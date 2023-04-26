elecciones municipales 2023
Listas electorales al Ayuntamiento de Zaragoza: estos son todos los partidos que se presentan el 28-M
Un total de 16 formaciones han logrado cerrar una una candidatura a la Alcaldía de Zaragoza para las Elecciones Municipales de 2023.
Partido Popular, Partido Socialista, Partido Aragonés, ZEC... y así hasta 16 formaciones han presentado su lista electoral al Ayuntamiento de Zaragoza para las Elecciones Municipales y Autonómicas del 28-M. En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza se pueden contar los nombres propios de 531 candidatos de todo el espectro político que tienen un objetivo común: ser uno de los 31 concejales del Consistorio de Zaragoza.
Las candidaturas tradicionalmente más fuertes como PSOE y PP cuentan en esta ocasión con dos mujeres como cabeza de lista: Lola Ranera y Natalia Chueca. Dos veteranas, bregadas en estas lides municipales que aspiran a sustituir Jorge Azcón al frente del consistorio zaragozano. Junto a ellas, formaciones como ZEC, Podemos o CHA también presentan listas con candidatos como Fernando Rivarés que vuelve a liderar la plataforma Podemos-Equo.
Tras la reconfiguración de los partidos de centro en Aragón, finalmente PAR y Ciudadanos han presentado candidatura en Zaragoza aglutinando miembros escindidos de otras formaciones como independientes como el Partido Aragonés y en forma de coalición electoral, en el caso de Ciudadanos - Tú Aragón. A toda esta lista hay que añadir la aparición de nuevos partidos como Aragón Existe o Zaragoza Ya! y otros que ya se han visto en elecciones anteriores como Escaños en blanco
Estas son todas las listas que se presentan al Ayuntamiento de Zaragoza y sus candidatos tal y como aparecen en el Boletín de la Provincia:
1. Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- 1. MARIA DOLORES RANERA GOMEZ
- 2. FRANCISCO JOSE GALAN CALVO
- 3. ROSA MARIA CIHUELO SIMON
- 4. HORACIO ROYO ROSPIR
- 5. EVA MARIA CERDAN DIAGO
- 6. ALFONSO GOMEZ GAMEZ
- 7. MARTA APARICIO SAINZ DE VARANDA
- 8. JOSE MARIA GIRAL MONTER
- 9. ANA CARMEN BECERRIL MUR
- 10. GUILLERMO ORTIZ ORTIZ
- 11. MARIA ESPERANZA CALVANO GAUDES
- 12. ANTONIO BARRACHINA LUPON
- 13. CLAUDIA NICOLAS SOLER
- 14. DAVID ANTONIO LORENZO TORRES
- 15. SUSANA VIRGINIA ALONSO FUERTES
- 16. RAFAEL TEJEDOR BACHILLER
