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elecciones municipales 2023

Listas electorales al Ayuntamiento de Zaragoza: estos son todos los partidos que se presentan el 28-M

Un total de 16 formaciones han logrado cerrar una una candidatura a la Alcaldía de Zaragoza para las Elecciones Municipales de 2023. 

NOTICIA
Estas son todas las listas y los partidos que se presentan a las elecciones en Zaragoza
Estas son todas las listas y los partidos que se presentan a las elecciones en Zaragoza
H.A.

Partido Popular, Partido Socialista, Partido Aragonés, ZEC... y así hasta 16 formaciones han presentado su lista electoral al Ayuntamiento de Zaragoza para las Elecciones Municipales y Autonómicas del 28-M. En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza se pueden contar los nombres propios de 531 candidatos de todo el espectro político que tienen  un objetivo común: ser uno de los 31 concejales del Consistorio de Zaragoza. 

Las candidaturas tradicionalmente más fuertes como PSOE y PP cuentan en esta ocasión con dos mujeres como cabeza de lista: Lola Ranera y Natalia Chueca. Dos veteranas, bregadas en estas lides municipales que aspiran a sustituir Jorge Azcón al frente del consistorio zaragozano. Junto a ellas, formaciones como ZEC, Podemos o CHA también presentan listas con candidatos como Fernando Rivarés que vuelve a liderar la plataforma Podemos-Equo.

Tras la reconfiguración de los partidos de centro en Aragón, finalmente PARCiudadanos han presentado candidatura en Zaragoza aglutinando miembros escindidos de otras formaciones como independientes como el Partido Aragonés y en forma de coalición electoral, en el caso de Ciudadanos - Tú Aragón. A toda esta lista hay que añadir la aparición de nuevos partidos como Aragón Existe o Zaragoza Ya! y otros que ya se han visto en elecciones anteriores como Escaños en blanco

Estas son todas las listas que se presentan al Ayuntamiento de Zaragoza y sus candidatos tal y como aparecen en el Boletín de la Provincia: 

1. Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

  • 1. MARIA DOLORES RANERA GOMEZ
  • 2. FRANCISCO JOSE GALAN CALVO
  • 3. ROSA MARIA CIHUELO SIMON
  • 4. HORACIO ROYO ROSPIR
  • 5. EVA MARIA CERDAN DIAGO
  • 6. ALFONSO GOMEZ GAMEZ
  • 7. MARTA APARICIO SAINZ DE VARANDA
  • 8. JOSE MARIA GIRAL MONTER
  • 9. ANA CARMEN BECERRIL MUR
  • 10. GUILLERMO ORTIZ ORTIZ
  • 11. MARIA ESPERANZA CALVANO GAUDES
  • 12. ANTONIO BARRACHINA LUPON
  • 13. CLAUDIA NICOLAS SOLER
  • 14. DAVID ANTONIO LORENZO TORRES
  • 15. SUSANA VIRGINIA ALONSO FUERTES
  • 16. RAFAEL TEJEDOR BACHILLER
  • 17. VIRTUDES BORQUE PEREZ
  • 18. MANUEL MOISES FERNANDEZ TENA
  • 19. NOELIA HERRERO ARENAS
  • 20. ALEJANDRO SANCHEZ DOÑAGUEDA
  • 21. CONCEPCION SANTANDER LABARIAS
  • 22. FRANCISCO PEDRO CAMPOS PASTOR
  • 23. ALINA STANCIU
  • 24. SALVADOR CONGOST LUENGO
  • 25. ANGELES MALO RUBIO
  • 26. ARTURO PANIZA GALINDO
  • 27. MARIA DEL PILAR GARCIA RUIZ
  • 28. VICTOR GALVEZ JULIAN
  • 29. MARIA TERESA SERRANO MATEO
  • 30. SILVIA MONTAÑES PALACIO
  • 31. JUAN ALBERTO BELLOCH JULVE

    Suplentes
  • 1. ENRIQUE LACAMBRA POYATO
  • 2. MARIA ASUNCION BECARES CRESPO
  • 3. FERNANDO GALAN RODENAS
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2. Partido Popular (PP)

