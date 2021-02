Guía para manejarse con los certificados digitales: dni electrónico, cl@ve PIN y firma electrónica

La pandemia de la covid-19 ha cambiado muchas cosas en el día a día; eso es obvio. También ha acelerado algunos cambios que ya estaban en proceso, como la progresiva digitalización de los trámites más habituales. Para ello se ha hecho común el uso de los certificados digitales, que permiten cumplimentar esos trámites a distancia en un momento que exige el menor contacto social y, de ser posible, la menor asistencia a lugares que habitualmente tienen un gran flojo de personas.

qUÉ ES UN CERTIFICADO DIGITAL

Un certificado digital o electrónico es un documento que, valga la redundancia, está firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación; este documento vincula la identidad de cada usuario con las herramientas de firma electrónica (claves criptográficas), dándole a conocer como firmante en el ámbito telemático. En definitiva, un certificado aúna un conjunto de datos vinculados entre sí y una identidad, la del titular o firmante, cuya unión o vínculo viene avalada y garantizada por un prestador de servicios de certificación. Se trata de una herramienta básica para la realización de gestiones desde el propio ordenador o dispositivo personal, sin necesidad de desplazarse físicamente a las entidades e instituciones que lo demandan.

CUÁNTOS CERTIFICADOS DIGITALES HAY

Los certificados digitales son una valiosa herramienta para la tramitación de todo tipo de gestiones con la administración o la empresa privada; ahorran desplazamientos y esperas, además de ser una opción segura y fundamental ante la pandemia de la covid-19. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) facilita, en su calidad de prestador de servicios de certificación, diferentes tipos de certificados electrónicos para completar una identificación fiable del usuario a la hora de hacer trámites por internet de forma segura. La naturaleza de los certificados varía según el destinatario; todos ellos se pueden solicitar en la sede electrónica de la institución.

1 Certificado digital de Persona Física El Certificado digital FNMT-RCM de Persona Física vincula a su suscriptor con unos datos de verificación de firma, y confirma la identidad de la persona interesada en el servicio. Se emite sin coste a cualquier ciudadano que esté en posesión de su DNI o NIE. Este certificado le permitirá identificarse de forma telemática, y firmar o cifrar documentos electrónicos. También conocido como Certificado de Ciudadano o de Usuario, es un documento digital que contiene sus datos identificativos. Permite intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo el usuario y su interlocutor pueden acceder a esa información. Lo puede solicitar cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado, que esté en posesión de su DNI o NIE.

Este certificado habilita la tramitación segura en los siguientes supuestos, tanto de la Administración Pública como de entidades privadas:

​- Presentación y liquidación de impuestos.

- Presentación de recursos y reclamaciones.

- Cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas.

- Consulta e inscripción en el padrón municipal.

- Consulta de multas de circulación.

- Consulta y trámites para solicitud de subvenciones.

- Consulta de asignación de colegios electorales.

- Actuaciones comunicadas.

- Firma electrónica de documentos y formularios oficiales.

2 Certificado digital de Representante

La FNMT-RCM contempla tres tipos de certificados de representante, que son cualificados de acuerdo al Reglamento (UE) Nº 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior:

A) Para Administrador Único o Solidario:

Es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula un firmante con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad. El firmante actúa en representación de una persona jurídica en calidad de representante legal, con su cargo de administrador único o solidario inscrito en el Registro Mercantil.

B) Representante de Persona Jurídica:

Es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula un firmante a unos datos de verificación de firma y confirma su identidad. Este certificado sustituye al tradicionalmente utilizado por las Administraciones públicas para el ámbito tributario y que, posteriormente, se extendió para otros usos. Por tanto, este certificado se expide a las personas jurídicas para su uso en sus relaciones con aquellas Administraciones públicas, entidades y organismos públicos, vinculados o dependientes de las mismas.

C) Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica:

Es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM a una entidad sin personalidad jurídica que vincula un firmante a unos datos de verificación de firma y confirma su identidad en los trámites tributarios y otros ámbitos admitidos por la legislación vigente.

