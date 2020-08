Las mairalesas: "Es un chasco, pero el próximo año volveremos"

La suspensión de las fiestas aplazará, al menos durante unos meses, el sueño de Lorena, Sofía, Gabriel y de quienes durante las fiestas de San Lorenzo se convierten en centro de atención como representantes de los barrios y las peñas recreativas de Huesca. Las mairalesas mayores e infantiles deberán esperar a 2021, como también el debate y la ruptura abiertos por el barrio de San José, que puso sobre la mesa la elección de un chico para enriquecer una tradición de 90 años de féminas. Las circunstancias han impedido que Gabriel Gómez ejerciese como acompañante, mayoral o mairal.

El "chasco", así lo define el joven, fue doble porque tampoco se pudieron desarrollar las fiestas del barrio, con la pandemia en plena expansión. Queda el consuelo, como confirma el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, Vicente Lachén, de que dispondrán de una segunda oportunidad tanto Gabriel como Lorena Mata (mairalesa mayor) y Sofía Trigo, representante infantil.

El primero, que aplaude el "cambio y modernización de la tradición", se refiere a que la presencia de un representante masculino iba a suponer "un hito en la historia de Huesca". La suspensión también impidió que se cerrase la lista definitiva de representantes por parte del Ayuntamiento, cuyos grupos municipales se habían mostrado mayoritariamente a favor.

Gabriel Gómez, que mantiene una estrecha relación con el barrio, recibió la propuesta en febrero y, tras pensársela "durante varias semanas", aceptó. "En las fiestas de San José me iban a dar el mismo peso de una mairalesa, y para San Lorenzo dependía de que la institución me aceptara o de una votación de todos los barrios. No ha dado tiempo a confirmarlo", lamenta.

Lorena Mata, por su parte, reconoce que le hacía "mucha ilusión" ser mairalesa y representar a su gente: "Es el barrio de mis abuelos y muchas de mis amigas iban a ser también mairalesas". Aboga por unas fiestas "seguras", con "mucha responsabilidad para todos", como pide la joven. Pasará estos días con su familia más próxima "en la medida de lo posible".