  • 1. NATALIA CHUECA MUÑOZ
  • 2. SARA MARIA FERNANDEZ ESCUER
  • 3. ÁNGEL CARLOS LOREN VILLA
  • 4. VICTOR MANUEL SERRANO ENTIO
  • 5. ALFONSO MENDOZA TRELL
  • 6. BLANCA SOLANS GARCÍA
  • 7. MARIA TATIANA GAUDES LALMOLDA
  • 8. MARÍA ÁNGELES OROS LORENTE
  • 9. FELIX BROCATE PURI
  • 10. CARLOS GIMENO CASADO
  • 11. PALOMA ESPINOSA GABASA
  • 12. JOSE MIGUEL RODRIGO PEREZ
  • 13. PILAR CORTÉS BURETA
  • 14. CAROLINA ANDREU CASTEL
  • 15. MIGUEL ANGEL GARCIA MURO
  • 16. RUTH BRAVO BARRIO
  • 17. DIEGO DARÍO PEÑA LABRADOR
  • 18. GUILLERMO JOSE CAMPO POMAR
  • 19. VANESA PUERTOLAS PALOMERO
  • 20. ANA PATRICIA DE FRANCISCO GARCIA
  • 21. ANA MARIA MODREGO ANTOLIN
  • 22. JOSE MATEO MORAZ
  • 23. ERNESTO MILLAN LAZARO
  • 24. ANGEL ENRIQUEZ AYERBE
  • 25. ANA FRANCO ORTEGA
  • 26. MAYTE SUAREZ LUACES (Independiente)
  • 27. ADRIANA YOLANDA ALVAREZ JUARROS
  • 28. RICARDO JOSE BERENGUER NAVARRO
  • 29. ALEJANDRO DE LA MATA MENENDEZ
  • 30. ELISEO CASAS PIÑOL
  • 31. LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

    Suplentes
  • 1. MARTHA PAOLA ORTIZ DE URBINA MOLINERO
  • 2. BEGOÑA TELLO SAMITIER
  • 3. VICTOR JESUS LAGUARDIA OBON
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3. Federación de los Independientes de Aragón (FIA)

  • 1. JOSE MARIA ABAD TORRES
  • 2. LAURA GONZALEZ SARGAS
  • 3. JORGE LUIS GIL VILLACAMPA
  • 4. MERCEDES IBAÑEZ MARIN
  • 5. FERNANDO BENJAMIN RUIZ SEBASTIAN
  • 6. JOSEPA ANDUJAR MORALES
  • 7. AMADEO ESCOLAN REMARTINEZ
  • 8. MARIA MERCEDES MARIBLANCA MORALES
  • 9. ALEJANDRO BERGARA DEL CERRO
  • 10. LARA BUENDIA SAU
  • 11. JESUS ALIERTA PARDO
  • 12. ANTONIA ALGUACIL PEÑA
  • 13. BLAS NIETO BARTOLOME
  • 14. MARIA JOSE SESE SIERRA
  • 15. LUIS PRADA LAMBEA
  • 16. ANA MARIA PEREZ SANCHEZ
  • 17. CARLOS LUIS PEROPADRE TORRES
  • 18. MARTA ABAD TORRES
  • 19. PASCUAL MARTIN FERRER
  • 20. NURIA LAFUENTE SANCHEZ
  • 21. JOSE MARIA PEREZ SALINAS
  • 22. LARA SODORNIL PIQUERAS
  • 23. PASCUAL ROYO HERNANDEZ
  • 24. MARIA TERESA TORRES LERIN
  • 25. CARLOS BORICO SANTOS
  • 26. ANA RUIZ CEPERO
  • 27. JUAN CARLOS HERRERO FRANCO
  • 28. LILLIAM URBINA HERNANDEZ
  • 29. ANTONIO VICENTE GABARRUS GINES
  • 30. MARIA ISABEL TENORIO MAESTRO
  • 31. ENRIQUE NAVARRO GAYAN

    Suplentes
  • 1. ANA USAN SANCHEZ
  • 2. LORENZO JOSE FUMANAL TRALLERO
  • 3. MARIA JIMENEZ MENDEZ
  • 4. EMILIO LORENZO BARRIO