Este Certificado digital de Representante sirve para:

​- Agilizar y abaratar gestiones con la Administración Pública.

- Aumento de la productividad y competitividad de la empresa.

- Simplificación y automatización de la gestión documental.

- Reducción de errores al eliminar procedimientos manuales.

- Favorecer la eliminación de documentos impresos.

- Dar cumplimiento a las obligaciones legales.

​Una aclaración importante para quienes tengan que recurrir a este certificado: los representantes que sean administrador único/solidario de la entidad no deben solicitar certificado de representante de persona jurídica. El que tienen que solicitar es el certificado de administrador único o solidario.

3 Certificado digital de Administración Pública

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, así como los sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada. Para la realización de determinados trámites con otras Administraciones Públicas, eso sí, se puede necesitar un certificado de representante de persona jurídica, o de representante de entidad sin personalidad jurídica.

Dónde usar los certificados digitales en españa

Estos certificados se pueden utilizar para todo tipo de trámites en los siguientes Organismos y Entidades pertenecientes a la Administración Central:

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Banco de España

Boletín Oficial del Estado

Catastro

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Comisionado para el Mercado de Tabacos

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Consejo de Seguridad Nuclear

Dirección General de Transportes por Carretera

Dirección General de la Guardia Civil

Dirección General del Catastro

Fondo Español de Garantía Agraria

Instituto Español de Comercio Exterior

Instituto Nacional de Estadística

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Instituto de Crédito Oficial

Loterías y Apuestas del Estado

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Competitividad

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Fomento

Ministerio de Hacienda y Administración Pública

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Ministerio de Justicia

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Ministerio de la Presidencia

Ministerio del Interior

Oficina Española de Patentes y Marcas

Red.es

Renfe

Seguridad Social

Tesoro Público

Además, existen organismos y Entidades pertenecientes a la Administración Autonómica donde se puede hacer uso del certificado digital:

Ciudad Autónoma de Ceuta

Ciudad Autónoma de Melilla

Comunidad de Madrid

Gobierno de Aragón

Gobierno de Canarias

Gobierno de Cantabria

Gobierno de Navarra

Gobierno de la Rioja

Junta de Andalucía

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Junta de Extremadura

Xunta de Galicia

También hay un gran listado de Organismos y Entidades pertenecientes a la Administración Local donde hacer uso del Certificado digital:

Los ayuntamientos de La Coruña, Adeje, Alaior, Albacete, Aljaraque, Almería, Arona, Badajoz, Calviá, Catarroja, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola, Granada, Granadilla de Abona, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Laredo, Leganés. Lorca, Madrid, Mijas, Málaga, Mérida, Palma de Mallorca, Pinto, Plasencia, Puerto de Santa María, Quart de Poblet, Roquetas de Mar, San Sebastián de los Reyes, Sevilla, Siero, Torrelavega, Utebo, Utrera, Yecla y Zaragoza.

Cabildo Insular de Lanzarote

Consell d'Eivissa

Las diputaciones provinciales de A Coruña, de Albacete, Almería, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Ourense y Sevilla.

Y por último, también se puede hacer uso de los certificados digitales en los siguientes Organismos y Entidades pertenecientes a distintos ámbitos de la sociedad:

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería, de Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y de Sevilla.

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Congreso de los Diputados

Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales

Consejo General de Procuradores

Consejo General del Poder Judicial

Correos y Telégrafos S.A.

Cámara de Cuentas de Andalucía

Defensor del Pueblo

Dirección General de Tráfico

Endesa

FENIE

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Grupo Santander (Santander Investment Services)

Iberdrola

Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

Ilustre Colegio de Ingenieros Aeronáuticos

Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid

Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Indra Sistemas

Mapfre

Mercadona

Paradores Nacionales de Turismo

Parlamento de Andalucía

SegurosBroker

Suma. Gestión Tributara - Diputación de Alicante

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la de Almería, la Universidad Carlos III, la de Pablo de Olavide, la Politécnica de Madrid, la de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Murcia, Málaga, Sevilla y la Universidad de Zaragoza.

Cómo solicitar los certificados digitales que facilitan cientos de trámites



La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) oferta un amplio conjunto de formularios encaminados a la consecución de procesos administrativos que pueden completarse por internet. Este proceso se apoya en un software propio de generación de claves en su página web, que permite la obtención del certificado a través de cualquier navegador y sistema operativo. Es vital realizar el proceso en el mismo equipo y con el mismo usuario, además de tomar la precaución de no formatear el equipo entre la solicitud y la descarga del certificado. Para solicitar un certificado de persona física, siendo análogo para el resto de certificados de la FNMT-RCM y salvando las diferencias en la fase de acreditación, que es específica para cada tipo de certificado, hay que entrar en https://www.sede.fnmt.gob.es. Al acceder se debe hacer clic en Certificados, y a continuación elegir el tipo de solicitud; en este caso, un certificado de Persona Física. Para hacerlo correctamente hay que seguir una serie de pasos:

1 Configuración previa Para obtener el certificado es obligatorio la instalación del nuevo software de generación de claves de la FNMT-RCM. Hay que descargar e instalar el software adecuado para cada sistema operativo. Este software se ha probado con los navegadores Internet Explorer, EDGE, Nuevo EDGE, Chrome, Firefox, Opera y Safari. Las compilaciones de Linux en las que se ha probado son (en su última versión) Ubuntu, Debian, Fedora y OpenSuse.

2 Solicitud del certificado En este paso hay que introducir el NIF o NIE (9 caracteres, rellenando con ceros a la izquierda si fuera necesario), el primer apellido (única y exclusivamente su primer apellido), y una dirección de correo donde se recibirá el código de solicitud. Si todos los datos son correctos, el navegador lanzará la aplicación de generación de claves. A continuación, hay que pulsar el botón de 'Abrir Configurador FNMT'. Seguidamente se solicitará una contraseña para proteger la solicitud de certificado. Esta contraseña se necesitará para la posterior descarga del certificado y es única y exclusivamente conocida por el solicitante. En caso de olvidar esta contraseña, se deberá volver a iniciar el proceso de solicitud. Tras introducir la contraseña y pulsar en 'Aceptar', tras unos segundos le aparecerá un aviso indicando que la solicitud se ha procesado correctamente y que se ha enviado un correo con el código de solicitud. Si no se viera este correo en la bandeja de entrada, se debe comprobar la bandeja de spam o correo no deseado. Es recomendable solicitar el código el mismo día fijado para acudir a la oficina de acreditación.

3 Acreditación Tras haber realizado la configuración y haber obtenido el código de solicitud, el solicitante y futuro titular del certificado deberá acudir personalmente a una Oficina de Registro para acreditar su propia identidad. Si por cualquier circunstancia no se pudiera hacer personalmente, podrá ir una tercera persona en nombre del solicitante, pero se exigirá la previa legitimación de su firma del contrato ante notario. Cuando acredite su identidad en una oficina de registro tendrá inmediatamente disponible la descarga de su certificado. 4 Documentación necesaria para acreditar la identidad

El solicitante del certificado deberá presentarse en una Oficina de Registro para acreditar sus datos por un documento de identidad válido y vigente:

- Ciudadano de nacionalidad española (el código de solicitud que ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico, el DNI, pasaporte o carné de conducir).

- Ciudadano extranjero (el código de solicitud que ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico, el Documento Nacional de Identificación de Extranjeros o el Certificado de Ciudadano de la Unión, donde conste el NIE junto con Pasaporte o documento de identidad de país de origen, ó el Documento oficial de concesión del NIF/NIE junto con el pasaporte, ó la Tarjeta Roja en la que conste el NIE junto con el pasaporte). 5 ¿Dónde se puede acreditar la identidad? La FNMT tiene habilitadas más de 2.400 Oficinas de Registro distribuidas por toda España.

Entre las oficinas de Registro están las oficinas de la Seguridad Social y las Delegaciones y Administraciones de la AEAT. ​En el extranjero hay que dirigirse a las Oficinas Consulares de carrera de España en el extranjero, no siendo posible hacerlo en los registros aduaneros. Se puede consultar las Oficinas Consulares de España en el extranjero en las que puede gestionarse la obtención del certificado de persona física.

