siete días de la semana.

En el supuesto de los establecimientos de comida a domicilio, el límite lo marca el toque de queda (a las 23.00), teniendo en cuenta que cuando comience todo el personal debe estar en sus domicilios.

(a las 23.00), teniendo en cuenta que cuando comience todo el personal debe estar en sus domicilios. Bares, cafeterías y restaurantes ubicados en establecimientos hoteleros: horario general para el público similar al anterior, y a partir de esa hora solo se permitirá el servicio a los clientes hospedados.



horario general para el público similar al anterior, y a partir de esa hora solo se permitirá el servicio a los clientes hospedados. Establecimientos en áreas/estaciones de servicio y polígonos industriales: 50% en interior con los horarios habituales.

Reuniones sociales en Zaragoza

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

Restricciones en el comercio de Zaragoza

Hipermercados y centros comerciales : aforo máximo del 25%. En establecimientos de venta de alimentos, el 50%. Cierre de zonas recreativas y comunes. Estas últimas serán de tránsito, para acceder a los locales comerciales. Se establecerán controles objetivos de los aforos en centro comerciales y se intensificará la vigilancia sobre estos espacios.

: aforo máximo del Cierre de zonas recreativas y comunes. Estas últimas serán de tránsito, para acceder a los locales comerciales. Se establecerán controles objetivos de los aforos en centro comerciales y se intensificará la vigilancia sobre estos espacios. Mercadillos : en los mercados que realizan su actividad en vía pública, al aire libre o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, se procurará especialmente su mantenimiento cuando se dediquen a actividades declaradas esenciales, como la alimentación, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad.

Los puestos, que podrán alcanzar el 100% de los habituales o autorizados, deberán encontrarse separados frontalmente por una vía de tránsito que marcará el flujo de personas usuarias por el mismo y que garantizará que se pueda cumplir la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.

La realización de esta actividad requerirá la delimitación por el Ayuntamiento del recinto en que se celebre, con una zona de entrada y otra de salida claramente diferenciadas y un aforo que no supere el de una persona por cada cinco metros cuadrados.

: en los mercados que realizan su actividad en vía pública, al aire libre o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, se procurará especialmente su mantenimiento cuando se dediquen a actividades declaradas esenciales, como la alimentación, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad. de los habituales o autorizados, deberán encontrarse separados frontalmente por una vía de tránsito que marcará el flujo de personas usuarias por el mismo y que garantizará que se pueda cumplir la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias. La realización de esta actividad requerirá la delimitación por el Ayuntamiento del recinto en que se celebre, con una zona de entrada y otra de salida claramente diferenciadas y Huertos: no se puede ir a ellos si eso supone saltarse el cierre perimetral, salvo que haya animales que alimentar.



Restricciones en espectáculos, actividades y espacios culturales en Zaragoza



Podrán desarrollar su actividad hasta un 50% de su aforo, contando con butacas preasignadas. Deberán iniciarse antes de la hora límite correspondiente al día de la semana (20.00), si bien pueden concluir más tarde de ésta.

Deberán iniciarse antes de la hora límite correspondiente al día de la semana (20.00), si bien pueden concluir más tarde de ésta. Archivos y bibliotecas : la ocupación de bibliotecas no podrá superar el 25% de su aforo máximo permitido y se garantizará la distancia de 1,5 metros entre personas . Se promoverá la utilización telemática de los servicios por parte de las personas usuarias. Si se cuenta con butacas preasignadas, para la realización de actos públicos el aforo puede llegar al 50%. Los archivos de titularidad pública podrán desarrollar su actividad conforme a su horario habitual.

: la ocupación de bibliotecas . Se promoverá la utilización telemática de los servicios por parte de las personas usuarias. Si se cuenta con butacas preasignadas, para la realización de actos públicos el aforo puede llegar al 50%. Los archivos de titularidad pública podrán desarrollar su actividad conforme a su horario habitual. Cine y teatro : las actividades de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio podrán tener lugar contando con butacas preasignadas siempre que no se supere el 50% del máximo autorizado. Queda prohibido el consumo de alimentos durante la celebración de estos espectáculos o actividades. Las actividades que se desarrollen en recintos al aire libre y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio no podrán superar el 25% del aforo máximo permitido, con un máximo, en todo caso, de 150 personas.

: las actividades de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio podrán tener lugar contando con butacas preasignadas siempre que durante la celebración de estos espectáculos o actividades. Las actividades que se desarrollen en recintos al aire libre y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio no podrán superar el 25% del aforo máximo permitido, con un máximo, en todo caso, de 150 personas. Museos: el aforo máximo de museos y salas de exposiciones, o de las actividades que se realicen en ellos, será del 25% del aforo máximo autorizado. No se realizarán inauguraciones ni acontecimientos sociales. Las visitas o actividades guiadas se llevarán a cabo en grupos de 4 personas. Si se cuenta con actividades con butacas preasignadas, el aforo puede llegar al 50%.