4. Zaragoza Ya 

  • 1. FRANCISCO PASTOR ROY
  • 2. ALBERTO JOSÉ BÉJAR ANADÓN
  • 3. IRENE TIRADO ROY
  • 4. ALBERTO CARLOS BROSED MARTÍN
  • 5. MARÍA ÁNGELES ESMERALDA MATEOS HERRERUELA
  • 6. JOSÉ ALEJANDRO LATORRE MILLÁN
  • 7. MARÍA DEL PILAR RUIZ PERALES
  • 8. JUAN MANUEL SAQUÉS BADENAS
  • 9. ÁNGELA GARCÍA GIL
  • 10. JORGE MARTÍNEZ GRACIA
  • 11. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GÓMEZ
  • 12. ELENA AZNAR FACERÍAS
  • 13. ROSANA GRACIA JABATO
  • 14. EDUARDO GALVEZ PARDOS
  • 15. LORENA PLAYÁN NAVARRO
  • 16. EVARISTO CARRILLO GÓMEZ
  • 17. YOLANDA BEATRIZ ARENAS LAHUERTA
  • 18. MIGUEL ÁNGEL LÁZARO CALVO
  • 19. GABRIEL BALLANO ANUBLA
  • 20. BLANCA ASUNCIÓN LARIO ELBOJ
  • 21. ALFONSO RODRIGO DE CASTRO
  • 22. MARÍA GLORIA ÁLVAREZ CORRAL
  • 23. ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA
  • 24. TRINIDAD ROY VIDAL
  • 25. BERTA DELPIÑO LUENGO
  • 26. MARIO LUIS FORNIÉS CARDIEL
  • 27. ÁNGELICA CABREJAS ARANDA
  • 28. LUIS ERNESTO TEJADOS DALMAU
  • 29. MARTA HERRERO RUIZ-ECHARRI
  • 30. ESTER ARIZA ESPIÉRREZ
  • 31. ALEJANDRO SOLA CORDÓN

  • Suplentes
  • 1. ALEXANDRA RAMOS SANTAMARÍA
  • 2. ALBERTO ROLANDO SIERRA BLANQUIÉS
  • 3. NOELIA FORCÉN VALENCIA

5. Escaños en Blanco

  • 1. JUAN ANTONIO GARCÍA CORZÁN
  • 2. MILAGROS NADAL MAS
  • 3. JOSÉ ANTONIO NAVARRO ROCHE
  • 4. ANA ROSA LOBERA SERRANO
  • 5. CARLOS PASCUAL ANSOTEGUI PARDO
  • 6. PATRICIA MORENO PEREZ
  • 7. ALVARO GARCÍA CORTES
  • 8. ANA VERA HERRANZ
  • 9. LUIS IGNACIO IBAÑEZ ESTELLA
  • 10. MARÍA PILAR ARTIGAS MANERO
  • 11. LUIS JAVIER TEJADA FRANCIA
  • 12. MARIA PILAR SALINAS GARMENDIA
  • 13. LUIS MARIANO ANDRES RAMIRO
  • 14. RAQUEL PEREZ LANASPA
  • 15. LUIS MIGUEL LOU CALVO
  • 16. MARÍA MORILLAS ROMERO
  • 17. MARTÍN GIL CORTÉS
  • 18. ASHLEY TRULLEN SANZ
  • 19. ROBERTO GARCES PARDOS
  • 20. SARA ARTIGAS MANERO
  • 21. JAVIER MARTIN VEGA
  • 22. ANA MARÍA TORRES GARCÍA
  • 23. FRANCISCO VAÑO CATALA
  • 24. BEGOÑA NADAL MAS
  • 25. DIEGO GUALLART GIL
  • 26. NOEMI CIRUELOS CASTELLOT
  • 27. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CISNEROS
  • 28. CARMEN CHANTAL NERIN GARCÍA
  • 29. JESÚS ALBERTO URUEN ORTAS
  • 30. YOLANDA DUEÑAS BARCONES
  • 31. JOSE MARÍA ALONSO MARTINEZ

6. Chunta Aragonesista (CHA)

  • 1. CHUAQUÍN BERNAL CUPIDO
  • 2. CRISTINA MARÍA MARÍN CHAVES
  • 3. ALBERTO ALCAINE VIJUESCA
  • 4. MARÍA YOLANDA SÁNCHEZ ROJO
  • 5. RAÚL GASCÓN CALAVIA
  • 6. MARÍA DEL CARMEN GALLEGO RANEDO
  • 7. GUILLÉN BERNAL BANDRÉS
  • 8. ALMUDENA SACRAMENTO GARCÍA
  • 9. ISMAEL TORNOS PINA
  • 10. MARÍA TERESA GASSIO BARRUFET
  • 11. LUIS ANTONIO GARCÍA ARRAZOLA
  • 12. ANA ISABEL LASIERRA SERRANO
  • 13. SERGIO MANIEGA GALLARDO
  • 14. JULIA CORTÉS ARTIGAS
  • 15. ISRAEL COLÁS MARÍN
  • 16. JULIA (CHULIA) MARÍA ADELAIDA ARA OLIVÁN
  • 17. ANTONIO LASCORZ LASCORZ
  • 18. ESTHER GRACIA GIL
  • 19. FERNANDO MIGUEL ANGLADA MANRESA
  • 20. MARÍA PALOMA GÓMEZ LASHERAS
  • 21. LUIS ANTONIO BITRIA SIERRA
  • 22. RUTH ESPERANZA ORDUZ MARTÍNEZ
  • 23. FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN OLIVÁN
  • 24. MARINA ASÍN SORO
  • 25. LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MARQUINA
  • 26. MARÍA PILAR MARTÍN IBÁÑEZ
  • 27. LUIS ANTONIO TORRES FREIXINET
  • 28. VANESA JIMÉNEZ CASORRAN
  • 29. MARIO MARTÍN RIVAS
  • 30. MARÍA BELEN MARTÍNEZ OLIETE
  • 31. CHESÚS MIGUEL YUSTE CABELLO
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7. Vox