- 17. VIRTUDES BORQUE PEREZ
- 18. MANUEL MOISES FERNANDEZ TENA
- 19. NOELIA HERRERO ARENAS
- 20. ALEJANDRO SANCHEZ DOÑAGUEDA
- 21. CONCEPCION SANTANDER LABARIAS
- 22. FRANCISCO PEDRO CAMPOS PASTOR
- 23. ALINA STANCIU
- 24. SALVADOR CONGOST LUENGO
- 25. ANGELES MALO RUBIO
- 26. ARTURO PANIZA GALINDO
- 27. MARIA DEL PILAR GARCIA RUIZ
- 28. VICTOR GALVEZ JULIAN
- 29. MARIA TERESA SERRANO MATEO
- 30. SILVIA MONTAÑES PALACIO
- 31. JUAN ALBERTO BELLOCH JULVE
Suplentes
- 1. ENRIQUE LACAMBRA POYATO
- 2. MARIA ASUNCION BECARES CRESPO
- 3. FERNANDO GALAN RODENAS
2. Partido Popular (PP)
- 1. NATALIA CHUECA MUÑOZ
- 2. SARA MARIA FERNANDEZ ESCUER
- 3. ÁNGEL CARLOS LOREN VILLA
- 4. VICTOR MANUEL SERRANO ENTIO
- 5. ALFONSO MENDOZA TRELL
- 6. BLANCA SOLANS GARCÍA
- 7. MARIA TATIANA GAUDES LALMOLDA
- 8. MARÍA ÁNGELES OROS LORENTE
- 9. FELIX BROCATE PURI
- 10. CARLOS GIMENO CASADO
- 11. PALOMA ESPINOSA GABASA
- 12. JOSE MIGUEL RODRIGO PEREZ
- 13. PILAR CORTÉS BURETA
- 14. CAROLINA ANDREU CASTEL
- 15. MIGUEL ANGEL GARCIA MURO
- 16. RUTH BRAVO BARRIO
- 17. DIEGO DARÍO PEÑA LABRADOR
- 18. GUILLERMO JOSE CAMPO POMAR
- 19. VANESA PUERTOLAS PALOMERO
- 20. ANA PATRICIA DE FRANCISCO GARCIA
- 21. ANA MARIA MODREGO ANTOLIN
- 22. JOSE MATEO MORAZ
- 23. ERNESTO MILLAN LAZARO
- 24. ANGEL ENRIQUEZ AYERBE
- 25. ANA FRANCO ORTEGA
- 26. MAYTE SUAREZ LUACES (Independiente)
- 27. ADRIANA YOLANDA ALVAREZ JUARROS
- 28. RICARDO JOSE BERENGUER NAVARRO
- 29. ALEJANDRO DE LA MATA MENENDEZ
- 30. ELISEO CASAS PIÑOL
- 31. LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Suplentes
- 1. MARTHA PAOLA ORTIZ DE URBINA MOLINERO
- 2. BEGOÑA TELLO SAMITIER
- 3. VICTOR JESUS LAGUARDIA OBON
3. Federación de los Independientes de Aragón (FIA)
- 1. JOSE MARIA ABAD TORRES
- 2. LAURA GONZALEZ SARGAS
- 3. JORGE LUIS GIL VILLACAMPA
- 4. MERCEDES IBAÑEZ MARIN
- 5. FERNANDO BENJAMIN RUIZ SEBASTIAN
- 6. JOSEPA ANDUJAR MORALES
- 7. AMADEO ESCOLAN REMARTINEZ
- 8. MARIA MERCEDES MARIBLANCA MORALES
- 9. ALEJANDRO BERGARA DEL CERRO
- 10. LARA BUENDIA SAU
- 11. JESUS ALIERTA PARDO
- 12. ANTONIA ALGUACIL PEÑA
- 13. BLAS NIETO BARTOLOME
- 14. MARIA JOSE SESE SIERRA
- 15. LUIS PRADA LAMBEA
- 16. ANA MARIA PEREZ SANCHEZ
- 17. CARLOS LUIS PEROPADRE TORRES
- 18. MARTA ABAD TORRES
- 19. PASCUAL MARTIN FERRER
- 20. NURIA LAFUENTE SANCHEZ
- 21. JOSE MARIA PEREZ SALINAS
- 22. LARA SODORNIL PIQUERAS
- 23. PASCUAL ROYO HERNANDEZ