Este certificado no se puede solicitarse a través de las oficinas de Correos. 6 Descarga del certificado Para descargar el certificado se debe usar el mismo ordenador y el mismo usuario con el que se realizó la solicitud. Ojo, porque si se ha extraviado el código de solicitud o no se recuerda la contraseña que introdujo en la solicitud, hay volver a solicitar un nuevo código y hacer el proceso de acreditación de nuevo. Este paso puede realizarse nada más finalizar el proceso de registro.

​Para proceder a la descarga del certificado se deberá introducir su NIF o NIE, su primer apellido tal y como se indicó en el primer paso y el código que se le envió a su correo en el proceso de solicitud. Antes de pulsar en 'Descargar Certificado', hay que aceptar las condiciones de uso del certificado, pulsando en el enlace y marcando la casilla de aceptación. Una vez aceptadas las condiciones, se debe pulsar en 'Descargar Certificado'. Al proceder a la descarga aparece un mensaje informativo sobre la aceptación de las condiciones de uso. Al pulsar en 'Aceptar', el navegador abrirá de nuevo la aplicación de generación de claves (esta vez para realizar la descarga del certificado). Si no se ha marcado la opción de recordar la aplicación, aparecerá un nuevo aviso. Pulsando en 'Sí' se pasa a introducir la contraseña que se introdujo en el momento de la solicitud. Si la contraseña es correcta, se preguntará si se desea hacer copia de seguridad del certificado; se recomienda hacerla. Pulsando en 'Sí', se pide el directorio donde se quiere guardar la copia de seguridad. La copia del certificado está protegida por la contraseña utilizada en el paso de solicitud y descarga del certificado. Finalmente, una vez realizada la copia, el sistema procederá a la instalación del certificado en todos los almacenes de certificados del sistema operativo usado por el solicitante. Desde este instante, el certificado estará disponible en todos los navegadores instalados en el equipo del solicitante.

EL DNI ELECTRÓNICO, OTRO DOCUMENTO PARA REALIZAR TRÁMITES POR INTERNET La evolución del DNI se encamina al aumento de la seguridad del documento y de su ámbito de aplicación. La llegada de internet a la vida cotidiana hace aproximadamente un cuarto de siglo demandaba la adecuación de los mecanismos de acreditación de la personalidad a la nueva realidad, y se veía necesaria la existencia de un instrumento que trasladase al mundo digital las mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico. Había que acreditar electrónicamente la identidad de la persona, poder firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita... para responder a estas nuevas necesidades, en 2006 se creó el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), hecho de policarbonato, con los datos de filiación grabados en el cuerpo de la tarjeta; como novedad, incorporaba un chip capaz de guardar de forma segura la información y de procesarla internamente.

En enero de 2015 nació el DNI 3.0. Se trata de un documento de alta seguridad, que dispone de un chip dual para usarlo con y sin contacto. La tecnología NFC (Near Field Communication) a los dispositivos móviles de última generación elimina la necesidad de un lector de tarjetas y facilita la conexión 'online', además de la autenticación del ciudadano.

Cómo obtener o renovar el DNI electrónico y cuánto cuesta El Documento Nacional de Identidad que posibilita la realización de trámites oficiales a través de internet requiere de una serie de requisitos para su obtención o renovación.



Para qué puede usarse el dni electrónico

Mediante el DNI electrónico se puede garantizar la identidad de los interlocutores de una comunicación telemática, ya sea para intercambiar información, acceder a datos, realizar de trámites con las entidades financieras y las Administraciones Públicas o, simplemente, comprar por internet. También puede usarse como documento de viaje en los países que lo acepten, ya que tiene una estructura de datos equivalente al pasaporte. Además, permite gestionar mejor el acceso al espacio de trabajo, al ordenador personal y a la información que contenga.