  • 1. JULIO JOSE CALVO IGLESIAS
  • 2. EVA MARIA TORRES PULIDO
  • 3. ARMANDO MARTINEZ PEREZ
  • 4. DAVID FLORES SERRANO
  • 5. MARIA LUISA GASPAR RUZ
  • 6. ADRIAN SARASA LIÑAN
  • 7. OSCAR MANUEL ADAME ALQUEZAR
  • 8. MARIA YOLANDA MONTESINOS HERNANDO
  • 9. JESUS GOMEZ ULECIA
  • 10. ANA ISABEL PARDO PARDOS
  • 11. OGONO MEDOU GARCIA
  • 12. NARCISO LEITA CASAFRANCA
  • 13. MARIA PILAR CUARTERO ESCOBES
  • 14. ALFREDO QUINTANA MACHIN
  • 15. SILVIA CARLOTA GRACIA ROSELL
  • 16. PAUL DIEZ MALON
  • 17. ANGEL JOSE SUBIRA SUBIRA
  • 18. EVA MARIA GIMENO NIÑO
  • 19. SATURNINO PARDO SERRANO
  • 20. MARIA TERESA BASANTA CUENCA
  • 21. JOSE ANTONIO HORNO PEREZ
  • 22. JOSE MIGUEL ESQUILLOR BAUTO
  • 23. MARIA FLORENCIA CONSUEGRA FERNANDEZ
  • 24. MANUELA BENITO ALONSO
  • 25. GLORIA PILAR ANDRES MUNIENTE
  • 26. CARMELO RAMO VELA
  • 27. ADOLFO DANIEL SEGOVIA VAZQUEZ
  • 28. SUSANA MARIA PEREZ BLANCO
  • 29. FRANCISCO JAVIER DE TORRES DIEZ-MADROÑERO
  • 30. SOLEDAD MARIA CONCEPCION PEREZ BETORE
  • 31. ANTONIO RUIZ OLMEDO

    Suplentes
  • 1. RAUL RODRIGO VAL
  • 2. ESTELA SOFIA MONGE GONZALEZ
  • 3. ROCIO FALCON ABAD
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8. Falange Española de las Jons

  • 1. JOSE ANSELMO FERNANDEZ MIGUEL
  • 2. EDUARDO JOSE GIMENEZ VERGARA
  • 3. FRANCISCO JOSE LAGUNA SANTOLARIA
  • 4. MARIA INMACULADA CALLEJA GARCIA
  • 5. VERONICA HELENA HERNELL ANDONIE
  • 6. ROGELIO JAVIER RODRIGO GRANDA
  • 7. DAVID CONDE GARCIA
  • 8. JOSE LUIS MORALES MARTINEZ
  • 9. MARIA PILAR SANCHO GARCIA
  • 10. ISABEL BERNAD BELLON
  • 11. ANTONIO OSCAR MONTAÑES SANCHO
  • 12. MANUEL HIDALGO JIMENEZ
  • 13. DIEGO BECERRIL OLIVEROS
  • 14. BARBARA CATALAN CASORRAN
  • 15. ANA REYES ORDOÑEZ RUBIO
  • 16. GREGORIO MARTIN ALCAINE
  • 17. JORGE MINGUEZ LUNA
  • 18. JOSE IGNACIO LAZARO LOPEZ
  • 19. INMACULADA GARCIA CASAMAYOR
  • 20. MARIA PIA CALVO MUR
  • 21. FRANCISCO REYES LOSCOS
  • 22. JOSE VICENTE GRACIA ALBESA
  • 23. CARLOS BLANCO BERZUNCES
  • 24. MARGARITA DEL PILAR CABRER ESTEBAN
  • 25. FUENSANTA VICENTA MARTIN PARDOS
  • 26. SANTIAGO MARIA NUÑEZ ALBESA
  • 27. JOSE MIGUEL LOPEZ HIGUERUELA
  • 28. VICTOR RODRIGUEZ TOLOSANA
  • 29. REBECA YNGLES JUANES
  • 30. MARIA DEL PILAR GIMENO LOU
  • 31. CARLOS JAVIER LAPUERTA SERRANO