- 24. MARIA TERESA TORRES LERIN
- 25. CARLOS BORICO SANTOS
- 26. ANA RUIZ CEPERO
- 27. JUAN CARLOS HERRERO FRANCO
- 28. LILLIAM URBINA HERNANDEZ
- 29. ANTONIO VICENTE GABARRUS GINES
- 30. MARIA ISABEL TENORIO MAESTRO
- 31. ENRIQUE NAVARRO GAYAN
Suplentes
- 1. ANA USAN SANCHEZ
- 2. LORENZO JOSE FUMANAL TRALLERO
- 3. MARIA JIMENEZ MENDEZ
- 4. EMILIO LORENZO BARRIO
4. Zaragoza Ya
- 1. FRANCISCO PASTOR ROY
- 2. ALBERTO JOSÉ BÉJAR ANADÓN
- 3. IRENE TIRADO ROY
- 4. ALBERTO CARLOS BROSED MARTÍN
- 5. MARÍA ÁNGELES ESMERALDA MATEOS HERRERUELA
- 6. JOSÉ ALEJANDRO LATORRE MILLÁN
- 7. MARÍA DEL PILAR RUIZ PERALES
- 8. JUAN MANUEL SAQUÉS BADENAS
- 9. ÁNGELA GARCÍA GIL
- 10. JORGE MARTÍNEZ GRACIA
- 11. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GÓMEZ
- 12. ELENA AZNAR FACERÍAS
- 13. ROSANA GRACIA JABATO
- 14. EDUARDO GALVEZ PARDOS
- 15. LORENA PLAYÁN NAVARRO
- 16. EVARISTO CARRILLO GÓMEZ
- 17. YOLANDA BEATRIZ ARENAS LAHUERTA
- 18. MIGUEL ÁNGEL LÁZARO CALVO
- 19. GABRIEL BALLANO ANUBLA
- 20. BLANCA ASUNCIÓN LARIO ELBOJ
- 21. ALFONSO RODRIGO DE CASTRO
- 22. MARÍA GLORIA ÁLVAREZ CORRAL
- 23. ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA
- 24. TRINIDAD ROY VIDAL
- 25. BERTA DELPIÑO LUENGO
- 26. MARIO LUIS FORNIÉS CARDIEL
- 27. ÁNGELICA CABREJAS ARANDA
- 28. LUIS ERNESTO TEJADOS DALMAU
- 29. MARTA HERRERO RUIZ-ECHARRI
- 30. ESTER ARIZA ESPIÉRREZ
- 31. ALEJANDRO SOLA CORDÓN
- Suplentes
- 1. ALEXANDRA RAMOS SANTAMARÍA
- 2. ALBERTO ROLANDO SIERRA BLANQUIÉS
- 3. NOELIA FORCÉN VALENCIA
5. Escaños en Blanco
- 1. JUAN ANTONIO GARCÍA CORZÁN
- 2. MILAGROS NADAL MAS
- 3. JOSÉ ANTONIO NAVARRO ROCHE
- 4. ANA ROSA LOBERA SERRANO
- 5. CARLOS PASCUAL ANSOTEGUI PARDO
- 6. PATRICIA MORENO PEREZ
- 7. ALVARO GARCÍA CORTES
- 8. ANA VERA HERRANZ
- 9. LUIS IGNACIO IBAÑEZ ESTELLA
- 10. MARÍA PILAR ARTIGAS MANERO
- 11. LUIS JAVIER TEJADA FRANCIA
- 12. MARIA PILAR SALINAS GARMENDIA
- 13. LUIS MARIANO ANDRES RAMIRO
- 14. RAQUEL PEREZ LANASPA
- 15. LUIS MIGUEL LOU CALVO
- 16. MARÍA MORILLAS ROMERO
- 17. MARTÍN GIL CORTÉS
- 18. ASHLEY TRULLEN SANZ
- 19. ROBERTO GARCES PARDOS
- 20. SARA ARTIGAS MANERO
- 21. JAVIER MARTIN VEGA
- 22. ANA MARÍA TORRES GARCÍA
- 23. FRANCISCO VAÑO CATALA
- 24. BEGOÑA NADAL MAS
- 25. DIEGO GUALLART GIL
- 26. NOEMI CIRUELOS CASTELLOT
- 27. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CISNEROS
- 28. CARMEN CHANTAL NERIN GARCÍA
- 29. JESÚS ALBERTO URUEN ORTAS
- 30. YOLANDA DUEÑAS BARCONES
- 31. JOSE MARÍA ALONSO MARTINEZ
6. Chunta Aragonesista (CHA)
- 1. CHUAQUÍN BERNAL CUPIDO
- 2. CRISTINA MARÍA MARÍN CHAVES
- 3. ALBERTO ALCAINE VIJUESCA
- 4. MARÍA YOLANDA SÁNCHEZ ROJO
- 5. RAÚL GASCÓN CALAVIA
- 6. MARÍA DEL CARMEN GALLEGO RANEDO
- 7. GUILLÉN BERNAL BANDRÉS
- 8. ALMUDENA SACRAMENTO GARCÍA
- 9. ISMAEL TORNOS PINA
- 10. MARÍA TERESA GASSIO BARRUFET
- 11. LUIS ANTONIO GARCÍA ARRAZOLA
- 12. ANA ISABEL LASIERRA SERRANO
- 13. SERGIO MANIEGA GALLARDO
- 14. JULIA CORTÉS ARTIGAS
- 15. ISRAEL COLÁS MARÍN
- 16. JULIA (CHULIA) MARÍA ADELAIDA ARA OLIVÁN
- 17. ANTONIO LASCORZ LASCORZ
- 18. ESTHER GRACIA GIL
- 19. FERNANDO MIGUEL ANGLADA MANRESA
- 20. MARÍA PALOMA GÓMEZ LASHERAS
- 21. LUIS ANTONIO BITRIA SIERRA
- 22. RUTH ESPERANZA ORDUZ MARTÍNEZ
- 23. FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN OLIVÁN
- 24. MARINA ASÍN SORO
- 25. LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MARQUINA
- 26. MARÍA PILAR MARTÍN IBÁÑEZ
- 27. LUIS ANTONIO TORRES FREIXINET
- 28. VANESA JIMÉNEZ CASORRAN
- 29. MARIO MARTÍN RIVAS
- 30. MARÍA BELEN MARTÍNEZ OLIETE
- 31. CHESÚS MIGUEL YUSTE CABELLO
7. Vox
- 1. JULIO JOSE CALVO IGLESIAS
- 2. EVA MARIA TORRES PULIDO
- 3. ARMANDO MARTINEZ PEREZ
- 4. DAVID FLORES SERRANO
- 5. MARIA LUISA GASPAR RUZ
- 6. ADRIAN SARASA LIÑAN
- 7. OSCAR MANUEL ADAME ALQUEZAR
- 8. MARIA YOLANDA MONTESINOS HERNANDO
- 9. JESUS GOMEZ ULECIA
- 10. ANA ISABEL PARDO PARDOS
- 11. OGONO MEDOU GARCIA
- 12. NARCISO LEITA CASAFRANCA
- 13. MARIA PILAR CUARTERO ESCOBES
- 14. ALFREDO QUINTANA MACHIN
- 15. SILVIA CARLOTA GRACIA ROSELL
- 16. PAUL DIEZ MALON
- 17. ANGEL JOSE SUBIRA SUBIRA
- 18. EVA MARIA GIMENO NIÑO
- 19. SATURNINO PARDO SERRANO
- 20. MARIA TERESA BASANTA CUENCA
- 21. JOSE ANTONIO HORNO PEREZ
- 22. JOSE MIGUEL ESQUILLOR BAUTO
- 23. MARIA FLORENCIA CONSUEGRA FERNANDEZ
- 24. MANUELA BENITO ALONSO
- 25. GLORIA PILAR ANDRES MUNIENTE
- 26. CARMELO RAMO VELA
- 27. ADOLFO DANIEL SEGOVIA VAZQUEZ
- 28. SUSANA MARIA PEREZ BLANCO
- 29. FRANCISCO JAVIER DE TORRES DIEZ-MADROÑERO
- 30. SOLEDAD MARIA CONCEPCION PEREZ BETORE
- 31. ANTONIO RUIZ OLMEDO
Suplentes
- 1. RAUL RODRIGO VAL
- 2. ESTELA SOFIA MONGE GONZALEZ
- 3. ROCIO FALCON ABAD
8. Falange Española de las Jons
- 1. JOSE ANSELMO FERNANDEZ MIGUEL
- 2. EDUARDO JOSE GIMENEZ VERGARA
- 3. FRANCISCO JOSE LAGUNA SANTOLARIA
- 4. MARIA INMACULADA CALLEJA GARCIA
