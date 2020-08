Los músicos: "Tocar en casa tiene una gran carga sentimental y este año faltaremos a la cita"

En la plaza de López Allué de Huesca no sonará este agosto la música de verbena. Desde uno de los balcones (el del edificio de las asociaciones empresariales), los músicos de la orquesta Manacor contemplan con tristeza el espacio donde iban a actuar en el prelaurentis para poner la banda sonora a la presentación de las mairalesas. Aquí bailaron más de 46.000 personas en las seis noches del San Lorenzo de 2019. Los oscenses echarán de menos esas verbenas, pero también los conciertos, que atrajeron con las sesiones de dj a 38.000, o el festival iberia@huesca.folk, donde cada año actúa otro grupo local, Olga y los Ministriles.

Para la orquesta Manacor, nacida hace 37 años, supone "una gran desilusión" no actuar en su ciudad. La cancelación del concierto de Huesca se suma al impacto económico generado por la supresión de los bolos del verano, comenta Edhu, Eduardo Palacho, al frente de esta banda de siete miembros más cuatro técnicos. "Tocar en las fiestas siempre tiene una gran carga sentimental. Es la cita anual con nuestros conciudadanos, a la que este año faltaremos. Siempre intentamos ofrecerles lo mejor, y al ser en el prelaurentis supone el pistoletazo de salida a las fiestas".

"El concierto del 29 en el auditorio de Carlos Saura será algo simbólico dentro del mes de agosto. Diferente, una experiencia nueva para nosotros, con todo el mundo sentado y adaptando las canciones al formato acústico»

En 2019 la formación musical tuvo 40 actuaciones en Aragón, Levante y el norte del país. "Estar un año prácticamente a cero representa un descalabro", dice Palacho, dedicado a la música a tiempo completo, mientras que sus compañeros lo compaginan con otros trabajos. La temporada empieza en las Fallas de Valencia y coincidió este año con el estado de alarma.

El confinamiento sirvió a los músicos para buscar fórmulas alternativas a las verbenas clásicas. "No paramos de darle vueltas a la cabeza y decidimos hacer conciertos en ‘streaming’ para llegar a todas las localidades, pero viendo la logística suponía un gran coste económico que no compensaba. Lo que hemos trabajado es un formato en acústico", explica el líder del grupo.

La adaptación de su espectáculo a las nuevas circunstancias ha dado lugar a ‘Acoustic on the street’, que se podrá escuchar el 29 de agosto (22.30) en el auditorio Carlos Saura del palacio de Congresos de Huesca. No habrá oportunidad de bailar con la Manacor en San Lorenzo, pero sí de mantener la cita del verano de un modo distinto, sentados en el patio de butacas. "El concierto del 29 será algo simbólico dentro del mes agosto. Diferente, una experiencia nueva para nosotros, con todo el mundo sentado y adaptando las canciones", confiesa.

El formato acústico va a prevalecer hasta final de año, dice, y para los músicos representa "una manera de que al menos se vea nuestro trabajo". "Hay que ser positivos y pensar que dentro de poco, si no podemos hacer 40 actuaciones, haremos 15".

Sin festival Folk

Pero la Manacor no es la única formación oscense que este año echará en falta subirse a un escenario en las fiestas de su ciudad. Olga y los Ministriles tienen un "triple motivo" para lamentarse. Se cancela su actuación en el iberia@huesca.folk y todo el festival, que ellos ayudaban a organizar junto con el Ayuntamiento de Huesca. "Compartimos el problema con los grupos que estaban contratados para venir. Espero que al año próximo podamos hacer la misma programación", señala Salvador Cored, miembro del grupo junto a Olga Orús, Antonio Orús, Josu Ubierna, Sergio Rodrigo y Jesús Prades (batería en la Manacor), y los bailarines Jairo Périz y Virginia Costea.

"Tenemos motivos para estar tristes en este San Lorenzo. Nuestro grupo no actuará pero tampoco se celebrará el festival iberia@huesca.folk, en cuya organización colaboramos con el Ayuntamiento»

Además, San Lorenzo era el marco ideal para su nuevo disco, ‘Flamas’, de canciones en aragonés, seleccionadas por la Oficina de la Lengua Aragonesa de Huesca. Se frustró la presentación el 23 de abril. Luego se incluyó en la programación municipal, con aforo limitado. Sin embargo, no será un verano en blanco: Olga y los Ministriles actuará en el festival Sonna de la Diputación (el 23 de agosto en Alquézar), y en septiembre en La Almunia de Doña Godina y Tierz.