9. Zaragoza en Común (ZEC)

  • 1. ELENA TOMÁS BONA
  • 2. JESÚS IGNACIO (SUSO) DOMÍNGUEZ SANZ
  • 3. ANA MARÍA SANROMÁN LÓPEZ
  • 4. DANIEL YOLDI MUNIAY
  • 5. MARÍA PILAR VAQUERO VALIENTE
  • 6. FLORENTINA MIGUEL GAMARRA
  • 7. JAVIER GIMENO MARTÍNEZ
  • 8. CARLOTA VICENTE ALAYA
  • 9. JAVIER TOBÍAS GONZÁLEZ
  • 10. LORENA LÓPEZ PÉREZ
  • 11. SAÚL ESCLARÍN SERRANO
  • 12. ROSA MARÍA SÁNCHEZ SANCHO
  • 13. MARÍA ÁNGELES VILLAGRASA GABETE
  • 14. MARÍA LOURDES ABARCA BORAU
  • 15. GERMÁN BERBEGAL GARCÍA
  • 16. NIDIA AMPARO PINZÓN AYALA
  • 17. MARTA NAVARRO GARCÍA
  • 18. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GONI
  • 19. ITXARO GARRIDO BERISTAIN
  • 20. TEÓFILO MARTÍN SAENZ
  • 21. FRANCISCO JOSÉ LUJÁN MILLÁN
  • 22. BLANCA TEJEL BENEDICTO
  • 23. MARÍA ISABEL AINA ZARAZAGA
  • 24. ANA ISABEL AGUILERA ROMERO
  • 25. DAVID LUIS GRAS VISCASILLAS
  • 26. LUIS ANDRÉS GIMENO FELIU
  • 27. ANA ISABEL ZARRALANGA LASOBRAS
  • 28. JOSÉ ANTONIO PÉREZ TORO
  • 29. SEILA HERNÁNDEZ MARÍN
  • 30. ALBA LAÍN TORTOSA
  • 31. JOSÉ JUAN (JOTA) LANUZA TIL

    Suplentes
  • 1. ÁNGEL SANZ CINTORA
  • 2. FERNANDO NICOLAU CATALÁN
  • 3. EVA MARÍA PÉREZ CATALÁN
  • 4. MARÍA CARMEN LÓPEZ MIGUEL
  • 5. MARÍA ISABEL RUIZ CÁNOVAS
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10. Aragón Existe

  • 1. RAÚL FERNANDO BURILLO PACHECO
  • ​2. VANESSA DOMINGO COLAS 
  • ​3. RAFAEL ABADÍA GARRALDA
  • ​4. MARTA GUIU GRACIA 
  • ​5. JOSÉ MANUEL CAZORLA PÉREZ
  • ​6. MARÍA LOURDES SERRANO BERDASCAS 
  • ​7. LUIS FRANCISCO ALAMÁN CATALÁN
  • ​8. RAÚL CARLOS LARDIÉS BOSQUE 
  • ​9. MIREYA ZUECO IZQUIERDO
  • ​10. JOSÉ ANTONIO GARCÍA BERNAL 
  • ​11. TERESA DEL PILAR LONDOÑO PINTO
  • ​12. JOSÉ JUAN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
  • ​13. MARIA PILAR ACÍN BERNUES 
  • ​14. LUIS ALBERTO BURILLO PACHECO 
  • ​15. JOSÉ VICENTE SAGARRA PALACIOS
  • ​16. ALBA DOMÍNGUEZ SERRANO
  • ​17. JESÚS ARTAL CAROD
  • ​18. EVA GÓMEZ I HERNÁNDEZ
  • ​19. DAVID ANDRÉS ARTAL ROYO
  • ​20. JAVIER ESTEBAN TRICAS 
  • ​21. ANA CRISTINA GONZÁLEZ LÓPEZ 
  • ​22. CESÁREO MINGUEZA CRISTÓBAL
  • ​23. MARÍA REYES FRAGUAS MARCUELLO 
  • ​24. JESÚS MUÑOZ GARCÍA DE VICUÑA
  • ​25. LUIS VARGAS BERGES 
  • ​26. INMACULADA PUEYO MARQUINA 
  • ​27. ÁNGEL REZUSTA LÓPEZ 
  • ​28. MARÍA JOSÉ OLIVAN CORTINA 
  • ​29. ÁLVARO GALVE SÁNCHEZ
  • ​30. JOSÉ JAVIER CABEZA VINUES
  • ​31. MARÍA DEL MAR CALAVIA ABENIA

    ​Suplentes
  • ​1. NICOLE CAZORLA CALAVIA
  • ​2. VANESSA MARCUELLO GONZÁLEZ
  • ​3. DAVID JESÚS GRACIA CASANOVA
  • ​4. LUIS MIGUEL LATORRE GARRIDO
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11. Podemos-Alianza Verde

  • 1. FERNANDO RIVARÉS ESCO
  • 2. SARA CABALLERO AGUARÓN
  • 3. IVÁN ANDRÉS MARTÍNEZ
  • 4. DIANA SÁNCHEZ GRACIA
  • 5. ADOLFO LAHOZ PÉREZ
  • 6. MARÍA LAGUNAS PALASÍ RUIZ
  • 7. CARLOS GAMARRA EZQUERRA
  • 8. MARIA MERCEDES ARTEAGABEITIA MOLINER
  • 9. LORENZO BARÓN CIPRÉS
  • 10. MARÍA JOSEFA ESCRIBANO JULIÁN
  • 11. ROBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ
  • 12. MARÍA MURESÁN
  • 13. FERNANDO JAVIER YARZA GUMIEL
  • 14. MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ REDONDO
  • 15. LEANDRO EDUARDO PIRAGINI GIELLA
  • 16. MARÍA DEL MAR AGULLO BLANZACO
  • 17. ALEJANDRO LASAOSA PÉREZ
  • 18. EVA MARÍA YUS BERNE
  • 19. DAVID LECHÓN BLASCO
  • 20. CONCEPCIÓN PERAL AROCA
  • 21. ALEX FRANCISCO TOAPANTA CASA
  • 22. MARÍA ANTONIA AGUIRADO ASUNCIÓN
  • 23. RAÚL GARCÍA MUÑOZ
  • 24. MARÍA CRISTINA HOYOS CORREDOR
  • 25. MIGUEL ÁNGEL QUILEZ CAHUANA
  • 26. MARTA LÁZARO ALSINA
  • 27. SANTIAGO ALBERTO BADA GARCÍA
  • 28. MARÍA PILAR AGUILAR FERRER
  • 29. MARCELINO JESÚS RUIZ BENITO
  • 30. ALEJANDRO HERNÁNDEZ VIEJO
  • 31. MARÍA TERESA GARCÍA VAL
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12. Partido Comunista de los trabajadores de España (PCTE)

  • 1. CRISTIAN FERRER GARCIA
  • 2. DANIEL GARCÍA TRILLO
  • 3. EDUARDO PÉREZ GOÑI
  • 4. MARINA LAPUENTE REY
  • 5. VIOLETA IGLESIAS VICENTE
  • 6. JORGE BETES MARTINEZ
  • 7. OSCAR LUIS BUÑUEL CAUDEVILLA
  • 8. JOSÉ LUIS DELPÓN SEDILES
  • 9. NATALIA FERRER GARCÍA
  • 10. CRISTINA RIVED NAVARRO
  • 11. GUILLERMO CASTELLÁ AGUILAR
  • 12. GALAOR GIMENO SANCHEZ
  • 13. ALBERTO SOPEÑA BORROY
  • 14. ANA CARMEN GARCIA MELENDO
  • 15. LAURA RODRIGUEZ BARBERO
  • 16. MIGUEL TELLO BERNAD
  • 17. DIEGO CAJAL ORLEANS
  • 18. JUAN ATRIAN GARCES
  • 19. ELENA SIERRA DILOY
  • 20. MARINA SALAMERO CEBOLLERO
  • 21. IVAN ROMERO CATALÁN
  • 22. EZEQUIEL GARCIA GONZALEZ
  • 23. JESÚS CARLOS HERNÁNDEZ LARREA
  • 24. ANA ADELA BORROY LASHERAS
  • 25. ANA PAULA MARTIN HERNANDO
  • 26. ALAN BENJUMEA ESCRIBANO
  • 27. JOSÉ HERNANDEZ BARCELONA
  • 28. ALVARO MONTEAGUDO MORENO
  • 29. INMACULADA CONCEPCIÓN MARTINEZ CUBERO
  • 30. MARIA SERAL LOPEZ
  • 31. ALISA MARIA BAQUEDANO NARKHOVA
    Suplentes
  • 1. CARLOS MARTINEZ AGUSTIN
  • 2. SALVADOR PERUGORRIA LORENTE
    3. YOLANDA MARCEN LARROSA