- 5. VERONICA HELENA HERNELL ANDONIE
- 6. ROGELIO JAVIER RODRIGO GRANDA
- 7. DAVID CONDE GARCIA
- 8. JOSE LUIS MORALES MARTINEZ
- 9. MARIA PILAR SANCHO GARCIA
- 10. ISABEL BERNAD BELLON
- 11. ANTONIO OSCAR MONTAÑES SANCHO
- 12. MANUEL HIDALGO JIMENEZ
- 13. DIEGO BECERRIL OLIVEROS
- 14. BARBARA CATALAN CASORRAN
- 15. ANA REYES ORDOÑEZ RUBIO
- 16. GREGORIO MARTIN ALCAINE
- 17. JORGE MINGUEZ LUNA
- 18. JOSE IGNACIO LAZARO LOPEZ
- 19. INMACULADA GARCIA CASAMAYOR
- 20. MARIA PIA CALVO MUR
- 21. FRANCISCO REYES LOSCOS
- 22. JOSE VICENTE GRACIA ALBESA
- 23. CARLOS BLANCO BERZUNCES
- 24. MARGARITA DEL PILAR CABRER ESTEBAN
- 25. FUENSANTA VICENTA MARTIN PARDOS
- 26. SANTIAGO MARIA NUÑEZ ALBESA
- 27. JOSE MIGUEL LOPEZ HIGUERUELA
- 28. VICTOR RODRIGUEZ TOLOSANA
- 29. REBECA YNGLES JUANES
- 30. MARIA DEL PILAR GIMENO LOU
- 31. CARLOS JAVIER LAPUERTA SERRANO
9. Zaragoza en Común (ZEC)
- 1. ELENA TOMÁS BONA
- 2. JESÚS IGNACIO (SUSO) DOMÍNGUEZ SANZ
- 3. ANA MARÍA SANROMÁN LÓPEZ
- 4. DANIEL YOLDI MUNIAY
- 5. MARÍA PILAR VAQUERO VALIENTE
- 6. FLORENTINA MIGUEL GAMARRA
- 7. JAVIER GIMENO MARTÍNEZ
- 8. CARLOTA VICENTE ALAYA
- 9. JAVIER TOBÍAS GONZÁLEZ
- 10. LORENA LÓPEZ PÉREZ
- 11. SAÚL ESCLARÍN SERRANO
- 12. ROSA MARÍA SÁNCHEZ SANCHO
- 13. MARÍA ÁNGELES VILLAGRASA GABETE
- 14. MARÍA LOURDES ABARCA BORAU
- 15. GERMÁN BERBEGAL GARCÍA
- 16. NIDIA AMPARO PINZÓN AYALA
- 17. MARTA NAVARRO GARCÍA
- 18. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GONI
- 19. ITXARO GARRIDO BERISTAIN
- 20. TEÓFILO MARTÍN SAENZ
- 21. FRANCISCO JOSÉ LUJÁN MILLÁN
- 22. BLANCA TEJEL BENEDICTO
- 23. MARÍA ISABEL AINA ZARAZAGA
- 24. ANA ISABEL AGUILERA ROMERO
- 25. DAVID LUIS GRAS VISCASILLAS
- 26. LUIS ANDRÉS GIMENO FELIU
- 27. ANA ISABEL ZARRALANGA LASOBRAS
- 28. JOSÉ ANTONIO PÉREZ TORO
- 29. SEILA HERNÁNDEZ MARÍN
- 30. ALBA LAÍN TORTOSA
- 31. JOSÉ JUAN (JOTA) LANUZA TIL
Suplentes
- 1. ÁNGEL SANZ CINTORA
- 2. FERNANDO NICOLAU CATALÁN
- 3. EVA MARÍA PÉREZ CATALÁN
- 4. MARÍA CARMEN LÓPEZ MIGUEL
- 5. MARÍA ISABEL RUIZ CÁNOVAS
10. Aragón Existe
- 1. RAÚL FERNANDO BURILLO PACHECO
- 2. VANESSA DOMINGO COLAS
- 3. RAFAEL ABADÍA GARRALDA
- 4. MARTA GUIU GRACIA
- 5. JOSÉ MANUEL CAZORLA PÉREZ
- 6. MARÍA LOURDES SERRANO BERDASCAS
- 7. LUIS FRANCISCO ALAMÁN CATALÁN
- 8. RAÚL CARLOS LARDIÉS BOSQUE
- 9. MIREYA ZUECO IZQUIERDO
- 10. JOSÉ ANTONIO GARCÍA BERNAL
- 11. TERESA DEL PILAR LONDOÑO PINTO
