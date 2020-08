Los comerciantes: "Tenemos que ser valientes y aguantar"

Hay muchos pero uno de los signos que anuncian que la proximidad de las fiestas de San Lorenzo en Huesca es la transformación de los escaparates, que lucen los colores blanco y verde como una premonición de la metamorfosis que experimenta la ciudad del 9 al 15 de agosto. Aunque este año no hay fiestas, muchos establecimientos se han adornado de igual forma, tal vez porque el comercio cuenta con un papel propio en el programa laurentino.

Mañana sería el protagonista de la fiesta que rememora la tradicional llegada a la plaza López Allué (antes del Mercado) de los labradores y hortelanos oscenses con sus carros, engalanados ese día. Al público, además de con una actuación de los Danzantes y de la Banda de Música, se le obsequia con melón y jamón y cada año se rinde homenaje a un profesional de gremio.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, Susana Lacostena, comenta que este año no les había dado tiempo a elegir a receptor o receptora de este reconocimiento. "Es una decisión que se toma hacia finales de marzo y ya estábamos confinados por la pandemia", explica

"Al no celebrarse las fiestas y haber estado cerrados durante dos meses y medio, hay muchos establecimientos que abrirán"

Lacostena califica como "atípico y raro" un verano en el que muchos comercios estarán abiertos del 9 al 15 de agosto, semana festiva en la que gran parte de ellos cerraba siempre sino todo el día sí por la tarde. "Al no celebrarse las fiestas y haber estado cerrados durante dos meses y medio, hay muchos establecimientos que abrirán", apunta.

La presidenta del Comercio explica que debido al estado de alarma, ha habido muchos ERTE en el sector "y la cosa está como está". "No sabes si la gente va salir o se va a quedar, si vendrán a la ciudad quienes vuelven en estas fechas... y siempre tienes la oportunidad de seguir vendiendo, porque aún estaremos en rebajas, y al comienzo de la temporada de otoño", destaca, con la esperanza de que comience el ansiado repunte de ventas.

La portavoz de los empresarios de comercio de Huesca indica que desde la entidad no se ha dado consigna alguna, tampoco para adornar o no los escaparates. "Creo que en San Lorenzo, el 90% de las tiendas cerraban por la tarde y este año habrá gente que abra todo el día". "Como asociación, no queremos enardecer el ánimo laurentino, que pase como pase", manifiesta.

Susana Lacostena adelanta que cuando pasen las no fiestas, el sector hará un balance. En su opinión los oscenses acatarán las normas sanitarias y "celebraremos San Lorenzo en nuestro corazón". "No vamos a salir de fiesta porque sabemos que no podemos y lo hemos demostrado con el ascenso de la SD Huesca, algo que no han hecho ni en Cádiz ni en Sabadell", recuerda. "Creo que estamos dando un do de pecho y demostrando que somos muy responsables, sobre todo tras la vuelta a la fase 2", añade.

En unas fechas tan señaladas, por la pandemia y la suspensión de las fiestas, Lacostena transmite un mensaje de positivismo. "Sé que hay gente que lo está pasando muy mal, pero se conseguirá una vacuna", apostilla. Para San Lorenzo 2021 su deseo es "que ningún comercio cierre, que aguantemos, que seamos valientes...", y recuerda los bonos para incentivar el consumo de CEOS-Cepyme a partir de septiembre y el plan de digitalización con ayuda municipal. "Desde la asociación haremos todo lo que podamos y más", asegura.