13.  Proponemos por las minorías (PROPONEMOS XM)

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  • 2. DANIEL GARCÍA TRILLO
  • 3. EDUARDO PÉREZ GOÑI
  • 4. MARINA LAPUENTE REY
  • 5. VIOLETA IGLESIAS VICENTE
  • 6. JORGE BETES MARTINEZ
  • 7. OSCAR LUIS BUÑUEL CAUDEVILLA
  • 8. JOSÉ LUIS DELPÓN SEDILES
  • 9. NATALIA FERRER GARCÍA
  • 10. CRISTINA RIVED NAVARRO
  • 11. GUILLERMO CASTELLÁ AGUILAR
  • 12. GALAOR GIMENO SANCHEZ
  • 13. ALBERTO SOPEÑA BORROY
  • 14. ANA CARMEN GARCIA MELENDO
  • 15. LAURA RODRIGUEZ BARBERO
  • 16. MIGUEL TELLO BERNAD
  • 17. DIEGO CAJAL ORLEANS
  • 18. JUAN ATRIAN GARCES
  • 19. ELENA SIERRA DILOY
  • 20. MARINA SALAMERO CEBOLLERO
  • 21. IVAN ROMERO CATALÁN
  • 22. EZEQUIEL GARCIA GONZALEZ
  • 23. JESÚS CARLOS HERNÁNDEZ LARREA
  • 24. ANA ADELA BORROY LASHERAS
  • 25. ANA PAULA MARTIN HERNANDO
  • 26. ALAN BENJUMEA ESCRIBANO
  • 27. JOSÉ HERNANDEZ BARCELONA
  • 28. ALVARO MONTEAGUDO MORENO
  • 29. INMACULADA CONCEPCIÓN MARTINEZ CUBERO
  • 30. MARIA SERAL LOPEZ
  • 31. ALISA MARIA BAQUEDANO NARKHOVA

    Suplentes
  • 1. CARLOS MARTINEZ AGUSTIN
  • 2. SALVADOR PERUGORRIA LORENTE
  • 3. YOLANDA MARCEN LARROSA

14. Partido Aragonés (PAR)

  • 1. CLEMENTE SANCHEZ-GARNICA GOMEZ
  • 2. JESUS ALBERTO MARTIN PEREZ
  • 3. GLORIA PEREZ GARCIA
  • 4. CARLOS JAVIER GALLEGO CIRUELOS
  • 5. MARIA PILAR RUBIO PLUMED 
  • 6. MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS VILLANUEVA BAEZ
  • 7. FERMIN JORGE GRACIA LLANES 
  • 8. MARIO BLASCO JACA
  • 9. MERCEDES FERNANDEZ GASTON 
  • 10. VICENTE RECH GODES
  • 11. MARTA OLIVAN BASCONES
  • 12. JESUS FRANCISCO IGNACIO ALMENAR CARCAVILLA 
  • 13. PEDRO JESUS GRACIA BURILLO
  • 14. MARTA SALAS NAVARRO
  • 15. SERGIO LARRAGA MARTINEZ
  • 16. ALBA MARTINEZ ESPINA
  • 17. MIGUEL ANGEL SORO FARRE
  • 18. BEATRIZ TOMAS PRADAS 
  • 19. LUIS EDUARDO DE MIGUEL MARTINEZ
  • 20. MARIA JESUS CARDOSO MORENO 
  • 21. FRANCHO BLASCO BLASCO
  • 22. ASCENSION PEREZ PALUD
  • 23. MARIA PALMIRA ARGOTA PEREZ
  • 24. RAFAEL PEREZ ARENAS
  • 25. JUAN ANTONIO SANZ REQUEJO
  • 26. AMELIA PRADAS REJAS
  • 27. JOSE MIGUEL CALVO GRACIA
  • 28. MARIA JESUS GOMEZ PUYOLES
  • 29. SERGIO PABLO GRACIA
  • 30. ROSA MORALES GARCIA
  • 31. JOSE CRUZ MURILLO ARRUEGO

