Cómo obtener o renovar el DNI electrónico y cuánto vale

El Documento Nacional de Identidad es un elemento esencial en el día a día para todo tipo de gestiones. Este documento, además, es actualmente electrónico; incorpora desde hace años un chip que posibilita la realización de trámites oficiales en la red. Ahí figuran los mismos datos que aparecen impresos en la tarjeta, desde la filiación a la propia fotografía, además de la firma digitalizada y un resumen criptográfico de la impresión dactilar. También se encierran en ese diminuto espacio los certificados de autenticación y firma electrónica, además de un certificado de componente propio del DNI. Actualmente coexisten dos tipos de DNI electrónico en España, el DNI-e y la última versión, el 3.0.

Precios por renovación, caducidad, deterioro o robo del DNI

Los precios de expedición varían cada año mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Actualmente, el precio para el público general se ha fijado en las siguientes cuantías:

Renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro: 12 euros, abonados en efectivo en la oficina de expedición o utilizando el pago por vía telemática, opción preferida en la contingencia actual, entrando en la web www.citapreviadnie.es.

abonados en efectivo en la oficina de expedición o utilizando el pago por vía telemática, opción preferida en la contingencia actual, entrando en la web www.citapreviadnie.es. Renovación con el DNI en vigor por cambio de datos (de filiación y/o domicilio), así como acreditar ser beneficiario de la condición de familia numerosa: Gratuito.

Requisitos para hacer el DNI

Es imprescindible la presencia física de la persona a quien se le deba expedir el documento, aunque el pago sí pueda ser por vía telemática además del efectivo, y hace falta seguir una serie de pasos documentales previos al pago:

Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, con un tamaño de 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojos, nariz, boca y mentón, y deberá ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad.

y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojos, nariz, boca y mentón, y deberá ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad. El DNI anterior. En caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición. En caso de caída del chip, el DNIe deberá ser tratado como un documento deteriorado, estando su titular obligado a la obtención de un duplicado.

En caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición. En caso de caída del chip, el DNIe deberá ser tratado como un documento deteriorado, estando su titular obligado a la obtención de un duplicado. En caso de cambio de domicilio , respecto del que figure en el Documento anterior, hay que presentar certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio , expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad. Estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza, en el momento de la tramitación, al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia. Si el alta en el Padrón Municipal se ha realizado en los dos últimos meses, es necesario aportar el certificado o volante de empadronamiento a que se hace referencia.

, respecto del que figure en el Documento anterior, hay que presentar , expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad. Estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza, en el momento de la tramitación, al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia. Si el alta en el Padrón Municipal se ha realizado en los dos últimos meses, es necesario aportar el certificado o volante de empadronamiento a que se hace referencia. Cuando el titular del DNI sea menor de 14 años o persona con capacidad judicialmente complementada se llevará a cabo en presencia de la persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona apoderada por estas últimas.

o persona con capacidad judicialmente complementada se llevará a cabo en presencia de la persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona apoderada por estas últimas. En caso de variación de datos de filiación, Certificado del Registro Civil, expedido con una antelación máxima de seis meses a la fecha de la solicitud del DNI 3.0.

El extravío, sustracción, destrucción o deterioro del DNI 3.0, conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado (con los mismos datos y fotografía) cuya validez será la misma que tenía el documento al que sustituye, salvo que éste se halle dentro de los últimos 90 días de su vigencia, en cuyo caso se expedirá con los mismos requisitos y validez que si se tratase de una renovación. En los casos de extravío y/o sustracción, el ciudadano deberá informar en el inicio de la expedición del duplicado si ya ha interpuesto denuncia sobre dicha circunstancia (ante policía nacional, guardia civil, policía autonómica, policía local, juzgado de guardia, embajada o consulado, etc...); si no lo hubiese realizado o no la llevase consigo en este acto, el funcionario de expedición cumplimentará con antelación a la expedición, denuncia administrativa del extravío o sustracción del DNI, independientemente de que el ciudadano, si lo estimase oportuno, pudiera ejercer su derecho de interponer denuncia con posterioridad, respecto a cualesquiera otros objetos extraviados o sustraídos, sin incluir el DNI.

El DNI se deberá renovar dentro de los últimos 180 días de vigencia. En caso de sustracción, extravío, deterioro o mal funcionamiento del chip electrónico, deberá renovarlo lo antes posible, y obtendrá un nuevo documento con su validez total cuando queden menos de 90 días para su caducidad. En el caso que superase los 90 días, obtendrá uno nuevo con la validez anterior.

DNI de ciudadanos españoles residentes en el extranjero

Las personas en esta situación deberán aportar los siguientes documentos: