Tinnitus, anafilaxia o parestesia, nuevos efectos secundarios de las vacunas covid

Aunque esté menos presente en el día a día, la covid sigue activa y su tratamiento continúa siendo una fuente de incógnitas que los organismos sanitarios tratan de analizar en profundidad. El último informe de Farmacovigilancia sobre las vacunas frente a la covid-19 publicado por la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) registra 75.978 notificaciones de acontecimientos adversos en las 102.480.101 dosis de vacunas que se han administrado en España hasta el pasado 10 de julio, que corresponden a un total de 41.243.255 personas que han recibido al menos una dosis (65% de Pfizer, el 23% de Moderna, el 10% de AstraZeneca y el 2% de Janssen).

Además, las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5 supusieron el 75,5% de los casos de covid durante la semana del 11 al 17 de julio, según el informe de la 'Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España', publicado el pasado martes por el Ministerio de Sanidad. Extremadura se sitúa a la cabeza, con el 98,8%, en la presencia de BA.4 y BA.5. Por detrás se encuentran País Vasco (98,4%) y Cantabria (97,9%), con Aragón en el décimo lugar (93,2%). Vacunarse sigue siendo la mejor opción para prevenir la infección o atenuarla en estas nuevas variantes tan contagiosas.

No obstante, también se siguen detectando efectos secundarios de las vacunas y no faltan las alusiones a las menos utilizadas en la actualidad. Entre los notificados con más frecuencia destacan la fiebre y dolor en la zona de vacunación, del sistema nervioso (cefalea y mareos) y del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia). No obstante, el dossier revela que en la vacuna de Moderna (Spikevax) se ha identificado como posible reacción adversa la inflamación extensa en la extremidad vacunada. Eso sí, este trastorno no requiere tratamiento y se resuelve espontáneamente en unos días

En la de AstraZeneca (Vaxzevria) se han identificado tinnitus, parestesia e hipoestesia como posibles reacciones adversas y en la de Nuvaxovid se ha identificado anafilaxia, parestesia e hipoestesia. En cambio, todavía sigue en evaluación la posible relación con el sangrado menstrual abundante con Pfizer y Moderna. Eso sí, se confirma que no hay evidencia suficiente para asociar la amenorrea (ausencia de menstruación) con ambas vacunas.

Efectos secundarios de Pfizer

En España se han administrado 66.653.390 dosis de Comirnaty (Pfizer), que corresponden a 28.811.334 personas, hasta el día 10 de julio. Durante este periodo se han registrado un total de 40.708 notificaciones de acontecimientos adversos (74% en mujeres y 83% en personas de entre 18 y 65 años). 7.579 fueron consideradas graves. Las diez efectos secundarios más notificados son:

Pirexia 13.040 casos, un 32%

13.040 casos, un 32% Cefalea 8.662 casos, un 21%

8.662 casos, un 21% Mialgia 6.237 casos, un 15%

6.237 casos, un 15% Dolor en la zona de vacunación 5.288 casos, un 13%

5.288 casos, un 13% Malestar 4.778 casos, un 12%

4.778 casos, un 12% Fatiga 3.054 casos, un 8%

3.054 casos, un 8% Linfadenopatía 2.827 casos, un 7%

Náuseas 2.588 casos, un 6%

2.588 casos, un 6% Escalofríos 2.339 casos, un 6%

2.339 casos, un 6% Astenia 2.290 casos, un 6%

En cambio, hasta el 10 de julio de 2022, de las 40.708 notificaciones registradas tras la administración de Comirnaty, 421 corresponden a niños. Hasta esa fecha, se administraron en España más de 3.2 millones de dosis, por lo que la tasa de notificación se estima en 13 notificaciones registradas por 100.000 dosis administradas. Los diez efectos secundarios más notificados en niños son:

Pirexia 80 casos, un 19%

80 casos, un 19% Linfadenopatía 71casos, un 17%

71casos, un 17% Cefalea 58 casos, un 13%

58 casos, un 13% Dolor en la zona de vacunación 35 casos, un 8%

35 casos, un 8% Vómitos 29 casos, un 7%

29 casos, un 7% Malestar 27 casos, un 6%

27 casos, un 6% Diarrea 21 casos, un 5%

21 casos, un 5% Urticaria 20 casos, un 5%

20 casos, un 5% Erupción 15 casos, un 4%

15 casos, un 4% Fatiga 15 casos, un 4%

15 casos, un 4% Dolor abdominal 13 casos, un 3%

13 casos, un 3% Mareo 12 casos, un 3%

Efectos secundarios de Moderna

Hasta el día 10 de julio de 2022 se administraron en España un total de 24.053.326 dosis de esta vacuna (5.342.870 personas). En dicho periodo se han registrado un total de 16.856 notificaciones de acontecimientos adversos tras la administración de la vacuna Spikevax (el (72%) en mujeres) y 2.285 fueron consideradas graves.

Los diez acontecimientos adversos más notificados con Moderna son:

Pirexia 7.316 casos, un 43%

7.316 casos, un 43% Cefalea 3.810 casos, un 23%

3.810 casos, un 23% Mialgia 2.965 casos, un 18%

2.965 casos, un 18% Dolor en la zona de vacunación 2.461 casos, un 15%

2.461 casos, un 15% Malestar 2.348 casos, un 14%

2.348 casos, un 14% Fatiga 1.283 casos, un 8%

1.283 casos, un 8% Escalofríos 1.241 casos, un 7%

1.241 casos, un 7% Náuseas 1.188 casos, un 7%

1.188 casos, un 7% Linfadenopatía 994 casos, un 6%

994 casos, un 6% Artralgia 917 casos, un 5%

Efectos secundarios con AstraZeneca

Hasta el 26 de junio de 2022 se han administrado en el Espacio Económico Europeo (EEE) alrededor de 69 millones de dosis de Vaxzevria en adultos. En España, hasta el 10 de julio de 2022, se habían registrado 119 notificaciones de Tinnitus o acúfenos tras la administración con esta vacuna y se habían administrado cerca de 9.8 millones de dosis. . El tinnitus se trata de un término médico para el fenómeno de 'escuchar' un ruido continuo en los oídos. No es una enfermedad, es descrito como un zumbido, timbre o silbido persistente en los oídos. La frecuencia es de menos de 1 de cada 100 personas vacunadas.

Otros efectos adversos poco frecuentes publicados en el último informe son la parestesia (trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin estímulo previo, como el hormigueo) y la hipoestesia (disminución de la sensibilidad de la piel). En España, hasta el 10 de julio de 2022, se habían registrado 765 notificaciones de parestesia o hipoestesia tras la administración de la vacuna, habiéndose administrado cerca de 9,8 millones de dosis de esta vacuna.

Efectos secundarios en la vacuna de Nuvaxovid



Hasta el 26 de junio de 2022 se han administrado en el EEE alrededor de 216.000 dosis de Nuvaxovid en adultos. Las reacciones adversas identificadas hasta junio han sido algunos casos de anafilaxia (reacción alérgica grave). Hasta el 31 de mayo se habían notificado a nivel mundial 189 casos de parestesia y 67 de hipoestesia y se habían distribuido más de 1,5 millones de dosis de Nuvaxovid.

Efectos secundarios de la tercera dosis de la vacuna covid

Del total de las 40.708 notificaciones registradas de acontecimientos ocurridos tras la administración de Comirnaty, se han podido identificar 932 notificaciones en personas que recibieron una tercera dosis con esta vacuna:

Pirexia 207 casos, un 22%

207 casos, un 22% Linfadenopatía 186 casos, un 20%

186 casos, un 20% Cefalea 94 casos, un 10%

94 casos, un 10% Malestar 75 casos, un 8%

75 casos, un 8% Mialgia 67 casos, un 7%

67 casos, un 7% Fatiga 57 casos, un 6%

57 casos, un 6% Dolor en la zona de vacunación 45 casos, un 5%

45 casos, un 5% Disnea 44 casos, un 5%

44 casos, un 5% Artralgia 36 casos, un 4%

36 casos, un 4% Escalofríos 36 casos, un 4%

En cambio, del total de las 16.856 notificaciones registradas de acontecimientos ocurridos tras la administración de Moderna, se han podido identificar 1.483 notificaciones en personas que recibieron una tercera dosis con esta vacuna. Las más frecuentes son:

Pirexia 530 casos, un 36%

530 casos, un 36% Cefalea 279 casos, un 19%

279 casos, un 19% Linfadenopatía 244 casos, un 16%

244 casos, un 16% Mialgia 212 casos, un 14%

212 casos, un 14% Malestar 181 casos, un 12%

181 casos, un 12% Escalofríos 141 casos, un 9%

141 casos, un 9% Fatiga 130 casos, un 9%

130 casos, un 9% Dolor en la zona de vacunación 126 casos, un 8%

126 casos, un 8% Náuseas 114 casos, un 8%

114 casos, un 8% Artralgia 101 casos, un 7%