  • Suplentes
  • 1. JUAN BAUTISTA MADRE RAMOS
  • 2. BEATRIZ GARCIA GONZALEZ
  • 3. JORGE PEDRO PARRA NEBRA
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15. Por un mundo más justo (PUM+J)

  • 1. VANESA MARIA RODRIGUEZ PASCUAL
  • 2. MARIA SOLEDAD AVIÑO TRIGUERO
  • 3. MANUEL INURRIA FERNANDEZ
  • 4. MARIA ANGELA RODRIGUEZ LOPEZ
  • 5. IBRAHIMA BADIANE SEYE
  • 6. VICTOR RICARTE BONA
  • 7. MARIA MERCEDES DE VILLALOBOS VALERO
  • 8. JAVIER ORTIZ GIMENEZ
  • 9. JOSEFA PILAR TORRADO SANCHEZ
  • 10. LUIS BLANCO GARCIA
  • 11. ISABEL DEL CARMEN HORMIGO SUAREZ
  • 12. ALONSO TORRES CARRETERO
  • 13. MARIA MANZANO SERRANO
  • 14. JULIO ANTONIO BRONCANO PARREÑO
  • 15. IZASKUN GOICOA ALVAREZ
  • 16. SERGIO MORACHO GARNICA
  • 17. ELENA IDOYA AMILIBIA MUNARRIZ
  • 18. FRANCISCO JAVIER DE LUCAS ANDRES
  • 19. SANDRA BERNABE TORO
  • 20. DANIEL CHAPARRO JIMENEZ
  • 21. PAULA LOPEZ DE LERMA SERRANO
  • 22. NOAH MANUEL SEDANO MAAG
  • 23. MARIA ARANZAZU BERRUETE GURIDI
  • 24. JAIME ANDRES GONZALEZ CAUHAPE CAZAUX
  • 25. PAZ GONZALEZ DE LA TORRE
  • 26. JESUS CERDAN CALAHORRA
  • 27. GABRIEL JOSE CARBAJO SANTIAGO
  • 28. MIGUEL BARCHIN PEREZ
  • 29. ESTEFANIA RUIZ DE GAONA LANA
  • 30. ALBA JAEN CLAROS
  • 31. MARIA DOLORES PEREZ MORENO

    Suplentes
  • 1. JULIA RODILLA CORTES
  • 2. ALVARO MORENO SIERRA

16. Ciudadanos - Tú Aragón

  • 1. DANIEL PEREZ CALVO
  • 2. MARIA CRISTINA SOBRINO DUCAY
  • 3. CARLOS APARICIO TEJEDOR
  • 4. MARIA AMPARO COCO GÓMEZ
  • 5. JOSE RAMÓN GONZALEZ BARRIGA
  • 6. JOSE ANGEL BOLEA ESCARTIN
  • 7. MARIA CARMEN BERNE MANERO
  • 8. ANTONIO VALENZUELA SARRIA
  • 9. ESTEBAN JOSE URGEL ESTEBAN
  • 10. MARIA DEL CARMEN ALONSO BELLIDO
  • 11. MIGUEL ANGEL AINA MATEO
  • 12. FRANCISCO JAVIER MILLAN NEGRO
  • 13. MARIA PILAR ALBERTOS HERNANDO
  • 14. BLANCA CEBOLLADA LORENTE
  • 15. DIANA PAULINA LEZA BRUIS
  • 16. LUIS SERRANO ANTÓN
  • 17. RAMON ANTONIO SELLES CALABUIG
  • 18. MARIA JOSE BALLESTER LARROSA
  • 19. MIGUEL ANGEL SARRALDE GOMEZ
  • 20. SONIA LASHERAS MONTEAGUDO
  • 21. JOSE IGNACIO ESCUDERO ARTEAGA
  • 22. MARIA DOLORES ESCRIBANO NUÑO
  • 23. ROSA MARIA PEREZ LAFITA
  • 24. JOSE IGNACIO FELIPE ARDID
  • 25. PABLO BENAVIDES GONZALEZ
  • 26. ALFONSO JAVIER HERNANDEZ HERAS
  • 27. VICTORIA ROMERO MORON
  • 28. IGNACIO JESUS VELAZQUEZ HERRERA
  • 29. YOLANDA GUTIERREZ ZARATE
  • 30. INES URGEL FAU
  • 31. JOSE PESCADOR ORTIZ

    Suplentes
  • 1. ISABEL RAMIREZ PESCADOR
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