Restricciones en el ámbito del ocio en Zaragoza

Piscinas al aire libre o cubiertas y de las zonas de baño : el aforo máximo de las piscinas al aire libre o cubiertas y de las zonas de baño para uso recreativo será del 30% del aforo máximo tanto en lo relativo a su acceso como en la práctica recreativa. Se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 30%. Está permitida también la utilización de duchas siempre que su uso sea individual.

: el aforo máximo de las piscinas al aire libre o cubiertas y de las zonas de baño para uso recreativo será del tanto en lo relativo a su acceso como en la práctica recreativa. Se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 30%. Está permitida también la utilización de duchas siempre que su uso sea individual. Parques y zonas de esparcimiento : permanecen abiertos. Se recomienda prever un horario de 08.00 a 20.00 en parques infantiles.

: permanecen abiertos. Se recomienda prever un horario de Centros de ocio juvenil, ludotecas y centros recreativos, cerrados.

Fiestas, verbenas, otros eventos populares y atracciones de feria: la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares queda suspendida hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. A partir de dicha fecha, salvo que se acuerde expresamente la posibilidad de celebrarlas con carácter general, podrán autorizarse por la autoridad sanitaria, en su caso, siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo permita. La actividad desarrollada en peñas o locales de reunión asimilados queda también suspendida hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.

Restricciones en las actividades deportivas y espacios para el deporte en Zaragoza

Gimnasios y deporte en interior: aforo del 30% y uso obligatorio de la mascarilla. Se permite la apertura de vestuarios al 30% de aforo y duchas individuales. Agrupación de seis personas máximo -más el monitor- en actividades dirigidas.

Se permite la apertura de vestuarios al 30% de aforo y duchas individuales. Agrupación de seis personas máximo -más el monitor- en actividades dirigidas. Deporte en exterior : la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, puede practicarse en grupos de un máximo de 30 personas , respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física conforme a lo establecido en la Ley 3/2020.

: la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, puede practicarse en grupos de un , respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física conforme a lo establecido en la Ley 3/2020. Competiciones oficiales autonómicas : se pueden celebrar las competiciones así calificadas por las federaciones deportivas aragonesas: los Juegos Deportivos de Edad Escolar, los Campeonatos Universitarios de Aragón y las organizadas por la Dirección General competente en materia de deportes.

: se pueden celebrar las competiciones así calificadas por las federaciones deportivas aragonesas: los Juegos Deportivos de Edad Escolar, los Campeonatos Universitarios de Aragón y las organizadas por la Dirección General competente en materia de deportes. Caza y pesca: se desarrollará respetando la distancia de seguridad o utilizando medidas alternativas de protección física.

Restricciones en los lugares de culto y ceremonias en Zaragoza

Culto : aforo máximo: 25%, excepto en los municipios de la provincia de Huesca, que será del 50% y está prohibido cantar.

: aforo máximo: excepto en los municipios de la provincia de Huesca, que será del 50% y está Bodas, bautizos y comuniones : las ceremonias nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones deben respetar las medidas generales de seguridad interpersonal, y, en todo caso, la separación de 1,5 metros, no superando en ningún caso diez personas en el interior y quince en el exterior. Se deben cumplir en las celebraciones posteriores las reglas aplicables a todos los establecimientos de hostelería y restauración, sin ampliación alguna de aforo. No está permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

: las ceremonias nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones deben respetar las medidas generales de seguridad interpersonal, y, en todo caso, la separación de 1,5 metros, no superando en ningún caso diez personas en el interior y quince en el exterior. Se deben cumplir en las celebraciones posteriores las reglas aplicables a todos los establecimientos de hostelería y restauración, sin ampliación alguna de aforo. No está permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso. Entierros y velatorios: máximo 15 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados.

Restricciones en los locales de juegos y apuestas en Zaragoza

Los establecimientos de juegos y apuestas pueden abrir al 30% de su aforo.

Se les aplican las mismas restricciones que a todos los establecimientos de hostelería y restauración en el caso de prestar este tipo de servicios.

Restricciones en el transporte por el coronavirus en Zaragoza

Transporte privado : en los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio, pueden desplazarse dos personas por cada fila de asientos.



: en los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio, pueden desplazarse dos personas por cada fila de asientos. Transporte público : en los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todos los ocupantes convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor 75% de las plazas sentadas o dos viajeros por metro cuadrado en transporte público colectivos de viajeros de ámbito urbano o metropolitano. En los servicios de transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los viajeros. No pueden ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto del máximo permitido.

: en los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todos los ocupantes convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor 75% de las plazas sentadas o dos viajeros por metro cuadrado en transporte público colectivos de viajeros de ámbito urbano o metropolitano. En los servicios de transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los viajeros. No pueden ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto del máximo permitido. Transporte escolar: 100% en transporte escolar.

Congresos y conferencias en Zaragoza

Deberán celebrarse de forma telemática.

Últimas noticias del coronavirus en Aragón.