- 12. JOSÉ JUAN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
- 13. MARIA PILAR ACÍN BERNUES
- 14. LUIS ALBERTO BURILLO PACHECO
- 15. JOSÉ VICENTE SAGARRA PALACIOS
- 16. ALBA DOMÍNGUEZ SERRANO
- 17. JESÚS ARTAL CAROD
- 18. EVA GÓMEZ I HERNÁNDEZ
- 19. DAVID ANDRÉS ARTAL ROYO
- 20. JAVIER ESTEBAN TRICAS
- 21. ANA CRISTINA GONZÁLEZ LÓPEZ
- 22. CESÁREO MINGUEZA CRISTÓBAL
- 23. MARÍA REYES FRAGUAS MARCUELLO
- 24. JESÚS MUÑOZ GARCÍA DE VICUÑA
- 25. LUIS VARGAS BERGES
- 26. INMACULADA PUEYO MARQUINA
- 27. ÁNGEL REZUSTA LÓPEZ
- 28. MARÍA JOSÉ OLIVAN CORTINA
- 29. ÁLVARO GALVE SÁNCHEZ
- 30. JOSÉ JAVIER CABEZA VINUES
- 31. MARÍA DEL MAR CALAVIA ABENIA
Suplentes
- 1. NICOLE CAZORLA CALAVIA
- 2. VANESSA MARCUELLO GONZÁLEZ
- 3. DAVID JESÚS GRACIA CASANOVA
- 4. LUIS MIGUEL LATORRE GARRIDO
11. Podemos-Alianza Verde
- 1. FERNANDO RIVARÉS ESCO
- 2. SARA CABALLERO AGUARÓN
- 3. IVÁN ANDRÉS MARTÍNEZ
- 4. DIANA SÁNCHEZ GRACIA
- 5. ADOLFO LAHOZ PÉREZ
- 6. MARÍA LAGUNAS PALASÍ RUIZ
- 7. CARLOS GAMARRA EZQUERRA
- 8. MARIA MERCEDES ARTEAGABEITIA MOLINER
- 9. LORENZO BARÓN CIPRÉS
- 10. MARÍA JOSEFA ESCRIBANO JULIÁN
- 11. ROBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ
- 12. MARÍA MURESÁN
- 13. FERNANDO JAVIER YARZA GUMIEL
- 14. MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ REDONDO
- 15. LEANDRO EDUARDO PIRAGINI GIELLA
- 16. MARÍA DEL MAR AGULLO BLANZACO
- 17. ALEJANDRO LASAOSA PÉREZ
- 18. EVA MARÍA YUS BERNE
- 19. DAVID LECHÓN BLASCO
- 20. CONCEPCIÓN PERAL AROCA
- 21. ALEX FRANCISCO TOAPANTA CASA
- 22. MARÍA ANTONIA AGUIRADO ASUNCIÓN
- 23. RAÚL GARCÍA MUÑOZ
- 24. MARÍA CRISTINA HOYOS CORREDOR
- 25. MIGUEL ÁNGEL QUILEZ CAHUANA
- 26. MARTA LÁZARO ALSINA
- 27. SANTIAGO ALBERTO BADA GARCÍA
- 28. MARÍA PILAR AGUILAR FERRER
- 29. MARCELINO JESÚS RUIZ BENITO
- 30. ALEJANDRO HERNÁNDEZ VIEJO
- 31. MARÍA TERESA GARCÍA VAL
12. Partido Comunista de los trabajadores de España (PCTE)
- 1. CRISTIAN FERRER GARCIA
- 2. DANIEL GARCÍA TRILLO
- 3. EDUARDO PÉREZ GOÑI
- 4. MARINA LAPUENTE REY
- 5. VIOLETA IGLESIAS VICENTE
- 6. JORGE BETES MARTINEZ
- 7. OSCAR LUIS BUÑUEL CAUDEVILLA
- 8. JOSÉ LUIS DELPÓN SEDILES
- 9. NATALIA FERRER GARCÍA
- 10. CRISTINA RIVED NAVARRO
- 11. GUILLERMO CASTELLÁ AGUILAR
- 12. GALAOR GIMENO SANCHEZ
- 13. ALBERTO SOPEÑA BORROY
- 14. ANA CARMEN GARCIA MELENDO
- 15. LAURA RODRIGUEZ BARBERO
- 16. MIGUEL TELLO BERNAD
- 17. DIEGO CAJAL ORLEANS
- 18. JUAN ATRIAN GARCES
- 19. ELENA SIERRA DILOY
