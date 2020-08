Los hosteleros: "La norma es la norma y la cumplirá todo el sector. Está claro"

Hay un adagio que dice que una pena compartida es media pena y que si se comparte una alegría esta es doble. En Huesca, como en el resto de España, se cumple esta costumbre, sobre todo en el segundo caso. Gustamos de celebrar lo bueno alrededor de una buena comida o ante un café, una caña o un agua adornada con limón. Por ello, las fiestas de San Lorenzo tienen uno de sus grandes exponentes en los restaurantes y las terrazas de la ciudad, que son uno de los grandes hitos de la semana laurentina.

Este año, con todas las restricciones por parte de unos y toda la responsabilidad por parte de otros, seguro que serán lugar donde se vea la alegría del reencuentro , aunque no haya fiestas como tales. San Lorenzo, con casi todas las procesiones, se llevará por dentro o por fuera si se quiere lucir la pañoleta verde o un ramo de albahaca, aroma propio de estas fechas .

Carmelo Bosque, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, manifiesta que a él, personalmente, le gustaría que estos días de San Lorenzo, marcados en el calendario, "hubiese mucha albahaca por las calles". "Es algo que no afecta nada y podemos llevarla y olerla porque es algo muy típico de nuestra fiesta". También desea que este día 10, en casa y en los restaurantes "se coma pollo al chilindrón y melocotón con vino". Su ánimo y decisión pasan por «"intentar vivir las tradiciones laurentinas desde otro punto de vista, y en el 2021 lo celebraremos doblemente".

Carmelo Bosque siente las de San Lorenzo como unas fiestas "de animación y convivencia, en la que todo el mundo se reúne después de un año". Para él, aparte de la incidencia en el sector de la hostelería, "son días emotivos que aúnan el carácter religioso con el tradicional y una explosión de júbilo".

"Creo que se abrirá el 9 y el 10 y veremos cómo se funciona, y según el ambiente puede que optemos por cerrar cuatro o cinco días"

"Es la segunda vez en la historia reciente que se suspenden las fiestas y hay pesar y tristeza", reconoce el portavoz de los hosteleros. "Pero estamos en los momentos que estamos y tenemos que entender que no puede haber San Lorenzo", apostilla e portavoz de los hostelero. Carmelo Bosque asegura que la actividad que se produzca estos días "se afrontará dentro de la normativa y de lo que nos permiten las medidas que están adoptadas en cada fase y si el ambiente se desmadra tendremos que cerrar la puerta y parar".

Dejando aparte a las víctimas de la pandemia y a sus familias, los hoteleros están entre los grandes perjudicados por la pandemia en general y las suspensión de las fiestas de San Lorenzo en particular, ya que implica a muchas familias. "El 30% de los beneficios del año en hostelería está, posiblemente, en las fiestas de San Lorenzo y hemos asumido que este año no será así y lo que queremos es que esta situación pase pronto", señala Bosque.

El presidente de la Asociación insiste que en los hosteleros "somos muy responsables y no queremos causar ningún problema ni provocar ningún ambiente extraño conflictivo y, por eso, vamos a tomar las medidas que nos digan". Resalta que cada establecimiento no tendrá más del aforo y las mesas que tiene, a no que se produzca un cambio rápido de la normativa, pero "después de ver los rebrotes, hay que ser responsables".

Rechaza que se demonice al sector porque "ya hemos demostrado nuestro compromiso con la situación". "Y cuando a la gente se le pide que adopte un comportamiento excepcional también lo hace, porque hay vidas en juego y esto está por encima de todo", apunta, recordando la normalidad de la noche del 17 de julio, cuando la SD Huesca logró el ascenso a la Primera División de fútbol.

Carmelo Bosque entiende que, en según qué momentos, la alegría laurentina será difícil de contener y que habrá gente que vista de blanco y verde, "pero la hostelería no fomentará ni propondrá una fiesta alternativa". "La normativa es la normativa y la va a cumplir todo el sector. Está más que claro", apostilla.

También es palpable la preocupación que existe con el ocio nocturno. "Pedimos que tengan terrazas para poder abrir algo sus locales porque van a estar seis o siete meses sin vender nada y ¿qué empresa puede vivir así?".

El Ayuntamiento de Huesca ha hablado con los representantes de cafeterías, bares y restaurantes "y se va a cumplir todo lo que digan". Además, habrá fuerzas de orden público para certificarlo. "Creo que, en general, se abrirá el 9 y el 10 y veremos cómo se funciona, y según el ambiente puede que optemos por cerrar cuatro o cinco días". Y ya que la hostelería tiene intención de cumplir, Bosque pide que "la gente no se organice sus fiestas particulares y surjan los problemas como los que están pasando ahora".