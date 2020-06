Aragón permite ya los desplazamientos entre las tres provincias

Aragón autoriza ya los desplazamientos entre las tres provincias y tiene previsto solicitar a Madrid permiso para admitir viajes a comunidades limítrofes en fase 3. Hasta que no decida dar el paso a la nueva normalidad, la competencia continúa en manos del Estado. No obstante, Lambán ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad, sosiego y calma" para afrontar esta nueva fase que llevará a la "nueva normalidad" anunciada por Pedro Sánchez.

En este sentido, aunque el presidente aragonés no descarta pedir al Gobierno central la movilidad entre CC. AA., por el momento Lambán prefiere ser "cauto" para no poner en riesgo todo lo que se ha avanzado en este plan nacional para la desescalada. "Si tenemos que esperar 15 días más con el estado de alarma no pasará absolutamente nada", advirtió este domingo, aunque dejó una pequeña puerta abierta para "levantarlo" si hay "seguridad sanitaria y el máximo consenso político".

No quiso adelantar si, como máxima autoridad a partir de este lunes en la desescalada, va a flexibilizar las restricciones. Será esta misma mañana cuando se reúna con los consejeros para ver qué medidas concretas se van a aplicar y que entrarán en vigor este martes. "Desde la seguridad sanitaria trataremos de avanzar lo más posible a la vuelta a la normalidad", subrayó.

A partir de este lunes, se amplían los aforos en bares, comercios, cines, centros comerciales, transportes, bodas y velatorios, se eliminan toda las franjas horarias y las discotecas y las instalaciones taurinas tienen autorización para abrir sus puertas al público.

En declaraciones al programa 'La Rebotica', de Cadena Ser, el presidente Javier Lambán ha hablado también del nuevo decreto de medidas de la fase 3, que entraría en vigor este martes, si bien ha reconocido que prefiere ser "cauteloso" para no echar por tierra todo lo que se ha avanzado hasta la fecha, "apresurándonos con reaperturas innecesarias", ha manifestado.

En lo que respecta a la movilidad entre comunidades, Lambán ha asegurado que comprende que "hay gente pendiente de esos acuerdos entre regiones", pero a su juicio quedan todavía "bastantes días de estado de alarma" y no van a "forzar" las cosas si no hay acuerdo. "Vamos a ir más allá de lo que ha marcado el Gobierno central para la fase 3, pero sin grandes alegrías", ha anunciado Lambán.

¿Qué se puede hacer desde este lunes?