Los programas electorales en Zaragoza para las elecciones 2023: ¿qué proponen PSOE, PP, Vox, Podemos...?

Buena parte de España reflexiona este sábado ante la cita electoral de mañana. El porcentaje de indecisos, en vez de disminuir, suele aumentar en el último instante, con la idea del voto útil como el factor que suele inclinar la balanza. Antes de que el escrutinio sitúe a cada partido en el lugar que le corresponde dentro del afecto de los ciudadanos, muchos ya han empezado a pensar en lo que pasará después, las alianzas tras las casi seguras mayorías simples, si votar por uno de los mayoritarios o por el más cercano a las ideas propias que, finalmente, tomará partido por uno de los dos más votados.

Hay muchas maneras de entender lo del voto útil, aunque parezca que es una elección al 50%. La carrera por la alcaldía de Zaragoza es una pugna entre Natalia Chueca (PP) y Lola Ranera (PSOE), y con los resultados en la mano será necesario plantear alianzas para ocupar el sillón. La duda está en el número de concejales ajenos que serán necesarios para sacar adelante la legislatura a través de los pactos; el número que marca la diferencia y que permite sacar adelante propuestas después de un acuerdo consolidado es 16.

Por si acaso la duda sigue ahí a las puertas del momento clave, no está de más echarle un vistazo a las propuestas de cada partido en estas elecciones municipales, ahora que todavía queda tiempo para reflexionar y, por qué no, cambiar de opinión si no se tenía tomada la decisión al 100%. También puede ser un estímulo para ir a votar en vez de quedarse jugando al ‘sillónbol’ o dejar para otro fin de semana la excursión a zonas sin cobertura, muy lejos de casa y del colegio electoral correspondiente.

Este domingo 28 de mayo pide una cita global a la población mayor de edad que reside en Zaragoza. Y para este baile es conveniente guardar un hueco en la jornada. Conoce los programas electorales:

Así son los candidatos al Ayuntamiento de Zaragoza

La suerte está echada y los principales candidatos a la alcaldía de Zaragoza cerraron este viernes su campaña electoral con las miradas puestas en este domingo:

Lola Ranera Gómez (Zaragoza, 1970. PSOE): con casi media vida pisando los pasillos de la Casa Consistorial, adonde llegó procedente del mundo sindical y de las casas de juventud. Consulta el perfil completo de Lola Ranera.

con casi media vida pisando los pasillos de la Casa Consistorial, adonde llegó procedente del mundo sindical y de las casas de juventud. Consulta el perfil completo de Lola Ranera. Natalia Chueca Muñoz (Zaragoza, 1976. PP): la aspirante por sorpresa. Llegaba a la política como independiente y con un pasado como directiva en el mundo de la empresa y en el sector de la comunicación y el márquetin. Consulta aquí el perfil completo de Chueca.

la aspirante por sorpresa. Llegaba a la política como independiente y con un pasado como directiva en el mundo de la empresa y en el sector de la comunicación y el márquetin. Consulta aquí el perfil completo de Chueca. Daniel Pérez Calvo (Barcelona, 1966. Cs) : Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, fue un periodista conocido mucho antes de entrar en política. Conoce la biografía de Daniel Pérez Calvo

: Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, fue un periodista conocido mucho antes de entrar en política. Conoce la biografía de Daniel Pérez Calvo Elena Tomás Bona (Zaragoza, 1978. Zaragoza en Común) : la gran novedad de estas elecciones municipales. Su trayectoria profesional está ligada al sector audiovisual, siempre detrás de las cámaras trabajando varias televisiones locales y autonómicas, aunque especialmente en Aragón TV. Conoce aquí el perfil completo de Elena Tomás.

: la gran novedad de estas elecciones municipales. Su trayectoria profesional está ligada al sector audiovisual, siempre detrás de las cámaras trabajando varias televisiones locales y autonómicas, aunque especialmente en Aragón TV. Conoce aquí el perfil completo de Elena Tomás. Julio Calvo Iglesias (Zaragoza, 1955. Vox) : Su origen político está en el PP, partido en el que militó y del que fue concejal entre 2011 y 2015, y se aleja del perfil ultra de muchos cargos de Vox. Consulta aquí el perfil completo de Julio Calvo.

: Su origen político está en el PP, partido en el que militó y del que fue concejal entre 2011 y 2015, y se aleja del perfil ultra de muchos cargos de Vox. Consulta aquí el perfil completo de Julio Calvo. Fernando Rivarés Esco (Zaragoza, 1970. Podemos-Alianza Verde) : Por su trabajo en los medios de comunicación, especialmente en Radio Zaragoza y en el programa ‘Qué viene el lobo’ de Antena Aragón, ya era una persona conocida antes de entrar en política. Consulta aquí el perfil completo de Rivarés.

: Por su trabajo en los medios de comunicación, especialmente en Radio Zaragoza y en el programa ‘Qué viene el lobo’ de Antena Aragón, ya era una persona conocida antes de entrar en política. Consulta aquí el perfil completo de Rivarés. Chuaquín Bernal (Zaragoza, 1977. CHA): militante de CHA desde 1996, Bernal nunca ha tenido un cargo electo. Técnico especialista administrativo, ha tenido diversos puestos orgánicos, como presidente de CHA Zaragoza, secretario de Organización y secretario de Finanzas del partido, y ha sido asesor institucional tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en la DGA. Su reto es recuperar la presencia de CHA en el Consistorio.

militante de CHA desde 1996, Bernal nunca ha tenido un cargo electo. Técnico especialista administrativo, ha tenido diversos puestos orgánicos, como presidente de CHA Zaragoza, secretario de Organización y secretario de Finanzas del partido, y ha sido asesor institucional tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en la DGA. Su reto es recuperar la presencia de CHA en el Consistorio. Clemente Sánchez-Garnica (Madrid, 1958. PAR) : político y abogado de dilatada trayectoria, fue concejal en Zaragoza entre 1988 y 1992 y en la actualidad es senador autonómico por el PAR. Tras la crisis vivida por esta formación en los últimos meses, el pasado mes de febrero se convirtió en presidente del partido y candidato a la alcaldía.

: político y abogado de dilatada trayectoria, fue concejal en Zaragoza entre 1988 y 1992 y en la actualidad es senador autonómico por el PAR. Tras la crisis vivida por esta formación en los últimos meses, el pasado mes de febrero se convirtió en presidente del partido y candidato a la alcaldía. Raúl Burillo (Zaragoza, 1964. Aragón Existe): inspector de Hacienda y conocido por su trabajo a la hora de destapar casos como Palma Arena o Noos, será el candidato de Aragón Existe al Ayuntamiento de Zaragoza. Participa en política desde 2014, cuando fue candidato del Partido X a las elecciones europeas. Se sumó a ZEC en 2015 y en 2019 se presentó por Demos + a la alcaldía de la capital, sin obtener representación. Ahora salta a Aragón Existe, formación con la que lleva tiempo colaborando.



