Estos son los 62 síntomas de covid persistente más comunes tras el contagio

Se considera que un paciente sufre de covid persistente cuando la infección pasa de las 12 semanas. Los pacientes infectados por alguna de las variantes del SARS-CoV-2 que siguen dando positivo después de este periodo raramente son asintomáticos por completo. De hecho, un estudio publicado por la revista ‘Nature’ desveló la identificación de 62 síntomas fundamentales asociados a la enfermedad en los casos de larga duración.

Para ello se relacionaron datos de la atención primaria británica, con un estudio que relacionaba 486.149 casos positivos y no hospitalizados, un análisis que se extendió durante 15 meses, desde el 30 de enero de 2020 hasta abril de 2021.

Entre los pacientes analizados se establecieron relaciones por elementos sociodemográficos, estatus de fumador, índice de masa corporal y otras afecciones concurrentes o previas. La media de edad de las personas analizadas fue de 43,8, y el 55,3% eran mujeres. Entre las afecciones concurrentes destacaban la depresión, la ansiedad, el asma, los eczemas y la fiebre del heno.

Los 62 síntomas de covid persistente identificados

Entre los síntomas presentes entre los infectados por más de 12 semanas destacaba la anosmia (pérdida de olfato), que aparecía en un 6,49% de los casos, seguida de la pérdida de cabello (3,99%), estornudos compulsivos (2.77), problemas de eyaculación (2,63) y bajón de la libido (1,61).

Los 62 síntomas hallados, además de los cinco ya descritos, fueron los siguientes:

Respiratorios: problemas para respirar en general, en descanso y tras esfuerzo, además de sibilancias o jadeos involuntarios.

problemas para respirar en general, en descanso y tras esfuerzo, además de sibilancias o jadeos involuntarios. Dolor : dolores musculares en general, dolor en el pecho o en la pleura pulmonar.

: dolores musculares en general, dolor en el pecho o en la pleura pulmonar. Circulatorios : taquicardia, palpitaciones o extremidades inflamadas.

: taquicardia, palpitaciones o extremidades inflamadas. Fatiga .

. Aturdimiento .

. Insomnio.

Otorrinolaringología : ronquera, dificultad para tragar, tos, congestión nasal, flemas, dolor de oído.

: ronquera, dificultad para tragar, tos, congestión nasal, flemas, dolor de oído. Problemas estomacales y digestivos : vómitos, náuseas, pérdida excesiva de peso, hinchazón de abdomen, dolor de abdomen, diarrea, gastritis, estreñimiento.

: vómitos, náuseas, pérdida excesiva de peso, hinchazón de abdomen, dolor de abdomen, diarrea, gastritis, estreñimiento. Musculares : astenia, pinchazos, dolor en las articulaciones.

: astenia, pinchazos, dolor en las articulaciones. Salud mental y bienestar : desgana absoluta, anorexia, depresión y ansiedad.

: desgana absoluta, anorexia, depresión y ansiedad. Pelo, piel y uñas: picazón, piel seca, sarpullidos, uñas estropeadas.

picazón, piel seca, sarpullidos, uñas estropeadas. Ojos: enrojecimiento, sequedad.

enrojecimiento, sequedad. Salud reproductiva y sexual : disfunción eréctil, exceso de flujo vaginal, sangrado menstrual excesivo.

: disfunción eréctil, exceso de flujo vaginal, sangrado menstrual excesivo. Otros: fiebre, úlceras bucales, retención urinaria, boca seca, sofocos, dolor corporal, esputos con sangre, incontinencia urinaria, alergias, dolor de cabeza, continuas ganas de orinar, mareos y vértigos.

Referencia bibliográfica

Subramanian, A., Nirantharakumar, K., Hughes, S., Myles, P. R., Williams, T., Gokhale, K., ... & Haroon, S. (2022). Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalised adults. Nature Medicine.