REQUISITOS PARA OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO

Es imprescindible la presencia física de la persona a quien se le deba expedir el documento , aunque el pago sí pueda ser por vía telemática además del efectivo, y hace falta seguir una serie de pasos documentales previos al pago:

, aunque el pago sí pueda ser por vía telemática además del efectivo, y hace falta seguir una serie de pasos documentales previos al pago: Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante , con un tamaño de 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojos, nariz, boca y mentón, y deberá ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad.

, con un tamaño de 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojos, nariz, boca y mentón, y deberá ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad. El DNI anterior . En caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición. En caso de caída del chip, el DNIe deberá ser tratado como un documento deteriorado, estando su titular obligado a la obtención de un duplicado.

. En caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición. En caso de caída del chip, el DNIe deberá ser tratado como un documento deteriorado, estando su titular obligado a la obtención de un duplicado. En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, hay que presentar certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad. Estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza, en el momento de la tramitación, al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia. Si el alta en el Padrón Municipal se ha realizado en los dos últimos meses, es necesario aportar el certificado o volante de empadronamiento a que se hace referencia.

Cuando el titular del DNI sea menor de 14 años o persona con capacidad judicialmente complementada se llevará a cabo en presencia de la persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona apoderada por estas últimas.

En caso de variación de datos de filiación, Certificado del Registro Civil, expedido con una antelación máxima de seis meses a la fecha de la solicitud del DNI 3.0.





Precios por renovación, caducidad, deterioro o robo del DNI electrónico



Los precios de expedición varían cada año mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Actualmente, el precio para el público general se ha fijado en las siguientes cuantías:

Renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro: 12 euros, abonados en efectivo en la oficina de expedición o utilizando el pago por vía telemática, opción preferida en la contingencia actual, entrando en la web www.citapreviadnie.es. Renovación con el DNI en vigor por cambio de datos (de filiación y/o domicilio), así como acreditar ser beneficiario de la condición de familia numerosa: Gratuito.

Qué es la cl@ve pin

Cl@ve PIN es un sistema dirigido a personas físicas que les permite identificarse y realizar sus trámites en España con la Agencia Tributaria y otras Administraciones Públicas por internet. Posee una validez temporal limitada y goza de todas y cada una de las garantías de seguridad que actualmente son necesarias. Este código de autentificación puede ser renovado cada vez que se necesite, siendo el proceso de obtención bastante sencillo, de manera que no es necesario recordar una contraseña permanente. Desde que se solicita el PIN hasta que se utiliza no pueden pasar más de 10 minutos. Si se excede de este tiempo, el PIN caduca y es necesario solicitar otro. El PIN obtenido vale para una única sesión de trabajo en la Sede electrónica de la AEAT en la que se podrán realizar varios trámites mientras no se cierre la sesión -es decir, mientras no se cierre el navegador -, o se deje inactiva durante 60 minutos.

Cómo conseguir la cl@ve PIN: paso a paso



Es necesario registrarse en el sistema Cl@ve. Este registro puede realizarse de tres formas:

Presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria , donde solo necesitarás el DNI o NIE y el número del teléfono móvil del titular.

, donde solo necesitarás el DNI o NIE y el número del teléfono móvil del titular. En la Sede, con el CSV (Código Seguro de Verificación ) de la carta de invitación al sistema que recibirá por correo postal.

) de la carta de invitación al sistema que recibirá por correo postal. Por internet, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, con certificado o DNI electrónico.

Calendario de la Renta: un trámite esencial que puede hacerse a distancia. La campaña empieza el 7 de abril y termina el 30 de junio



dónde se puede usar la cl@ve PIN

La cl@ve PIN se utiliza para temas relacionados con la declaración de Renta:

También se utiliza la cl@ve para otros trámites

​Presentar autoliquidaciones y declaraciones informativas.

Obtener certificados tributarios.

Modificar el domicilio fiscal.

Solicitar aplazamiento/fraccionamiento de deudas.

Consulta de deudas y obtención de documento de ingreso.

Acceso a “Mis expedientes” y consultar el estado de tramitación de los expediente.