- 20. MARINA SALAMERO CEBOLLERO
- 21. IVAN ROMERO CATALÁN
- 22. EZEQUIEL GARCIA GONZALEZ
- 23. JESÚS CARLOS HERNÁNDEZ LARREA
- 24. ANA ADELA BORROY LASHERAS
- 25. ANA PAULA MARTIN HERNANDO
- 26. ALAN BENJUMEA ESCRIBANO
- 27. JOSÉ HERNANDEZ BARCELONA
- 28. ALVARO MONTEAGUDO MORENO
- 29. INMACULADA CONCEPCIÓN MARTINEZ CUBERO
- 30. MARIA SERAL LOPEZ
- 31. ALISA MARIA BAQUEDANO NARKHOVA
Suplentes
- 1. CARLOS MARTINEZ AGUSTIN
- 2. SALVADOR PERUGORRIA LORENTE
3. YOLANDA MARCEN LARROSA
13. Proponemos por las minorías (PROPONEMOS XM)
- 1. CRISTIAN FERRER GARCIA
- 2. DANIEL GARCÍA TRILLO
- 3. EDUARDO PÉREZ GOÑI
- 4. MARINA LAPUENTE REY
- 5. VIOLETA IGLESIAS VICENTE
- 6. JORGE BETES MARTINEZ
- 7. OSCAR LUIS BUÑUEL CAUDEVILLA
- 8. JOSÉ LUIS DELPÓN SEDILES
- 9. NATALIA FERRER GARCÍA
- 10. CRISTINA RIVED NAVARRO
- 11. GUILLERMO CASTELLÁ AGUILAR
- 12. GALAOR GIMENO SANCHEZ
- 13. ALBERTO SOPEÑA BORROY
- 14. ANA CARMEN GARCIA MELENDO
- 15. LAURA RODRIGUEZ BARBERO
- 16. MIGUEL TELLO BERNAD
- 17. DIEGO CAJAL ORLEANS
- 18. JUAN ATRIAN GARCES
- 19. ELENA SIERRA DILOY
- 20. MARINA SALAMERO CEBOLLERO
- 21. IVAN ROMERO CATALÁN
- 22. EZEQUIEL GARCIA GONZALEZ
- 23. JESÚS CARLOS HERNÁNDEZ LARREA
- 24. ANA ADELA BORROY LASHERAS
- 25. ANA PAULA MARTIN HERNANDO
- 26. ALAN BENJUMEA ESCRIBANO
- 27. JOSÉ HERNANDEZ BARCELONA
- 28. ALVARO MONTEAGUDO MORENO
- 29. INMACULADA CONCEPCIÓN MARTINEZ CUBERO
- 30. MARIA SERAL LOPEZ
- 31. ALISA MARIA BAQUEDANO NARKHOVA
Suplentes
- 1. CARLOS MARTINEZ AGUSTIN
- 2. SALVADOR PERUGORRIA LORENTE
- 3. YOLANDA MARCEN LARROSA
14. Partido Aragonés (PAR)
- 1. CLEMENTE SANCHEZ-GARNICA GOMEZ
- 2. JESUS ALBERTO MARTIN PEREZ
- 3. GLORIA PEREZ GARCIA
- 4. CARLOS JAVIER GALLEGO CIRUELOS
- 5. MARIA PILAR RUBIO PLUMED
- 6. MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS VILLANUEVA BAEZ
- 7. FERMIN JORGE GRACIA LLANES
- 8. MARIO BLASCO JACA
- 9. MERCEDES FERNANDEZ GASTON
- 10. VICENTE RECH GODES
- 11. MARTA OLIVAN BASCONES
- 12. JESUS FRANCISCO IGNACIO ALMENAR CARCAVILLA
- 13. PEDRO JESUS GRACIA BURILLO
- 14. MARTA SALAS NAVARRO
- 15. SERGIO LARRAGA MARTINEZ
- 16. ALBA MARTINEZ ESPINA
- 17. MIGUEL ANGEL SORO FARRE
- 18. BEATRIZ TOMAS PRADAS
- 19. LUIS EDUARDO DE MIGUEL MARTINEZ
- 20. MARIA JESUS CARDOSO MORENO
- 21. FRANCHO BLASCO BLASCO
- 22. ASCENSION PEREZ PALUD
- 23. MARIA PALMIRA ARGOTA PEREZ
- 24. RAFAEL PEREZ ARENAS
- 25. JUAN ANTONIO SANZ REQUEJO
