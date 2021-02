Qué es la cl@ve PIN, para qué sirve y cómo solicitarla

Cl@ve PIN es un sistema dirigido a personas físicas que les permite identificarse y realizar sus trámites en España con la Agencia Tributaria y otras Administraciones Públicas por internet. Tiene una validez temporal limitada y goza de plenas garantías de seguridad. Este código de autentificación puede ser renovado cada vez que se necesite, siendo el proceso de obtención es sencillo, de manera que no es necesario recordar una contraseña permanente.

Desde que se solicita el PIN hasta que se utiliza no pueden pasar más de 10 minutos. Si pasa más tiempo, el PIN caduca y es necesario solicitar otro. El PIN obtenido vale para una única sesión de trabajo en la Sede electrónica de la AEAT en la que se podrán realizar varios trámites mientras no se cierre la sesión -es decir, mientras no se cierre el navegador -, o se deje inactiva durante 60 minutos.

Cómo se solicita la cl@ve PIN: paso a paso

En primer lugar, es necesario registrarse en el sistema Cl@ve. Este registro puede realizarse de tres formas:

Presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria, donde solo necesitarás el DNI o NIE y el número del teléfono móvil del titular.

En la Sede, con el CSV (Código Seguro de Verificación) de la carta de invitación al sistema que recibirá por correo postal.

Por internet, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, con certificado o DNI electrónico.

Para acceder a las opciones de registro en Cl@ve por internet, hay que entrar en ‘Sede Electrónica’, a continuación, dentro del apartado ‘Trámites destacados', hacer click en la opción ‘Cl@ve’. Tanto si quiere solicitar la carta de invitación al sistema como si quiere registrarse con el CSV (Código Seguro de Verificación) que contiene la carta, hay que pulsar el enlace ‘Registrarse en Cl@ve’. Deberá introducir el DNI o NIE y la fecha de validez o la fecha de expedición en caso de que se trate de un DNI permanente. En caso de NIE, hay que introducir el número de soporte.

Si se identifica al usuario como solicitante de una carta de invitación Cl@ve, se mostrará una pantalla donde hay que marcar la opción ‘Ya dispongo de una carta invitación’ y continuar. Si no constara aún una solicitud de carta de invitación para el DNI identificado, se mostraría una pantalla donde habría que pulsar la opción ‘Sí, envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal’. A continuación, se deberá aportar el CSV que aparecerá en la carta recibida. El último paso será facilitar el número de teléfono móvil en el que desea recibir los SMS. Por otro lado, el correo electrónico es una dato opcional. Por último, leer y aceptar las condiciones de alta en el sistema Cl@ve.

Tras pulsar el botón ‘Enviar’ se muestran se muestran los datos asociados al alta en sistema Cl@ve. Obtendrá un código de activación para gestionar la contraseña en Cl@ve permanente que utilizan otros organismos públicos, y que está basado en usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puede obtener un PIN desde el trámite que desea realizar de forma sencilla y rápida. Una vez pulsado el enlace del trámite a realizar, aparecerá una pantalla donde se deberá rellenar el DNI o NIE y la correspondiente fecha de validez. La aplicación reconocerá que usted ya se encuentra registrado en el sistema Cl@ve; pulse ‘Acceder identificándose con Cl@ve’. En la siguiente pantalla, pulse directamente ‘Obtener PIN’ para generarlo con un código de acceso proporcionado por la aplicación.

Si tiene instalada la aplicación Cl@ve PIN y activado su usuario, consulte el PIN en la aplicación. Si no fuera posible o no tiene activado el usuario en la aplicación, se le enviará un SMS. Recuerda que el PIN es de un solo uso y podrá utilizarse para acceder al trámite antes de que pasen 10 minutos. Indique el PIN obtenido y pulse ‘Acceder’. Una vez identificado, podrá acceder directamente a otros trámites sin necesidad de obtener un nuevo PIN, siempre que no cierre el navegador ni desconecte la sesión.

Qué trámites se pueden hacer con cl@ve PIN

Relacionados con la declaración de Renta:

Visualizar los datos fiscales a través de Internet.

Modificar el borrador previamente generado a través de Internet.

Confirmar el borrador a devolver, negativo y a ingresar con domiciliación y sin domiciliación, y renunciar a la devolución..

Confirmar el borrador con resultado a ingresar con reconocimiento de deuda (en caso de imposibilidad de pago, con solicitud de aplazamiento o solicitud de compensación).

Confirmar el borrador con renuncia a la devolución.

Descargar y trasladar los datos fiscales y personales de forma automática para confeccionar la declaración con el programa Renta WEB.

La posibilidad de presentar la declaración de Renta y Patrimonio.

Concertar, consultar, modificar y anular la cita previa para Renta.

Consultar el estado de su devolución.

Cambiar la cuenta bancaria para la devolución. ​