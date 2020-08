Los Danzantes: "Hoy sentiremos morriña pero toca descansar y coger fuerzas"

"Huesca, más pronto que tarde, volverá a bailar junto a sus danzantes. ¡Viva San Lorenzo!". Este es el mensaje de esperanza que quisieron lanzar desde la Agrupación de Danzantes de Huesca nada más conocer la decisión del Ayuntamiento de suspender las fiestas de este año ante el riesgo de rebrotes.

Apenados "profundamente" por no poder honrar con sus dances al patrón como manda esta tradición centenaria, también se mostraron comprensivos porque "en el momento actual la salud es lo primero y la suspensión es la decisión más razonable y responsable".

Finalmente, mandaron sus "ánimos y condolencias" a todas aquellas personas que de una forma directa o indirecta hubieran sufrido el azote de esta crisis sociosanitaria de la covid-19.

Hoy, 10 de agosto, será un día especial para los 27 miembros de esta agrupación ya que deberían bailar a partir de las 8.30 en una plaza de San Lorenzo abarrotada de oscenses esperando a oír el choque de sus espadas y palos en el día grande de las fiestas.

Pero nada de eso ocurrirá. Los Danzantes solo estarán representados en la misa que presidirá a las 12.00 el obispo Julián Ruiz en la basílica de San Lorenzo y que será retransmitida por Huesca Televisión. El actual mayoral, Francisco San Emeterio, acudirá junto a su antecesor, Pascual Campo, invitados por la cofradía.

San Emeterio asegura que va a ser un año "muy triste y especial". Cuando se enteraron de la cancelación de las fiestas a mediados de mayo, acataron la decisión "como no podía ser de otra manera". No obstante, confiesa que él tenía la secreta esperanza de que al final pudieran bailar porque quedaban tres meses. "Pero no ha podido ser porque las cosas se han ido complicando con los rebrotes y cualquier actuación sería un riesgo por la aglomeración. Así que nos toca descansar y coger fuerzas para el año que viene", apunta.

Recalca que desde la agrupación se quieren solidarizar con el personal sanitario y con el resto de profesionales que están luchando para vencer esta pandemia, así como con todas las víctimas y sus familias "porque está siendo muy duro para ellas".

Algunos danzantes no podrán celebrar este año efemérides especiales, como Fernando Esperanza, que cumplía sus bodas de plata en la agrupación. Entró en 1996 ocupando la plaza de su padre, que había fallecido el año anterior, por lo que iba a festejar 25 ‘sanlorenzos’. "Pero al final se ha quedado en un año en blanco", manifiesta resignado.

Confiesa que para él no ha sido demasiada sorpresa "porque desde marzo vimos que la situación se ponía muy fea y que igual había que mentalizarse de que no se iban a celebrar las fiestas". Un temor que se confirmó el 15 de mayo con el anuncio oficial por parte del Ayuntamiento.

En estas semanas previas ha tenido "sensaciones muy extrañas" por no haber podido cumplir la ‘liturgia’ de cada año: los ensayos a puerta cerrada y con público en el patio del Pío XII "donde empiezas a vivir la fiesta", destaca; el desempolvado de los instrumentos y del traje...

"Pasaré el día con la familia pensando que estaríamos bailando en la plaza y deseando que todo esto sea solo un paréntesis"

Esperanza vivirá este San Lorenzo con "nostalgia" por no poder ofrecer sus bailes al santo y a todas las personas que van a verles. "Pero hay que respetar a aquellos que no hubieran podido estar en la plaza por culpa de la pandemia. Ojalá veamos un horizonte más halagüeño porque sin salud para todos no hay fiestas ni nada", desea. En su caso no tiene pensado hacer hoy "nada especial". "Pasaré el día con la familia pensando que estaríamos bailando en la plaza y deseando que todo esto sea solo un paréntesis".

También habrían celebrado una cifra redonda Daniel Cejalvo y Juan José Andreu, en este caso los 20 años de danzantes ya que comenzaron a bailar en 2001.

Andreu entró sustituyendo a su tío Juan, que llevaba 33 años en la agrupación. "Tenía dos sobrinos, mi hermano y yo, y como era el mayor me lo propuso a mí primero y no me lo pensé", recuerda.

No ha faltado ningún San Lorenzo, aunque en dos ocasiones no pudo hacer todas las actuaciones. Una vez, por una rotura de gemelo que sufrió un día 10 con un adoquín llegando a la plaza de la catedral. Y la segunda, después de un accidente de tráfico que tuvo con su familia. "El coche quedó siniestro total pero nosotros no nos hicimos nada grave. Aun así, la rodilla se me resintió mucho el día 10 en la bajada de la catedral y acabé en el quirófano. Llevo ya cuatro operaciones de rodilla, dos en cada una", dice.

Pese a todo, Juan José Andreu sigue bailando porque "ser danzante es un privilegio que tenemos solo 27 personas que representamos a toda la ciudad y me hace mucha ilusión". Cuando vio que iban a suspender San Fermín ya pensaba que Huesca iría detrás. Y lo entiende: "Sentiremos morriña, pero las circunstancias son las que son y habrá que esperar al año que viene".