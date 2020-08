san lorenzo 2020, las fiestas que no serán

Cinco razones para no celebrar san Lorenzo este año

1. Desde los balcones. Como reza el lema de la campaña lanzada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Huesca, San Lorenzo se celebra este año en los balcones. Un llamamiento a la seguridad de todos, porque invita a la ciudadanía a quedarse en casa, pero también a la solidaridad, a contribuir económicamente con esa organiación luciendo unas grandes pañoletas verdes. Esos balcones son el referente del suplemento dedicado este año por HERALDO DE ARAGÓN a las ‘no fiestas’. A ellos hemos subido a los principales protagonistas de la fiesta, que desde algunos de los más bellos miradores de la ciudad reconocen que la echarán de menos pero invitan a ser paciente porque ya queda menos para el San Lorenzo del 2021.



2. Las aglomeraciones. El 15 de mayo, 86 días antes del lanzamiento del cohete anunciador, el alcalde de Huesca dio una noticia ya esperada: la pandemia iba a impedir festejar San Lorenzo con las debidas garantías sanitarias, teniendo en cuenta la celebración de actos tan multitudinarios en la calle como el chupinazo, la cabalgata de las peñas, las actuaciones de los danzantes, la procesión o la ofrenda al santo. La decisión se tomó por acuerdo de todos los grupos municipales y fue apoyada por las seis peñas recreativas. El argumento no tenía contestación: lo más importante es la salud de las personas y es elevado el riesgo de un rebrote de la enfermedad.



3. Fase 2. De hecho, Huesca retrocedió a la fase 2 el 15 de julio. A las limitaciones de aforo que esto supone en los establecimientos de hostelería se han sumado las restricciones para todo Aragón recogidas en la orden del 5 de agosto: cierre del ocio nocturno a la 1, no más de 10 personas en las reuniones sociales, tanto en espacios púbicos como privados, prohibición de consumo en grupo de bebidas en la calle y cierre de las peñas. La situación sanitaria en la ciudad apunta a una transmisión comunitaria, con un goteo constante de casos deslocalizados y un perfil también inquietante al tratarse de personas jóvenes y asintomáticas que pueden provocar más contagios. Con este panorama el alcalde ha insistido en "modular las expresiones de alegría por el bien de todos". Y es que en la provincia ha habido 2.600 contagios, 418 personas han necesitado hospitalización (52 de ellas en la uci) y han perdido la vida 115.



4. El ejemplo de San Fermín y Teruel. Teruel ha sido un espejo en el que mirarse, porque en las fiestas del Ángel, tan populares como San Lorenzo, se evitaron las aglomeracines. San Fermín constituye otro referente, pero por los rebrotes a raíz de encuentros privados en Pamplona, de reuniones familiares y de amigos.



5. Los mensajes de los ciudadanos. El Ayuntamiento, a través de sus redes sociales, ha lanzado los mensajes expresados por los ciudadanos invitando a la prudencia. Es el caso de María Jesús Sanvicente, de Ultramarinos la Confianza, que animaba a vivir San Lorenzo "en nuestras casas y en nuestros corazones". O de Jorge Lafuente, del Club Baloncesto Peñas, quien tiene claro que "solo siendo responsables y haciendo caso a las recomendaciones sanitarias, pronto podremos disfrutar de nuevo del deporte en directo y de San Lorenzo 2021". También quienes han estado en primera línea, como el médico de familia Adolfo Cajal o el jefe de Medicina Interna del Hospital San Jorge, Juan Blas Pérez. "Las fiestas son muy saludables y la mejor fiesta es la salud. No hay celebración más urgente que esa. Y si entre todos lo logramos, al año que viene celebraremos San Lorenzo con más alegría que nunca. Honremos al santo sin olvidar la mascarilla, como no olvidamos llevar pañoleta y albahaca", decía su mensaje.