Seguridad Social (por ejemplo, para pedir cita para diferentes tipos de prestaciones como pueden ser el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones)

Otros trámites de las Administraciones Públicas cuando esté disponible, habilitando de este modo la extensión práctica de los servicios de administración electrónica a la gran mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, para acceder a la Carpeta de Salud a través de saludinforma.es del Gobierno de Aragón, para consultar citas pendientes de atención primaria especializada y voluntades anticipadas, consultas hospitalarias e informes a través de certificado digital, DNIe, Cl@ve o PIN salud.

Además se puede usar para dar de alta y baja en Sistema Especial para Empleados de Hogar, para la eliminación de altas y bajas previas de trabajadores en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, consulta de recibos emitidos para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), alta y baja en RET, alta y baja Trabajadores Régimen Especial del Mar por cuenta propia, asignación de número de Seguridad Social, cambio de base de cotización – Autónomos, cambio de base de cotización-convenios especial, certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social, comunicación de teléfono y correo electrónico, comunicación de teléfono y correo electrónico del empresario, comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores, c onfirmación de asignación de CCCs o NAFs a un autorizado RED, consulta de autorizados RED que gestionan un NAF, consulta de autorizados RED que gestionan una empresa, consulta de cálculos de cuotas para trabajado, consulta de deudas y obtención de documento de ingreso, consulta del número de Seguridad Social NUSS, domiciliación en cuenta, devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales, duplicado de documentos de Inscripción y Asignación de CCC para empresario, eliminación Altas/Bajas previas Régimen Especial del Mar por Cuenta Propia, impugnaciones ante la TGSS, seguimiento, inclusión/exclusión/reincorporación en Sistema Especial Agrario. Además, del informe de acreditación actividad agraria cuenta propia, informe de alta laboral a fecha concreta, informe de bases de cotización, informe de bases y cuotas ingresadas, de datos de cotización RETA, de datos de cotización RETM, de datos identificativos y de domicilio, informe de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social, informe de situación actual del trabajador, del empresario individual, de vida laboral, de vida laboral acotado, informe integrado de prestaciones, informe negativo de afiliación, informe negativo de inscripción de empresario, inscripción y Asignación de CCC para empresario individual, justificante de jornadas reales trabajadas, modificación de Actividad RETA, modificación de la Condición RETA, rectificación de informe de bases de cotización, rectificación de informe de vida laboral, resolución (duplicado) de alta/baja en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, resolución (duplicado) de alta/baja en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, rescisión de CCCs y NAFs asignados a un autorizado RED, solicitud de base reducida por pluriactividad RETA y RETM, solicitud de modificación para el año próximo de Mutua colaboradora y de la cobertura de contingencias RETA, solicitudes baremadas de concurso, y variaciones/correcciones de datos de trabajadores en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

FIRMA ELECTRÓNICA

La firma electrónica consta de una serie de datos electrónicos que acompañan a una determinada información (también en formato electrónico). Es un concepto legal que equivale a la firma manuscrita, y tiene el objetivo de dar fe de la voluntad del firmante. La pandemia ha disparado el uso de esta herramienta.

Tres tipos de firma electrónica

La Firma Electrónica Simple se basa en los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.

se basa en los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar. La Firma Electrónica Avanzada debe cumplir los siguientes requisitos: estar vinculada al firmante de manera única; permitir la identificación del firmante; haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo; y estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. Facilita la gestión de cualquier tipo de documento o contrato y contribuye a agilizar los procesos de negocio, permitiendo mantener activa la actividad comercial de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

debe cumplir los siguientes requisitos: estar vinculada al firmante de manera única; permitir la identificación del firmante; haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo; y estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. Facilita la gestión de cualquier tipo de documento o contrato y contribuye a agilizar los procesos de negocio, permitiendo mantener activa la actividad comercial de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. La Firma Electrónica Cualificada es una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. De las tres, la firma electrónica avanzada es la más utilizada por las empresas ya que aporta mucha más seguridad que una firma electrónica simple y su uso es mucho más sencillo, accesible y menos costoso que el de la firma electrónica cualificada.