- 26. AMELIA PRADAS REJAS
- 27. JOSE MIGUEL CALVO GRACIA
- 28. MARIA JESUS GOMEZ PUYOLES
- 29. SERGIO PABLO GRACIA
- 30. ROSA MORALES GARCIA
- 31. JOSE CRUZ MURILLO ARRUEGO
- Suplentes
- 1. JUAN BAUTISTA MADRE RAMOS
- 2. BEATRIZ GARCIA GONZALEZ
- 3. JORGE PEDRO PARRA NEBRA
15. Por un mundo más justo (PUM+J)
- 1. VANESA MARIA RODRIGUEZ PASCUAL
- 2. MARIA SOLEDAD AVIÑO TRIGUERO
- 3. MANUEL INURRIA FERNANDEZ
- 4. MARIA ANGELA RODRIGUEZ LOPEZ
- 5. IBRAHIMA BADIANE SEYE
- 6. VICTOR RICARTE BONA
- 7. MARIA MERCEDES DE VILLALOBOS VALERO
- 8. JAVIER ORTIZ GIMENEZ
- 9. JOSEFA PILAR TORRADO SANCHEZ
- 10. LUIS BLANCO GARCIA
- 11. ISABEL DEL CARMEN HORMIGO SUAREZ
- 12. ALONSO TORRES CARRETERO
- 13. MARIA MANZANO SERRANO
- 14. JULIO ANTONIO BRONCANO PARREÑO
- 15. IZASKUN GOICOA ALVAREZ
- 16. SERGIO MORACHO GARNICA
- 17. ELENA IDOYA AMILIBIA MUNARRIZ
- 18. FRANCISCO JAVIER DE LUCAS ANDRES
- 19. SANDRA BERNABE TORO
- 20. DANIEL CHAPARRO JIMENEZ
- 21. PAULA LOPEZ DE LERMA SERRANO
- 22. NOAH MANUEL SEDANO MAAG
- 23. MARIA ARANZAZU BERRUETE GURIDI
- 24. JAIME ANDRES GONZALEZ CAUHAPE CAZAUX
- 25. PAZ GONZALEZ DE LA TORRE
- 26. JESUS CERDAN CALAHORRA
- 27. GABRIEL JOSE CARBAJO SANTIAGO
- 28. MIGUEL BARCHIN PEREZ
- 29. ESTEFANIA RUIZ DE GAONA LANA
- 30. ALBA JAEN CLAROS
- 31. MARIA DOLORES PEREZ MORENO
Suplentes
- 1. JULIA RODILLA CORTES
- 2. ALVARO MORENO SIERRA
16. Ciudadanos - Tú Aragón
- 1. DANIEL PEREZ CALVO
- 2. MARIA CRISTINA SOBRINO DUCAY
- 3. CARLOS APARICIO TEJEDOR
- 4. MARIA AMPARO COCO GÓMEZ
- 5. JOSE RAMÓN GONZALEZ BARRIGA
- 6. JOSE ANGEL BOLEA ESCARTIN
- 7. MARIA CARMEN BERNE MANERO
- 8. ANTONIO VALENZUELA SARRIA
- 9. ESTEBAN JOSE URGEL ESTEBAN
- 10. MARIA DEL CARMEN ALONSO BELLIDO
- 11. MIGUEL ANGEL AINA MATEO
- 12. FRANCISCO JAVIER MILLAN NEGRO
- 13. MARIA PILAR ALBERTOS HERNANDO
- 14. BLANCA CEBOLLADA LORENTE
- 15. DIANA PAULINA LEZA BRUIS
- 16. LUIS SERRANO ANTÓN
- 17. RAMON ANTONIO SELLES CALABUIG
- 18. MARIA JOSE BALLESTER LARROSA
- 19. MIGUEL ANGEL SARRALDE GOMEZ
- 20. SONIA LASHERAS MONTEAGUDO
- 21. JOSE IGNACIO ESCUDERO ARTEAGA
- 22. MARIA DOLORES ESCRIBANO NUÑO
- 23. ROSA MARIA PEREZ LAFITA
- 24. JOSE IGNACIO FELIPE ARDID
- 25. PABLO BENAVIDES GONZALEZ
- 26. ALFONSO JAVIER HERNANDEZ HERAS
- 27. VICTORIA ROMERO MORON
- 28. IGNACIO JESUS VELAZQUEZ HERRERA
- 29. YOLANDA GUTIERREZ ZARATE
- 30. INES URGEL FAU
- 31. JOSE PESCADOR ORTIZ
Suplentes
- 1. ISABEL RAMIREZ PESCADOR